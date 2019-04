Formel 1 - China-GP: Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am dritten Rennwochenende der Formel-1-Saison 2019 steht heute der Große Preis von China und damit das 1000. Rennen der Geschichte an. Hier erfahrt ihr alles zum Grand Prix in Shanghai sowie zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Mit dem gestrigen Qualifying brachte sich Mercedes und allen voran WM-Führender Valtteri Bottas in eine optimale Position, den nächsten Sieg für die Silberpfeile einzufahren. Mit einer Doppel-Pole geht Mercedes in den China-GP, die beiden Ferraris hatten das Nachsehen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Formel 1: Wo und wann findet der GP von China statt?

Der Große Preis von China startet am heutigen Sonntag, den 14. April, um 8.10 Uhr deutscher Zeit. Gefahren wird auf dem Shanghai International Circuit in Shanghai.

Formel 1 - China-GP live im TV und Livestream sehen

Den GP von China könnt ihr sowohl im Pay-TV als auch im Free-TV sehen. Der Pay-TV-Sender Sky startet auf Sky Sport 1 HD seine Vorberichte um 7.15 Uhr mit Sascha Ross und Experten Ralf Schaumacher. Darüber hinaus können Sky-Kunden das Rennen auch im Livestream via Sky Go verfolgen.

Im Free-TV ist das Rennen bei RTL zu sehen. Ab 7 Uhr startet RTL seinerseits mit den Vorberichterstattungen zum China-GP. Der Kölner Privatsender bietet zusätzlich einen kostenpflichtigen Livestream an, mit dem ihr das gesamte Geschehen von unterwegs verfolgen könnt.

Alternativ stellte die Formel 1 einen eigenen Livestream via F1 TV zur Verfügung, Dieser kostete in der Vollbversion 64,99 Euro im Jahr oder in der Light Version 26,99 Euro jährlich.

Formel 1: GP von China im LIVETICKER

SPOX bietet euch zusätzlich einen LIVETCIKER zum Rennen an, mit dem ihr keine Sekunde verpasst.

Formel 1 - Großer Preis von China: Die Startaufstellung der Top 10

Im Qualifying erlebten die beiden Ferraris einen erneuten Rückschlag und mussten sich dem Topplatzierten Bottas um mehr als drei Zehntel geschlagen geben. Niko Hülkenberg fuhr im Renault einen souveränen achten Platz ein, musste sich aber Teamkollegen Ricciardo knapp geschlagen geben.

© getty

Platz Fahrer Team Rundenzeit 1 77 Valtteri Bottas Mercedes 1.31.547 2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1.31.570 3 5 Sebastian Vettel Ferrari 1.31.848 4 16 Charles Leclerc Ferrari 1.31.865 5 33 Max Verstappen Red Bull 1.32.089 6 10 Pierre Gasly Red Bull 1.32.930 7 3 Daniel Ricciardo Renault 1.32.958 8 27 Nico Hülkenberg Renault 1.32.962 9 20 Kevin Magnussen Haas F1 --- 10 8 Romain Grosjean Haas F1 --- 11 26 Daniil Kwjat Toro Rosso 1.33.236 12 11 Sergio Perez Racing Point 1.33.299 13 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1.33.419 14 55 Carlos Sainz McLaren 1.33.523 15 4 Lando Norris McLaren 1.33.967 16 18 Lance Stroll Racing Point 1.34.292 17 63 George Russell Williams 1.35.253 18 88 Robert Kubica Williams 1.35.281 19 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo --- 20 23 Alexander Albon Toro Rosso ---

Formel 1 - China-GP: Verstappen wütend auf Vettel

Weil Sebastian Vettel Max Verstappen auf der letzten Runde noch überholte und diesen damit um einen letzten guten Run brachte, tobte der Niederländer daraufhin am Funk. "Sie sind solche *******! Ganz ehrlich! Jeder reiht sich ein und sie machen alles kaputt. Du selbst versuchst, einfach nett zu sein, aber alle anderen zerstören es", polterte Verstappen.

"Eigentlich haben wir ein Gentlemen's Agreement, dass man im letzten Sektor nicht mehr überholt", erklärte der 21-Jährige im ORF und warnte Vettel gegenüber Ziggo Sport: "So ist es jetzt, aber das werde ich natürlich nicht vergessen. Ab jetzt werde ich eben auch ihre Qualifyings versauen!"

Formel 1: Der aktuelle WM-Stand vor dem dritten Rennen