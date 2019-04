Formel 1 – Saison 2019: Wann und wo findet das nächste Rennen statt?

Zwei F1-Rennen der neuen Saison haben bereits stattgefunden. Nach den GPs von Australien und Bahrain geht es nun um den Großen Preis von China in Shanghai. SPOX informiert euch über den genauen Termin und liefert euch die wichtigsten Daten zum Rennen.

Auch im zweiten F1-Rennen der Saison hatte Ferrari erneut das Nachsehen gegenüber Mercedes. Mit einer Doppel-Pole startete Ferrari in den Grand Prix und sah, in Person von Neuling Charles Leclerc, auch lange wie der klare Rennsieger aus. Wenige Runde vor Ende begann dessen Ferrari aber zu zicken und verlor Runde um Runde an Geschwindigkeit.

Der Monegasse konnte sich in der Folge hinter Hamilton und Bottas gerade noch so auf Platz Drei ins Ziel retten. Auch Heppenheimer Sebastian Vettel landete nach 57 gefahrenen Runden lediglich auf Platz fünf. Grund dafür war ein Dreher in Runde 38, der Vettel zu einem Boxenstopp zwang und folglich auf Rang neun zurückwarf.

Formel 1 - GP von China: Termine und Startzeiten

Beim dritten Rennen der Saison gehen Vettel und Co. in der chinesischen Millionenstadt Shanghai an den Start, wo die Formel-1-Rennen seit dem Jahr 2004 stattfinden.

Die F1-Dachorganisation hat die ersten beiden Freien Trainings für Freitag, den 12. April, angesetzt. Das 3. Freie Training und das Qualifying finden einen Tag vor dem Rennen statt, das auf Sonntag, den 14. April, angesetzt ist. Rennstart ist morgens um 8.10 Uhr.

Tag/Uhrzeit Ereignis TV-Übertragung Live-Stream Freitag, 4.00 Uhr 1. Freies Training Sky Sport 1 Sky Go Freitag, 8.00 Uhr 2. Freies Training Sky Sport 1 Sky Go Samstag, 5.00 Uhr 3. Freies Training Sky Sport 1 Sky Go Samstag, 8.00 Uhr Qualifying Sky Sport 1, RTL Sky Go, TV NOW Sonntag, 8.10 Uhr Rennen Sky Sport 1, RTL Sky Go, TV NOW

Formel 1 - Grand Prix in Shanghai: Daten & Fakten zur Rennstrecke

Der seit 15 Jahren im Rennkalender vertretene Shanghai International Circuit, ist insgesamt 5,451 km und 56 Runden lang. Beim Jungfern-Rennen im Jahr 2004 feierte Rubens Barrichello im Ferrari den ersten Sieg in der Geschichte des Circuits.

F1: Ergebnis des GP von China im Jahr 2004

Pl. Fahrer Hersteller Zeit Rückstand Rdn. 1 Rubens Barrichello Ferrari 1:29:12.420 56 2 Jenson Button BAR 1:29:13.455 + 1.035 56 3 Kimi Räikkönen McLaren 1:29:13.889 + 1.469 56 4 Fernando Alonso Renault 1:29:44.930 + 32.510 56 5 Juan Pablo Montoya Williams 1:29:57.613 + 45.193 56 6 Takuma Sato BAR 1:30:07.211 + 54.791 56 7 Giancarlo Fisichella Sauber 1:30:17.884 + 1:05.464 56 8 Felipe Massa Sauber 1:30:32.500 + 1:20.080 56 9 David Coulthard McLaren 1:30:33.039 + 1:20.619 56 10 Mark Webber Jaguar 1:29:12.531 + 1 Runde 55

Formel 1: Die Sieger der letzten fünf Jahre beim GP von China

Jahr GP-Sieger 2018 Daniel Ricciardo 2017 Lewis Hamilton 2016 Nico Rosberg 2015 Lewis Hamilton 2014 Lewis Hamilton

Formel 1 live: Live-Übertragungen im TV, Livestream und Liveticker

Wie schon in den letzten Jahren ist die Formel 1 in dieser Saison wieder im Free-TV bei RTL zu sehen. Auch das Rennen beim Grand Prix in Shanghai wird vom privaten Free-TV-Sender live übertragen. Neben der Live-Ausstrahlung im TV, können die Formel-1-Fans das Rennen in China auch über die kostenpflichtige Streaming-Plattform tvnow.de mitverfolgen.

