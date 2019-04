Formel 1 - Aserbaidschan-GP 2019: Qualifying heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Große Preis von Aserbaidschan steht an. Wo ihr das vierte Qualifying der Formel-1-Saison 2019 mit Sebastian Vettel, Lewis Hamilton und Co. heute im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Blickt man auf die nackten Zahlen, sind die ersten drei Rennen in diesem Jahr schnell erzählt: Mercedes fuhr in Australien zum Doppelsieg, Mercedes fuhr in Bahrain zum Doppelsieg und Mercedes fuhr in China zum Doppelsieg. Mit 130 Punkten ist der Vorsprung auf Ferrari (73) schon jetzt immens. Beim Aserbaidschan-GP muss die Scuderia also zurückschlagen - helfen würde dabei ein gutes Qualifying.

Formel 1: Wann beginnt das Qualifying beim Aserbaidschan-GP?

Traditioneller Beginn einer Formel-1-Quali ist um 14 Uhr. In Aserbaidschan wird die Session jedoch erst eine Stunde später, also um 15 Uhr, freigegeben. Das Rennen startet am Sonntag hingegen zur gewohnten Zeit um 14.10 Uhr.

Termin Uhrzeit Session Sa., 27. April 12.00 Uhr Freies Training 3 Sa., 27. April 15.00 Uhr Qualifying So., 28. April 14.10 Uhr Rennen

Formel 1: Qualifying in Aserbaidschan heute live im TV

Wie üblich ist die Qualifikation auf RTL im Free-TV zu sehen. Der Kölner Sender zeigt ab 14 Uhr eine Zusammenfassung des dritten Freien Trainings und geht dann um 14.45 Uhr auf Live-Sendung. Kommentiert wird der Kampf um die Startplätze von Heiko Wasser und Experte Christian Danner.

Neben RTL ist Sky für die Übertragung verantwortlich. Der Pay-TV-Sender zeigt die Formel 1 in dieser Saison nach einem Jahr Pause live mit allen Sessions und hat somit auch das Qualifying im Programm. Kommentator ist Sascha Roos, der von Experte Nick Heidfeld unterstützt wird. Anders als die RTL-Kommentatoren ist das Sky-Duo nicht in Baku vor Ort.

In Österreich überträgt ORF1 das Qualifying, in der Schweiz das SRF 2.

Formel 1: Aserbaidschan-Qualifying heute im Livestream

Beide Sender bieten ihr TV-Programm auch jeweils im Livestream an. Ihr habt also über Sky Go und tvnow.de die Möglichkeit, die Geschehnisse über das Internet zu verfolgen. Beide Angebote sind kostenpflichtig.

Eine dritte Alternative stellt die Formel 1 selbst zur Verfügung. Mit dem offiziellen Livestream-Portal F1 TV könnt ihr alle Sessions eines Wochenendes live oder Wiederholungen on demand sehen. Dafür braucht ihr das F1-TV-Pro-Paket, das es für 64 Euro im Jahr gibt.

F1: Qualifying zum Aserbaidschan-GP im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, das Qualifying zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem Liveticker. Hier verpasst ihr keine schnelle Runde und seid immer up to date, wer das Rennen um die Pole Position macht. Hier geht's lang.

Sebastian Vettel in Aserbaidschan unter Druck

Sebastian Vettel befindet sich lediglich auf Platz vier der Fahrer-Weltmeisterschaft. Anstatt also seinem ersten Titel im Ferrari entgegen zu fahren, sieht sich der Heppenheimer eher Diskussionen um die Stallorder bei der Scuderia konfrontiert. Der Tonus: Teamkollege Charles Leclerc wird von den Italienern bisher benachteiligt, obwohl er mindestens auf Vettels Niveau fährt.

Für Vettel wäre es also an der Zeit, seine Kritiker in die Schranken zu weisen - und das am besten schon heute mit einem erfolgreichen Qualifying. Noch wartet er in diesem Jahr auf seine erste Pole Position.

Der Baku City Circuit ist mit seiner über einen Kilometer langen Geraden allerdings ideal zum Überholen. Dass Startplatz eins in Aserbaidschans Hauptstadt nicht automatisch den Sieg bedeutet, musste Vettel im letzten Jahr miterleben. Hier verpasste der viermalige Weltmeister trotz Pole das Podium.

Aserbaidschan-GP 2018: Das Rennergebnis im Vorjahr

Den Sieg schnappte sich 2018 in einem chaotischen Rennen Lewis Hamilton, der auch in diesem Jahr einer der Favoriten ist.