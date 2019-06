Formel 1 - Österreich-GP live: Die Trainings heute im TV, Livestream und Liveticker

Am Sonntag findet in Spielberg der Große Preis von Österreich statt. Vorher stehen die Freien Trainings sowie das Qualifying auf dem Programm. Heute gehen Hamilton, Vettel und Co. zum ersten und zweiten Freien Training an den Start. SPOX verrät euch, wann die Trainings beginnen und wo diese im TV, Livestream sowie im Liveticker übertragen werden.

Motorsport-Fans aufgepasst: Holt Euch ab sofort den DAZN-Gratismonat und seht MotoGP, IndyCar und die FIA World Championship live auf DAZN.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Formel 1, Österreich-GP: Zeitplan Grand Prix in Spielberg

Bevor die Formel-1-Fahrer am Sonntag ins Rennen in Spielberg gehen, stehen wie gewohnt am Freitag zwei Trainings-Sessions auf dem Programm. Das erste Freie Training beginnt um 11 Uhr, das zweite Training steht vier Stunden um 15 Uhr.

Am morgigen Samstag steht ein weiteres Freies Training sowie das Qualifying an.

Hier der komplette Zeitplan des Rennwochenendes in Österreich:

Tag Event/Rennen Startzeit Freitag 1. Freies Training 11.00 Uhr Freitag 2. Freies Training 15.00 Uhr Samstag 3. Freies Training 12.00 Uhr Samstag Qualifying 15.00 Uhr Sonntag Rennen 15.10 Uhr

Österreich-GP heute live: Die Trainings im TV und im Livestream

Die beiden ersten Freien Trainings werden live und in voller Länge vom Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt. Mit der Live-Berichterstattung legt der Bezahlsender fünf Minuten vor Beginn des 1. Freien Trainings, also ab 10.55 Uhr, los. Dann geht Sky-Reporter Sascha Roos live auf Sendung (Sky Sport 1) und meldet sich ab 14.55 Uhr zum 2. Freien Training wieder zu Wort.

Ebenfalls mit von der Partie ist der Nachrichten-Sender n-tv, welcher das 1. Freie Training jedoch nur im Livestream überträgt. Das 2. Freie Training wird dann live und in voller Länge im Free-TV auf n-tv zu sehen sein. Deutsche TV-Zuschauer können beide Freie Trainings außerdem über folgende Livestreams abrufen:

Formel 1 live: Großer Preis von Österreich im LIVETICKER

Der SPOX-Liveticker bietet eine weitere Möglichkeit, das Rennwochenende in voller Länge mitzuverfolgen. SPOX tickert sowohl die Trainings und Qualifyings als auch das Sonntags-Rennen.

Zum 1. Freien Training geht's hier lang, den Liveticker zum 2. Freien Training am heutigen Donnerstag findet ihr hier. Das Rennen am Sonntag könnt ihr hier abrufen.

