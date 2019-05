Formel 1 - Spanien-GP: Training, Qualifying und Rennen live im TV, Livestream und Liveticker

Am Wochenende startet die Formel 1 in die Europa-Saison. Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya findet auch in diesem Jahr wieder der Große Preis von Spanien statt. Wo ihr das Geschehen an diesem Wochenende live verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Es ist das 49. Mal, dass die Formel 1 nach Katalonien kommt, um einen Grand Prix auszutragen. Die Strecke in Barcelona ist eine der historischsten des gesamten Rennkalenders.

Formel 1 - Spanien-GP: Zeitplan und Startzeit

Mit dem Großen Preis von Spanien findet das erste Rennen in Europa in dieser Saison statt. Das Rennen vor den Toren Barcelonas stellt in der Königsklasse des Motorsports immer einen nostalgischen Punkt da, immerhin warten die meisten Teams mit großen Updates auf und sortieren das Kräfteverhältnis neu.

Hier der Zeitplan für das Wochenende im Überblick:

1. Freies Training: Fr., 11 Uhr

Fr., 11 Uhr 2. Freies Trainings: Fr., 15 Uhr

Fr., 15 Uhr 3. Freies Training: Sa., 12 Uhr

Sa., 12 Uhr Qualifying: Sa., 15 Uhr

Sa., 15 Uhr Rennen: So., 15.10 Uhr

Formel 1 - Spanien-GP: Trainings, Qualifying und Rennen im TV und Livestream

In dieser Saison überträgt nicht nur der Free-TV-Sender RTL, sondern auch der Pay-TV-Sender Sky alle Rennen der Formel 1 live und in voller Länge. Im Gegensatz zu RTL beginnt die Übertragung bei Sky auch schon mit den freien Trainingseinheiten am Freitag. Darüber hinaus bietet Sky einen Livestream in der SkyGo-App an.

RTL steigt erst am Samstag mit der Übertragung ein, zeigt das Qualifying ab 14 Uhr live. Die freien Trainingseinheiten davor können auf n-tv, im Livestream auf n-tv.de oder TVNOW verfolgt werden.

Darüber hinaus bietet die Formel 1 seit rund einem Jahr einen eigenen Streaming-Dienst an. Mit F1 TV PRO könnt ihr alle Sessions live und in voller Länge ohne Werbeunterbrechungen schauen. Pro Monat kostet der Streaming-Dienst 7,99 €. Neben den deutschen Kommentatoren - Heiko Wasser und Christian Danner von RTL - gibt es auch die Möglichkeit, die Einheiten zum Beispiel auf Englisch oder Spanisch zu verfolgen.

Hier findet ihr alle Übertragungen im Überblick:

Event Datum Übertragung 1. Freies Training Fr., 10.05.19 n-tv.de, TVNOW, Sky 2. Freies Training Fr., 10.05.19 n-tv, n-tv.de, TVNOW, Sky 3. Freies Training Sa., 11.05.19 Sky Qualifying Sa., 11.05.19 RTL, TVNOW, Sky Rennen So., 12.05.19 RTL, TVNOW, Sky

Formel 1: Der Spanien-GP im Liveticker

Wer Trainings, Qualifying oder das Rennen am Sonntag nicht im TV oder per Livestream anschauen kann, hat die Möglichkeit, das Geschehen bei SPOX im Liveticker mitzuverfolgen.

Mercedes: Folgt in Spanien der fünfte Doppelsieg in Serie?

Die Formel-1-Saison 2019 ist bislang von einer Mercedes-Dominanz geprägt, die so vor Jahresbeginn nicht unbedingt zu erwarten war. Egal, wie stark Ferrari, Red Bull und Co. in den freien Trainingseinheiten waren: Die Silberpfeile standen am Ende immer ganz oben. Und das doppelt.

Bislang konnte noch kein anderes Auto die Mercedes-Dominanz durchbrechen, Lewis Hamilton und Valtteri Bottas machten in den ersten vier Rennen den Sieg unter sich aus.

Auch beim Rennen vor zwei Wochen in Baku sah es zunächst so aus, als ob Ferrari endlich um den Sieg mitkämpfen kann. Im Freien Training waren Sebastian Vettel und Charles Leclerc teilweise eine Sekunde schneller als die Konkurrenz.

Doch im Qualifying zauberten die Mercedes-Ingenieure dann doch wieder ein Auto hervor, dass dem Rest des Feldes deutlich überlegen war. Zudem krachte Charles Leclerc in die Mauer. Am Ende des Wochenendes feierte dann Valtteri Bottas seinen zweiten Saisonsieg vor Lewis Hamilton.

Formel 1 - Fahrer-WM: Gesamtwertung nach vier Rennen

Bottas führt in der Gesamtwertung mit einem Punkt, da seit dieser Saison ein Zähler für die schnellste Runde vergeben wird. Beim ersten Grand Prix in Australien ging die an den Finnen.

Platz Fahrer Auto Punkte 1 Valtteri Bottas Mercedes 87 2 Lewis Hamilton Mercedes 86 3 Sebastian Vettel Ferrari 52 4 Max Verstappen Red Bull Racing Honda 51 5 Charles Leclerc Ferrari 47 6 Sergio Perez Racing Point BWT Mercedes 13 7 Pierre Gasly Red Bull Racing Honda 13 8 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing Ferrari 13 9 Lando Norris McLaren Renault 12 10 Kevin Magnussen Haas Ferrari 8

Formel 1: Mercedes dominiert Konstrukteurswertung

Volle Punkteausbeute nach vier Rennen: Mercedes sammelte vier Doppelsiege und hat damit jetzt 173 Punkte auf dem Konto. Das sind mehr, als Ferrari und Red Bull zusammen.