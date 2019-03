Formel 1: Ferrari auch im dritten Bahrain-Training vorn - Leclerc schlägt Vettel

Ferrari hat auch im dritten Training zum Großen Preis von Bahrain das Geschehen bestimmt - und Sebastian Vettel muss sich im Kampf um die Pole Position auf ein hartes Duell mit seinem neuen Teamrivalen einstellen.

Der viermalige Weltmeister sorgte am Samstagmittag in 1:29,738 Minuten für die zweitbeste Zeit hinter Charles Leclerc (Monaco/1:29,569).

Das Duo startet favorisiert ins Qualifying am Nachmittag (16.00 Uhr im LIVETICKER).

Mercedes in Bahrain weiter klar hinter Ferrari

Die Konkurrenz um Mercedes hatte wie schon am Freitag klar das Nachsehen. Weltmeister Lewis Hamilton (1:30,334) wurde Dritter vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas (1:30,389). Der Emmericher Nico Hülkenberg (1:30,910) überzeugte als Sechster, die Red Bulls von Max Verstappen (1:30,959) und Pierre Gasly (1:31,392) belegten im Mittelfeld nur die Plätze acht und zwölf.

Die Erkenntnisse aus dem dritten freien Training waren allerdings überschaubar, da die Streckentemperaturen in der Mittagssonne höher als im Qualifying am frühen Abend waren. Die Startplatzvergabe findet wie das Rennen am Sonntag (17.10 Uhr im LIVETICKER) unter Flutlicht statt.

Vettel erwartet harten Fight im Rennen

"Die Wahrheit werden wir erst morgen erfahren. Wir können uns noch steigern. Es wird sehr, sehr eng", hatte Vettel am Freitag mit Blick auf das Qualifying gesagt. Auch Ferrari-Teamchef Mattia Binotto äußerte sich zurückhaltend, sprach angesichts der hohen Geschwindigkeiten auf den Geraden von einem "anderen Motorenmodus" als bei der Konkurrenz: "Es wird ein harter Kampf, die anderen Teams werden sehr stark sein."