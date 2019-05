Formel 1: Das Qualifying zum Monaco-GP heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag findet das Qualifying für einen der prestigeträchtigsten Grand Prix im Rennkalender statt. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Qualifying zum Monaco-GP live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Formel 1: Das Qualifying des Monaco-GP live im TV und Livestream

In diesem Jahr berichten der Free-TV-Sender RTL und der Pay-TV-Sender Sky im deutschen Raum über die Formel 1. Das Qualifying zum Monaco-GP übertragen beide Sender in voller Länge im TV.

Sky-Kunden haben außerdem Zugriff auf einen parallelen Livestream in der Sky Go-App. Wer kein Abonnement des Pay-TV-Senders besitzt, kann hingegen über einen kostenpflichtigen Livestream auf RTLnow das Geschehen mit RTL-Kommentar verfolgen.

© getty

Darüber hinaus bietet die Formel 1 seit letzter Saison einen hauseigenen Livestream-Kanal an. Mit F1 TV habt ihr Zugriff auf alle Cockpitperspektiven und könnt alle Einheiten des Wochenendes ohne Werbeunterbrechung und auf verschiedenen Sprachen verfolgen. Das Paket kostet 7,99 Euro pro Monat.

Das Monaco-Qualifying heute im Liveticker

Wer das Qualifying heute nicht auf dem großen oder kleinen Bildschirm verfolgen kann, hat auf SPOX die Möglichkeit, durch einen Liveticker immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben und somit alle Zwischenstände im Blick zu behalten.

Monaco-GP: Das erste Rennen nach dem Tod Niki Laudas

Vergangenen Montag wurde verkündet, dass Niki Lauda im Alter von 70 Jahren verstorben ist. Der dreimalige Weltmeister blieb auch nach seiner Karriere der Formel 1 treu und war bei fast jedem Rennen an der Strecke.

Lauda war seit 2012 Aufsichtsratsvorsitzender bei Mercedes, dementsprechend bestürzt zeigte sich die Formel-1-Welt im Laufe der Woche. "Niki hinterlässt eine Lücke, die schwer zu füllen sein wird. Er war eine echte Rennsportikone", sagte beispielsweise Sebastian Vettel.

Trotzdem geht das sportliche Geschehen auch an diesem Wochenende weiter. In Monte Carlo rasen die Piloten wieder durch die engen Gassen der Hafenstadt. Überholen ist auf dieser Strecke fast nicht möglich, deshalb ist das Qualifying heute umso entscheidender für den morgigen Rennausgang.

Formel 1: Die Fahrerwertung nach fünf Rennen

Die Dominanz der beiden Mercedes-Piloten in dieser Saison ist beeindruckend: In allen fünf Rennen landeten die Silberpfeile auf den ersten beiden Plätzen. Nach dem Sieg in Spanien führt der amtierende Doppelweltmeister Lewis Hamilton die Fahrerwertung mit knappem Vorsprung vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas an.

Platz Fahrer Nationalität Konstrukteur Punkte 1 Lewis Hamilton Großbritannien Mercedes 112 2 Valtteri Bottas Finnland Mercedes 105 3 Max Verstappen Niederlande Red Bull Racing Honda 66 4 Sebastian Vettel Deutschland Ferrari 64 5 Charles Leclerc Monaco Ferrari 57 6 Pierre Gasly Frankreich Red Bull Racing Honda 21 7 Kevin Magnussen Dänemark Haas Ferrari 14 8 Sergio Perez Mexiko Racing Point BWT Mercedes 13 9 Kimi Räikkönen Finnland Alfa Romeo Racing Ferrari 13 10 Lando Norris Großbritannien McLaren Renault 12

Formel 1: Die Konstrukteurswertung nach fünf Rennen

Dementsprechend führt Mercedes auch die Konstrukteurswertung mit großem Vorsprung an. Ferrari und Red Bull enttäuschen bisher und finden keinen Anschluss.

Platz Konstrukteur Punkte 1 Mercedes 217 2 Ferrari 121 3 Red Bull Racing Honda 87 4 McLaren Renault 22 5 Racing Point BWT Mercedes 17 6 Haas Ferrari 15 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 13 8 Renault 12 9 Scuderia Toro Rosso Honda 6 10 Williams Mercedes 0

Der Große Preis von Monaco: Die letzten zehn Sieger

Die Fürstenstadt war in den letzten Jahren fest in deutscher Hand. Sebastian Vettel und Nico Rosberg konnten fünf der letzten zehn Rennen gewinnen. Lewis Hamilton triumphierte hingegen erst zweimal in Monaco.