Revolution 2021: Das sind die Zukunftspläne der Formel 1 © getty 1/20 2021 läuft das Concorde Agreement aus, das Bernie Ecclestone mit den Teams abgeschlossen hatte. Wie die Formel 1 danach aussieht? Offen. Entsprechend basteln die Verantwortlichen seit langem an der Zukunft der Königsklasse. SPOX gibt einen Überblick. © getty 2/20 Grundsätzliches Problem bei der Planung: Die Teams sind in ihrer Ausrichtung gespalten und haben andere Wünsche als Formel-1-Besitzer Liberty Media und der Internationale Automobilverband FIA. Gerade Ferrari und Red Bull drohen gerne mal mit dem Ausstieg. © getty 3/20 Laut Statuten müsste das Reglement für 2021 eigentlich bis zum 30. Juni 2019 stehen - unrealistisch. Die Gespräche dauern bis Oktober. Und sind immens wichtig, schließlich hat die F1 an Popularität eingebüßt. Das nächste Regelwerk muss sitzen. © getty 4/20 Liberty Media stellte den Teams die aktuellen Pläne zur Kostendeckelung, Einnahmeverteilung und zu Änderungen im sportlichen sowie technischen Reglement vor. So sehen sie aus ... © getty 5/20 Machtverhältnisse: Ecclestone hatte den Teams reichlich Macht mit an die Hand gegeben. Zu viel, finden die Verantwortlichen um Liberty Media und FIA, die mehr Einfluss bekommen wollen. Vor allem Ferraris starkes Veto-Recht soll eingedämmt werden. © getty 6/20 Regeländerungen: Damit einhergehend sollen die Strukturen modernisiert werden. Bisher werden neue Regeln in der Strategiegruppe entworfen, an die F1-Kommission weitergegeben und schließlich vom FIA-Weltrat abgesegnet. Ein langwieriger Prozess. © getty 7/20 Künftig soll es keine Strategiegruppe mehr geben, stattdessen eine Kommission bestehend aus FIA, FOM (Liberty) und den 10 Teams. Jedes Team hat eine Stimme, FIA und FOM je 10. Die Teams könnten ergo überstimmt werden - Skepsis ist dort vorprogrammiert. © getty 8/20 Budgetdeckelung: Mercedes, Ferrari oder im Ausnahmefall Red Bull - ein anderes Team kann in der Formel 1 seit Jahren nicht gewinnen. Kein Wunder, geben die Topteams pro Saison doch um die 350 Millionen Euro aus und der Rest nur rund ein Drittel dessen. © getty 9/20 Also soll eine Budgetdeckelung das Gleichgewicht wieder in normalere Fugen bringen. Das Ziel: Die Kosten von 2021 bis 2023 auf knapp 120 Millionen Euro reduzieren. Klappen soll das unter anderem mit mehr Einheitsteilen (z.B. Getriebe und Bremsen). © getty 10/20 Um Verstöße gegen die vielleicht wichtigste Änderung zu verhindern, wollen die Verantwortlichen eine Kostenkontrolle einführen. Wer sich nicht an die Deckelung hält, muss also mit drastischen Geldstrafen oder Rennsperren rechnen. © getty 11/20 Neuverteilung der Einnahmen: Auch die Einkünfte werden neu geregelt. Demnach wird es in Zukunft geringere Bonuszahlungen für Teams wie Ferrari geben. Laut "RaceFans" sinkt der italienische Bonus von 114 auf 50 Millionen Dollar im Jahr. © getty 12/20 Kalender: Obwohl eine Saison mit 21 Rennen schon prall gefüllt ist, drängt Liberty Media darauf, den Kalender noch weiter auszudehnen. Als Ausgleich möchte man die Sperrstunden an den Wochenenden ausweiten, um die Mechaniker zumindest etwas zu entlasten. © getty 13/20 Format: Der grundsätzliche Ablauf soll aber gleich bleiben. Es wird also weiterhin drei Freie Trainings, ein Qualifying und ein Rennen geben. Zuletzt gab es immer wieder Änderungsideen wie z.B. zwei kürzere Rennen pro Wochenende oder ein Training weniger. © getty 14/20 Motoren: "Lauter und leistungsstärker" will sie Sportchef Ross Brawn haben. In ihrer Grundform sollen die Antriebe aber gleich bleiben, die Abschaffung der MGU-H ist somit vom Tisch. Mit einem einheitlichen Reglement sollen zudem Kosten gespart werden. © getty 15/20 Chassis: Das große Problem in der modernen Formel 1? Dicht hinter einem anderen Auto herfahren, ist schwierig, Überholen teilweise unmöglich. Also kündigt Brawn "dramatische Unterschiede" beim künftigen Chassis an, damit Zweikämpfe erleichtert werden. © formula1.com 16/20 Während die Wagen 2019 in schmutziger Luft bis zu 50 Prozent Abtrieb verlieren, sollen es 2021 nur noch 20 Prozent sein. Heißt: Die Aerodynamik muss deutlich vereinfacht werden. Die Autos werden folglich langsamer. © formula1.com 17/20 Das soll beispielsweise über kleine Verkleidungen an den Reifen geschehen, die das Auto aerodynamisch stabiler machen. Außerdem sind zwei Tunnel am Unterboden geplant, die in einen Diffusor führen und so mehr Abtrieb erzeugen. © getty 18/20 Reifen: Für die bessere Optik sind größere Gummis geplant, offenbar 18 statt 13 Zoll, vielleicht sogar 21. Heizdecken sind dann Geschichte. Die Mischungen sollen stärker variieren, damit die Teams mit ihren Strategien für mehr Racing sorgen können. © getty 19/20 Teams: Seit dem Haas-Einstieg 2016 gab es keinen Neuling mehr. Eine Regelrevolution ist für frische Teams jedoch immer reizvoll, schließlich beginnen alle gewissermaßen bei Null. Mögliche Kandidaten sind z.B. Audi, Prema oder Andretti. © getty 20/20 Strecken: Viele Betreiber blicken auf eine ungewisse Zukunft. Deutschland? Belgien? England? Offen, ob hier in ein paar Jahren noch gefahren wird. Stattdessen visiert Liberty Miami, New York, Las Vegas oder neuerdings Peking an. Vietnam ist für 2020 fix.

Formel 1, Österreich-GP live: Übertragung des Rennens im TV/LIVESTREAM

Um die Live-Berichterstattung im deutschen Fernsehen kümmern sich die Sender RTL und Sky, welche den ganzen Rennsonntag in voller Länge zeigen. In Österreich liefert ORF 1, in der Schweiz das SRF 2 Live-Bilder vom neunten F1-Rennen der Saison.

Der RTL-Countdown und die ersten Vorberichte zum Österreich-GP beginnen um 14 Uhr. Auf Sky Sport 1 geht es ab 14.15 Uhr mit der Vorberichterstattung und den ersten Einschätzungen im Vorfeld des Rennens los.

Selbstverständlich bieten RTL und Sky beide einen gesonderten Livestream zum Rennen an. Auf Sky Go und TV NOW werden beide Live-Rennen im Stream übertragen.

© getty

Formel 1, Saison 2019 - Aktueller WM-Stand

Aktueller WM-Stand nach acht beendeten Rennen der Saison 2019: