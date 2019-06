Formel 1 - Kanada-GP: Das Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Formel 1 geht im kanadischen Montreal in ihren siebten Saisonlauf. Alles, was ihr zum Rennen des Kanada-GP wissen müsst und wo ihr das Spektakel live verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Kanada-GP: Wann und wo findet das Rennen statt?

Das Rennen findet am heutigen Sonntag um 20.10 Uhr im kanadischen Montreal statt.

Kanada-GP: Das Rennen live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Rennen live und in voller Länge auf SkySport 1 HD. Für alle mobilen User wird außerdem via SkyGo einen Livestream zur Verfügung gestellt.

Traditionell überträgt auch RTL das Rennen live. Wer auch hier lieber auf einen Livestream zurückgreifen will, kann dies auf TV NOW tun. Dort kostet das Abonnement nach Ablauf eines kostenfreien Probemonats 4,99 Euro monatlich.

Kanada-GP: Liveticker

Auch hier bei SPOX könnt ihr live mit dabei sein. In unserem Liveticker verpasst ihr keine Highlights aus Montreal.

Kanada-GP: Vettel gewinnt Qualifying und startet von der Pole

Die Serie von Mercedes wurde gestern gebrochen, zum ersten Mal in dieser Saison wird kein Silberpfeil von der Pole Position starten. Sebastian Vettel lieferte mit den Schlusssekunden die schnellste Zeit auf den Asphalt und startet heute von ganz vorne.

Platz Fahrer Konstrukeur Zeit 1 Sebatian Vettel Ferrari 1:10:240 2 Lewis Hamilton Mercedes 1:10:446 3 Charles Leclerc Ferrari 1:10:920 4 Daniel Ricciardo Renault 1:11:071 5 Pierre Gasly Red Bull 1:11:079 6 Valtteri Bottas Mercedes 1:11:101 7 Nico Hülkenberg Renault 1:11:324 8 Lando Norris McLaren 1:11:863 9 Carlos Sainz jr. McLaren 1:13:981 10 Kevin Magnussen Haas 1:11:786

Formel 1: Die Daten und Fakten zum Kanada-GP

Seit 1978 ist die Formel 1 - abgesehen von einer Unterbrechung im Jahr 2009 - auf dem Circuit Gilles-Villeneuve zu Gast.

Steckbrief Streckenname Circuit Gilles-Villeneuve Länge 4,361 km Runden 70 Distanz 305,270 km Rechtskurven 8 Linkskurven 6

Formel 1: Der WM Stand 2019

Sowohl in der Fahrer- als auch in der Konstrukteurswertung führt Mercedes das Feld deutlich an.

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamiton Mercedes 137 2 Valtteri Bottas Mercedes 120 3 Sebastian Vettel Ferrari 82 4 Max Verstappen Red Bull 78 5 Charles Leclerc Ferrari 57 6 Pierre Gasly Red Bull 32 7 Carlos Sainz Jr. McLaren 18 8 Kevin Magnussen Haas 14 9 Sergio Perez Racing Point 13 10 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 13

Konstrukteurswertung:

Platz Team Punkte 1 Mercedes 257 2 Ferreri 139 3 Red Bull 110 4 McLaren 30 5 Racing Point 17 6 Haas 16 7 Toro Rosso 16 8 Renault 14 9 Alfa Romeo 13 10 Williams 0

Formel 1: Die nächsten Termine

In zwei Wochen ist der Formel-1-Zirkus dann in Frankreich zu Gast.