Formel 1 heute live: Das Freie Training des Frankreich-GP im TV, Livestream und Liveticker

In der Formel 1 startet am heutigen Freitag das Rennwochenende in Frankreich. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Freie Training im TV und Livestream verfolgen könnt.

Formel 1, Frankreich: Freies Training heute live im TV und Livestream

Die beiden Freien Trainings in Frankreich finden heute um 11 Uhr und 15 Uhr statt. Während sich Free-TV-Sender RTL um die Übertragung vom Qualifying und Rennen kümmert, überträgt n-tv das zweite Freie Training im TV. Für das erste Training müsst ihr auf den Livestream des Nachrichtensenders zurückgreifen. Diesen könnt ihr selbstverständlich auch für den zweiten Trainingslauf nutzen.

Außerdem berichtet Pay-TV-Sender Sky live und in voller Länge von beiden Einheiten auf Sky Sport 1 HD. Sky-Abonnenten steht außerdem ein Livestream via Sky Go zur Verfügung.

Eine weitere Möglichkeit, auf dem Laufenden zu bleiben, bietet der Streamingdienst F1 TV, der vom kompletten Rennwochenende live und ausführlich berichtet.

Formel 1, Freies Training heute live im Liveticker

Habt ihr nicht die Möglichkeit, Bewegtbilder von den Trainingsläufen zu sehen, so bietet euch SPOX eine Alternative: Zu beiden Freien Trainings bietet SPOX einen ausführlichen Liveticker an.

Formel 1: Der Zeitplan des Frankreich-GP

Das achte Rennen im Formel-1-Kalender findet auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet statt. Der Frankreich-GP leitet eine Serie von sieben Rennen in Europa ein.

Datum Uhrzeit Session 21. Juni 2019 11 Uhr 1. Freies Training 15 Uhr 2. Freies Training 22. Juni 2019 12 Uhr 3. Freies Training 15 Uhr Qualifying 23. Juni 2019 15.10 Uhr Rennen

Formel 1: Fahrerwertung vor dem Frankreich-GP

In der bisherigen Saison stand immer ein Mercedes-Pilot am Ende des Rennens ganz oben auf dem Podest. Dementsprechend beträgt der Vorsprung vom Gesamtführenden Lewis Hamilton auf Sebastian Vettel bereits 62 Zähler.

Rang Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 162 2 Valtteri Bottas Mercedes 133 3 Sebastian Vettel Ferrari 100 4 Max Verstappen Red Bull 88 5 Charles Leclerc Ferrari 72 6 Paul Gasly Red Bull 36 7 Carlos Sainz McLaren 18 8 Daniel Ricciardo Renault 16 9 Kevin Magnusson Haas 14 10 Sergio Perez Racing Point 13

Formel 1 2019: Die restlichen Rennen der Saison

Insgesamt 21 Rennen stehen in der Saison 2019 auf dem Programm. Am kommenden Wochenende geht es in Österreich weiter. Beim Grand Prix von Abu Dhabi am ersten Dezember wird der neue Weltmeister gekürt.