Darüber hinaus ist auch der Pay-TV-Sender Sky beim dritten Grand Prix der Saison mit von der Partie. Sky überträgt neben dem Sonntags-Rennen auch alle drei Freien Trainings sowie das Qualifying am Samstag.

Formel 1 - Ergebnisse des GP von Bahrain

Beim GP von Bahrain belegten die beiden Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton und Valtteri Bottas jeweils Rang eins und zwei. Den dritten Platz belegte Ferrari-Fahrer Charles Leclerc.

Pl. Fahrer Hersteller Zeit Rückstand Rdn. 1 Lewis Hamilton Mercedes-AMG 1:34:21.295 57 2 Valtteri Bottas Mercedes-AMG 1:34:24.275 + 2.980 57 3 Charles Leclerc Ferrari 1:34:27.426 + 6.131 57 4 Max Verstappen Red Bull 1:34:27.703 + 6.408 57 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:34:57.363 + 36.068 57 6 Lando Norris McLaren 1:35:07.049 + 45.754 57 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:35:08.765 + 47.470 57 8 Pierre Gasly Red Bull 1:35:19.389 + 58.094 57 9 Alexander Albon Toro Rosso 1:35:23.992 + 1:02.697 57 10 Sergio Pérez Racing Point 1:35:24.991 + 1:03.696 57

