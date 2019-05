Formel 1 - Saison 2019: Wann findet das nächste Rennen statt? Großer Preis von Kanada

Der Formel-1-Zirkus geht beim Großen Preis von Kanada in das siebte Saisonrennen. SPOX liefert euch dabei alle wichtigen Informationen und Termine zum Rennen in Montreal.

Im sechsten Anlauf ist es der Konkurrenz endlich gelungen, die Vorherrschaft der Silberpfeile zu durchbrechen. Zwar sicherte sich Lewis Hamilton auch beim Grand Prix von Monaco den ersten Platz, Ferrari-Pilot Sebastian Vettel schob sich aber auf Rang zwei und verhinderte damit den sechsten Mercedes-Doppelsieg im sechsten Rennen.

Formel 1: Wann findet das nächste Rennen statt? Großer Preis von Kanada

Beim siebten Saisonlauf gehen Hamilton, Vettel und Co. am Sonntag, den 09.06.2019, um 20.10 Uhr an den Start. Gefahren wird auf dem Circuit Gilles-Villeneuve im kanadischen Montreal.

Datum Uhrzeit Ereignis Freitag, 07.06.19 16 Uhr 1. Freies Training Freitag, 07.06.19 20 Uhr 2. Freies Training Samstag, 08.06.19 17 Uhr 3. Freies Training Samstag, 08.06.19 20 Uhr Qualifying Sonntag, 09.06.19 20.10 Uhr Rennen

Formel 1: Die Daten und Fakten zum Kanada-GP

Seit 1978 ist die Formel 1 - abgesehen von einer Unterbrechung im Jahr 2009 - auf dem Circuit Gilles-Villeneuve zu Gast.

Steckbrief Streckenname Circuit Gilles-Villeneuve Länge 4,361 km Runden 70 Distanz 305,270 km Rechtskurven 8 Linkskurven 6

Formel 1 - Der Große Preis von Montreal live im TV und Livestream

Wer alle Sessions der Formel-1-Saison 2019 sehen möchte, kommt am Pay-TV-Sender Sky nicht herum. Dort werden neben Qualifying und Rennen auch alle freien Trainings gezeigt. Für mobile Kunden wird mit SkyGo auch ein Livestream zur Verfügung gestellt.

Traditionell zeigt auch RTL im Jahr 2019 alle Qualifyings und Rennen der Saison. Auch dort besteht die Möglichkeit auf einen Stream auszuweichen - für TV NOW fallen nach einem kostenlosen Probemonat Gebühren von 4,99 Euro monatlich an.

Formel 1: Die Fahrerwertung 2019

In der Fahrerwertung baut Lewis Hamiton nach seinem Sieg in Monaco seinen Vorsprung in der Fahrerwertung weiter aus.

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamiton Mercedes 137 2 Valtteri Bottas Mercedes 120 3 Sebastian Vettel Ferrari 82 4 Max Verstappen Red Bull 78 5 Charles Leclerc Ferrari 57 6 Pierre Gasly Red Bull 32 7 Carlos Sainz Jr. McLaren 18 8 Kevin Magnussen Haas 14 9 Sergio Perez Racing Point 13 10 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 13

Formel 1: Die Konstrukteurswertung 2019

In der Teamwertung führt Mercedes nach wie vor mit großem Abstand vor Ferrari und Red Bull.