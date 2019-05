Formel 1 - Monaco-GP: Das Rennen heute im LIVETICKER

Am heutigen Sonntag steht den Formel-1-Fahrern das sechste Rennen der laufenden Saison bevor. Kann der amtierende Weltmeister Lewis Hamilton seine Führung in Sachen WM-Gesamtwertung heute weiter ausbauen? Hier könnt ihr den Verlauf des Großen Preises von Monaco im LIVETICKER mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Formel 1: Monaco-GP heute im LIVETICKER

Vor Beginn: Für Ferrari lief es einfach nicht. Sebastian Vettel crashte im dritten Training, schrammte im Q1 knapp am Aus vorbei und küsste in Q1 und Q3 kurz die Mauer. Von Platz vier geht er nun ins Rennen.

Vor Beginn: Charles Leclerc schaffte nicht den Einzug ins Q2 und muss von Platz 16 losfahren. Warum? Ferrari meinte, er müsse keine weitere Runde fahren und verursachte so das frühzeitige Aus. Der Monegasse war daher extrem angefressen.

Vor Beginn: Im Qualifying war mal wieder Mercedes das Maß der Dinge. Hamilton hatte diesmal kanpp den Vorzug vor Valterri Bottas. Sollte im Rennen nicht irgendetwas Verrücktes passieren, läuft es auf den nächsten Doppelsieg der Silberpfeile hinaus.

Vor Beginn: Ayrton Senna ist mit sechs Siegen beim Großen Preis von Monaco der erfolgreichste F1-Fahrer. Lewis Hamilton landete nur zweimal als Sieger auf dem Podest. In jüngerer Vergangenheit waren, aus deutscher Sicht, Sebastian Vettel (2x) und Nico Rosberg (3x) erfolgreich.

Vor Beginn: Der Circuit de Monaco ist eine 3,337 km lange Rennstrecke, wo seit 1955 jährlich F1-Rennen stattfinden. Die Rennlänge beträgt insgesamt 260,520 km, bei einer Zahl von 78 Runden, 11 Rechtskurven und 8 Linkskurven.

Vor Beginn: Das Rennen am heutigen Sonntag beginnt ab 15.10 Uhr, während die Siegerehrung im Anschluss ab 16.55 Uhr stattfinden soll.

GP von Monaco - Qualifying: Ergebnisse vom Samstag

Überblick der Ergebnisse vom gestrigen Qualifying beim GP von Monaco:

Pl. Fahrer Team 1 Lewis Hamilton Mercedes 2 Valterri Bottas Mercedes 3 Max Verstappen Red Bull 4 Sebastian Vettel Ferrari 5 Pierre Gasly Red Bull 6 Kevin Magnussen Haas 7 Daniel Ricciardo Renault 8 Daniil Kwjat Toro Rosso 9 Carlos Sainz McLaren 10 Alexander Albon Toro Rosso 11 Nico Hülkenberg Renault 12 Lando Norris McLaren 13 Roman Grosjean Haas 14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 16 Charles Leclerc Ferrari 17 Sergio Perez Racing Point 18 Lance Stroll Racing Point 19 George Russel Williams 20 Robert Kubica Williams

Formel 1, Monaco GP heute live: Das Rennen im TV und im LIVESTREAM

Sowohl der Free-TV-Sender RTL als auch der Bezahlsender Sky übertragen das anstehende Rennen live aus Monaco. Bei Sky beginnen die ersten Vorberichte und Analysen ab 14.15 Uhr. Mit der Live-Übertragung des Rennens geht es ab 15.05 Uhr auf Sky Sport 1 los. Folgendes Besetzung geht dabei an den Start:

Kommentator: Sascha Roos

Experte: Ralf Schumacher

RTL legt mit der Berichterstattung schon um 14 Uhr los. Dann geht folgendes RTL-Personal live auf Sendung:

Moderator: Florian König

Kommentator: Heiko Wasser, Christian Danner

Neben der Free-TV-Übertragung bietet RTL ebenso einen Livestream auf TV NOW an, welcher allerdings nur kostenpflichtig abrufbar ist. Auch Sky strahlt eines der edelsten F1-Rennen der Saison im Livestream auf Sky Go aus.

Außerdem stellt der hauseigene Streaming-Dienst einen offiziellen Livestream auf f1tv.formula1.com zur Verfügung.