Driver-Ranking zum Bahrain-GP: Mamma mia, Vettel hat nichts gelernt! © getty 1/23 Das zweite Rennwochenende der Formel-1-Saison 2019 ist absolviert und wir checken, welche Fahrer beim Großen Preis von Bahrain am meisten überzeugt haben - und wer sich verbessern muss. Hier sind die Top 10. © getty 2/23 Platz 10: Daniel Ricciardo. Nach dem Melbourne-Fiasko sah es zunächst so aus, als ob das Fortune zurückgekehrt sei. Immerhin fuhr der Aussie Boy einen guten ersten Stint und war als Best of the Rest voll im Soll. Dann patzte Renault in doppelter Hinsicht. © getty 3/23 Der Kommandostand ließ ihn zu lange draußen. Der Plan, die Konkurrenz mit einem Stopp zu düpieren, ging ganz und gar nicht auf. Ricciardo fiel zurück und wurde drei Runden vor Ende auch noch vom Defektteufel eingeholt. Zweites Rennen, zweiter Ausfall. © getty 4/23 Platz 9: Sergio Perez: Sein Platz in den Punkten hat er Renaults kuriosen Doppel-Aus zu verdanken. Eigentlich hatte der Racing Point in den Top 10 nämlich in etwa so viel zu suchen wie Wasser in der Wüste rund um den Bahrain International Circuit. © getty 5/23 Doch nicht nur die generelle Pace machte Probleme. Weil die Bremsen überhitzten, musste Perez früher als geplant an die Box und verlor zusätzlich Zeit. Unter diesen Umständen holte der Mexikaner noch das Maximum heraus. © getty 6/23 Platz 8: George Russell. Vorletzter und trotzdem im Driver-Ranking vertreten? Klingt komisch, ist aber verdient! Schließlich sitzt der Rookie im schlechtesten Auto. Und das interne Duell mit Kubica hat er dank einiger Zweikämpfe gegen den Polen gewonnen. © getty 7/23 Weil vor dem Start Sand in Russells Helm wehte, ließ er die dortigen Lüftungsschlitze zukleben. Ohne Frischluft hielt er es aber nicht lange aus, sodass er das gesamte Rennen mit leicht geöffnetem Visier fuhr – ein Handicap, mit dem er gut umging. © getty 8/23 Platz 7: Kimi Räikkönen. Platz acht im Qualifying, Platz sieben im Rennen - man könnte meinen, für den Iceman war es ein unspektakulärer Auftritt. Ganz und gar nicht: Wie alle Fahrer im Mittelfeld durfte er von einer Schlacht in die nächste ziehen. © getty 9/23 Am Ende dürfte Räikkönen mit dem Ergebnis zufrieden sein. Teamkollege Antonio Giovinazzi hielt er immerhin wieder deutlich hinter sich. Jetzt muss er hoffen, dass sich der Alfa Romeo weiter steigert. © getty 10/23 Platz 6: Alexander Albon. Der Thailänder hat seine ersten WM-Punkte im Sack, Glückwunsch dazu! Auch wenn er dabei natürlich vom Renault-Pech profitierte, lieferte Albon insgesamt eine solide Leistung ab. © getty 11/23 Nachdem er in der Quali Daniil Kvyat deutlich schlug, ging er am Start zunächst etwas zu schüchtern zu Werke. Danach fand er aber in den Rhythmus und blieb bis zur karierten Flagge fehlerlos. Für einen Rookie nicht immer selbstverständlich. © getty 12/23 Platz 5: Max Verstappen. Eigentlich hatte er wohl schon mit einem Podiumsbesuch gerechnet, nachdem er den wehrlosen Leclerc am Ende Sekunde um Sekunde abnahm. Dann machte ihm das Safety Car einen Strich durch die Rechnung und Verstappen blieb auf P4. © getty 13/23 Ein Podest wäre zugegebenermaßen nicht verdient gewesen, dafür war Red Bull zu langsam. Im Rahmen dessen war es für Verstappen das Höchste der Gefühle, zumindest kurzzeitig mit Bottas um einen vorderen Platz zu kämpfen. Vorwerfen kann sich Max aber nix. © getty 14/23 Platz 4: Nico Hülkenberg. "Dieser Moment ist brutal und schwer zu schlucken", haderte der Rheinländer nach dem technisch bedingten Ausfall kurz vor Schluss. Warum? Weil er zuvor ein brillantes Rennen gefahren war und Punkte mehr als verdient hatte. © getty 15/23 Nachdem Elektronikprobleme die Quali verkorkst hatten, zog Hülk in der Startrunde ins "Kriegsgebiet" und kämpfte sich dort von 17 auf elf. Im weiteren Rennverlauf ging es sogar bis auf P6 vor. Bockstark! © getty 16/23 Platz 3: Lewis Hamilton. Wenn Geschenke verteilt werden, ist dieser Mann einfach immer zur Stelle. Wahnsinn! Der Sieg war nicht der verdienteste, freuen wird sich Hamilton aber dennoch. Und das darf er auch, immerhin hat er seinen Teil dazu beigetragen. © getty 17/23 Mit ausschlaggebend war das direkte Duell mit Vettel, das er mit der üblichen Konsequenz für sich entschied. Damit ließ er auch den schwachen zweiten Stint auf den weichen Reifen vergessen - der war von Mercedes ein Griff ins Klo. © getty 18/23 Platz 2: Lando Norris. In Australien noch etwas zu zaghaft in den direkten Duellen machte der Rookie seine Sache diesmal besser. Nachdem Norris in der ersten Kurve im Pulk eingequetscht wurde, verlor er zunächst mehrere Plätze, ... © getty 19/23 ... erholte sich davon aber gut. Er fightete sich durchs enge Mittelfeld und überholte dabei als jüngster Fahrer im Feld (19) unter anderem den ältesten (Räikkönen/39). Das wird nicht zum letzten Mal passiert sein. © getty 20/23 Platz 1: Charles Leclerc. Selbst wenn man nicht gerade monegassischer Herkunft oder glühender Tifoso ist, musste man an diesem Sonntag einfach Mitleid haben. Selten hatte ein Fahrer seinen Debütsieg so verdient wie der 21-Jährige in Bahrain. © getty 21/23 Den Start hatte er verloren, doch wie Leclerc in Nullkommanichts Bottas und Vettel stehen ließ, war atemberaubend. Dass ihm die Technik dann einen fiesen Streich spielte, mag ungerecht vom Renngott sein. Leclercs Leistung schmälert das aber gewiss nicht. © getty 22/23 Härtefall: Sebastian Vettel. Mit seinem Schnorres im roten Ferrari-Gewand erinnert der Heppenheimer dieser Tage an Super Mario. Und bei dem, was Vettel da im Rennen mal wieder abgeliefert hat, kann man nur eins sagen: "Mamma mia!" © getty 23/23 Nicht nur, dass er das Quali-Duell deutlich verlor, auch im Rennen sah er gegen seinen neuen Kollegen kein Land. Sich im Duell mit Hamilton ohne Not zu drehen, zeigt: Seb hat aus dem Vorjahr nichts gelernt. Und das muss er mit Blick auf die WM alsbald.

