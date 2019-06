Formel 1: Das freie Training des Kanada-GP heute live im TV, Livestream und Liveticker

An diesem Wochenende gastiert die Formel 1 zum 56. Mal in Montreal, der Große Preis von Kanada ist inzwischen eine feste Tradition im Rennkalender. Hier erfahrt ihr, wo ihr die beiden Trainingseinheiten heute live verfolgen könnt.

Formel 1: Das freie Training des Kanada-GP live im TV und Livestream

In dieser Saison teilen sich der Free-TV-Sender RTL und der Pay-TV-Sender Sky die Formel-1-Rechte im deutschen TV-Markt. Das freie Training heute wird aber nicht auf RTL, sondern live ab 15.55 Uhr und 19.55 Uhr auf n-tv zu sehen sein.

Gleichzeitig überträgt der Pay-TV-Sender Sky Sport 1 HD auch beide Einheiten live und in voller Länge. Beide TV-Sender bieten zudem auch kostenpflichtige Livestreams an: Wer die n-tv-Übertragung anschauen möchte, findet den Stream auf TVnow, Sky-Kunden können mit der Sky Go-App das Geschehen verfolgen.

Dazu gibt es alle Einheiten des Wochenendes auch auf dem hauseigenen und kostenpflichtigen Streaming-Dienst F1 TV zu sehen. Dort könnt ihr zwischen Kommentatoren in unterschiedlichen Sprachen sowie allen Boardkameras frei wählen.

© getty

Formel 1: Das freie Training im Liveticker

Falls ihr unterwegs seid und die Trainingseinheiten nicht im TV oder Livestream anschauen könnt, habt ihr ab 16 Uhr bei SPOX die Möglichkeit, durch den Liveticker ständig auf dem aktuellsten Stand gehalten zu werden und keine Rundenzeit zu verpassen.

Formel 1: Der Zeitplan des Kanada-GP

Durch die Zeitverschiebung findet das Rennen am Sonntag zur besten Sendezeit in Deutschland statt, keine Einheit beginnt vor 16 Uhr deutscher Zeit.

Datum Uhrzeit Einheit Fr., 07.06.19 16 Uhr Freies Training 1 20 Uhr Freies Training 2 Sa., 08.06.19 17 Uhr Freies Training 3 20 Uhr Qualifying So., 09.06.19 20 Uhr Rennen

Großer Preis von Kanada: Wiederholt Sebastian Vettel seinen Sieg aus dem Vorjahr?

Es ist ein ungewohntes Bild, aber noch vor einem Jahr war der Ferrari von Sebastian Vettel der Favorit auf den Weltmeistertitel. Durch seinen Sieg in Montreal übernahm der Deutsche damals die Gesamtführung von Lewis Hamilton, der nur Fünfter wurde.

Selbst wenn Vettel heute gewinnt, würde er in der aktuellen Saison weit hinter Hamilton und dessen Teamkollege Valtteri Bottas zurückliegen. Die Mercedes-Fahrer dominieren in diesem Jahr die Konkurrenz und konnten bisher jedes Rennen gewinnen, in fünf von sechs GPs konnten die Silberpfeile sogar einen Doppelsieg feiern.

Formel 1: Die Gesamtwertung nach sechs Rennen

Dementsprechend überrascht es auch nicht, dass Hamilton und Bottas mit großem Abstand das Fahrerklassement anführen. Durch Platz drei in Monte Carlo musste der Finne allerdings etwas abreißen lassen, Hamilton befindet sich auf dem besten Weg zum dritten Weltmeistertitel in Folge.

Pl. Name Nationalität Konstrukteur Punkte 1 Lewis Hamilton Großbritannien Meredes AMG Petronas 137 2 Valtteri Bottas Finnland Meredes AMG Petronas 120 3 Sebastian Vettel Deutschland Scuderia Ferrari 82 4 Max Verstappen Niederlande Red Bull Racing 78 5 Charles Leclerc Monaco Scuderia Ferrari 57 6 Pierre Gasly Frankreich Red Bull Racing 32 7 Carlos Sainz Jr. Spanien McLaren Renault 18 8 Kevin Magnussen Dänemark Haas F1 Team 14 9 Sergio Perez Mexiko Racing Point F1 Team 13 10 Kimi Räikkönen Finnland Alfa Romeo Racing 13

Formel 1: Die Konstrukteurswertung nach sechs Rennen

Eigentlich ist die Konstrukteurswertung schon jetzt entschieden. Mercedes ist in diesem Jahr so dominant, dass die Silberpfeile selbst bei einem zweifachen DNF noch an der Spitze stehen würden.