Mercedes in der Formel 1 so dominant wie nie: Warum fährt Vettel hinterher? © getty 1/15 Fünf Rennen, fünf Doppelsiege - so erfolgreich wie Mercedes ist noch nie ein Formel-1-Team in die Saison gestartet. SPOX erklärt, warum Sebastian Vettel und Ferrari den Silbernen nur hinterherfahren. © getty 2/15 Zunächst ein Blick zurück: Die Winter-Testfahrten vor der Saison machten vielen Fans Hoffnung. Endlich, so vermutete man, wäre die Vormachtstellung von Mercedes beendet und Vettel auf dem Weg zum ersten Titel mit Ferrari. Doch dann kam alles anders ... © getty 3/15 Lewis Hamilton und Valtteri Bottas haben (abgesehen von den WM-Punkten für die schnellste Rennrunde) die maximale Ausbeute geholt und so mehr Zähler als Ferrari und Red Bull zusammen auf dem Konto (217 zu 208). © getty 4/15 Woran das liegt? Einfach gesagt hat Mercedes - mal wieder - das schnellere Auto gebaut. Schneller vor allem, weil es keine Schwächen zeigt. Langsame Kurven, schnelle Kurven - nirgendwo schwächelt der W10. Ganz im Gegensatz zum Ferrari ... © getty 5/15 Der rote Renner hat einen starken Motor unter der Haube und schlägt die Silbernen regelmäßig in Sachen Topspeed. Doch, und da verpuffen auch Motorenupgrades wie in Spanien, in langsamen Kurven hakt es gewaltig. Das hat der Barcelona-Schlussektor gezeigt. © getty 6/15 Es fehlen auf Vorder- und Hinterachse gleichmäßiger Anpressdruck und der mechanische Grip. Wohl durch einen schlecht konzipierten Frontflügel ausgelöst, klagen die Fahrer über Untersteuern. Und was bringt Topspeed, wenn du zu langsam aus der Kurve kommst? © getty 7/15 Nur beim Bahrain-GP hatte Ferrari das beste Gefährt. Warum? Das weiß man offensichtlich selbst in Italien nicht so wirklich. Der SF90 ist eine Diva, die Ingenieure verstehen ihr Verhalten zu wenig. © getty 8/15 Wenn es mal so gut wie in Bahrain läuft, dann streikt der Motor. Ferrari, so die Vermutung, kann mit seinem Aggregat nicht ans Limit gehen, ohne technsiche Defekte zu riskieren. Der Mercedes hingegen läuft wie ein Uhrwerk. Meter um Meter, Runde um Runde. © getty 9/15 Doch auch abseits des Autos macht Ferrari Fehler. Vettel und Leclerc fahren zumeist auf Augenhöhe - wer wann den Vortritt bekommt, ist unklar. Die Anweisungen des Kommandostandes kommen zu spät und hinterlassen viele Fragenzeichen. Auch bei den Piloten. © getty 10/15 Das war zuletzt in Spanien so, wo im ersten Stint Leclerc zu lange hinter dem lahmenden Vettel fahren musste und dann Vettel, der auf frischeren Reifen früher hätte vorbeigelotst werden müssen. In Bahrain und China lief es ebenfalls suboptimal. © getty 11/15 "Immer, wenn wir spontane Entscheidungen treffen, werden sie am Ende zerredet", klagt Vettel dementsprechend. Die schlechte Rennstrategie schlägt sich also nicht nur negativ auf Stimmung im Team aus, sie verunsichert auf Dauer auch die Fahrer. © getty 12/15 Apropos Fahrer: Vettel sucht weiterhin seine alte Topform, macht kleinere und größere Fehler wie den Dreher in Bahrain. Leclerc ist schneller als von vielen erwartet, hat mit seinem Mauerkracher im Aserbaidschan-Qualifying aber auch schon heftig gepatzt. © getty 13/15 Ganz anders die Mercedes-Piloten: Hamilton ist eigentlich immer schnell und hat sich bislang keinen gröberen Schnitzer geleistet. Und dann ist da noch Bottas, der in diesem Jahr wie ausgewechselt und erstmals auf Augenhöhe mit Hamilton fährt. © getty 14/15 Mit seinem Fahrerduo steht Mercedes also auf der sicheren Seite. Und auch die Verantwortlichen hinter den Kulissen agieren nahezu fehlerlos. Boxenstopps, Strategie, Teamabsprachen - alles läuft bei den Stuttgartern rund. © getty 15/15 Mit dem Monaco-GP wartet nun ein Stadtkurs mit engen Kurven - da wird sich Ferrari jetzt schon fürchten. Und auch sonst verspricht die Saison Stand jetzt nicht viel Gutes für die Scuderia. Ob Vettel da noch an den Titel glaubt?

Formel-1-Saison 2019: Aktueller WM-Stand nach 5 Rennen

Aktueller Stand nach 5 WM-Rennen der laufenden F1-Saison: