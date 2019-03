Formel 1 heute live: Rennen zum Bahrain-GP im TV, Livestream und Liveticker

Mit dem Großen Preis von Bahrain steht das zweite Rennen der Formel-1-Saison 2019 an. Wo ihr den GP heute live im TV, im Livestream oder Liveticker verfolgen könnt, verrät euch SPOX.

Nach dem enttäuschenden Saisonauftakt in Australien hat Ferrari seine gute Form aus den Winter-Testfahrten wiedergefunden. Erst dominierten die Italiener alle Freien Trainings, dann hatten sie - dank überragender Topspeed-Werte - auch im Qualifying am Samstag die Nase vorn.

Allerdings war es nicht etwa Sebastian Vettel, der sich die Pole Position schnappte, sondern sein neuer Teamkollege Charles Leclerc. Für den 21-jährigen Monegassen ist es die erste Pole seiner noch jungen Formel-1-Karriere.

Ob Ferrari auch im Renntrimm am schnellsten ist, wird sich heute zeigen. Lewis Hamilton und Valtteri Bottas im Mercedes werden zumindest hoffen, das Blatt doch noch zu wenden.

Bahrain-GP: Rennen heute im TV und Livestream

Das Besondere am Großen Preis von Bahrain ist nicht nur die Fahrt durch die Wüste. Es ist gleichzeitig ein Rennen, das unter Flutlicht stattfindet. Durch die späte Startzeit (19.10 Uhr Ortszeit) geht der GP erst um 17.10 Uhr deutscher Zeit los.

Zu sehen ist das Rennen wie auch die vergangenen Jahre bei RTL im Free-TV. Der Kölner Privatsender bietet darüber hinaus einen kostenpflichtigen Livestream an, mit dem ihr die Geschehnisse von unterwegs aus verfolgen könnt.

Wollt ihr den Grand Prix ohne Werbeunterbrechung verfolgen, müsst ihr auf Sky zurückgreifen. Der Pay-TV-Sender hat die Übertragungsrechte nach einem Jahr Auszeit zurückgewonnen und zeigt alle Sessions der Saison live. In Bahrain wird neben Kommentator Sascha Roos Ex-Formel-1-Pilot Nick Heidfeld als Experte fungieren. Wie RTL bietet auch Sky einen Livestream, abrufbar über Sky Go, an.

Alternativ stellt die Formel 1 mit F1 TV einen eigenen Livestream zur Verfügung. Dieser kostet in der Light Version 26,99 Euro im Jahr, die Vollversion F1 TV Pro ist für 64,99 Euro jährlich zu haben.

© getty

Bahrain-GP: Rennen heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, Vettel und Co. zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem bewährten Liveticker. Hier verpasst ihr ebenfalls kein Überholmanöver!

Formel 1: Charles Leclerc schreibt mit Pole Position Geschichte

Mit seiner Pole Position hat sich Charles Leclerc einen Eintrag in die Geschichtsbücher gesichert. Mit seinen 21 Jahren, fünf Monaten und 15 Tagen ist er der zweitjüngste Fahrer überhaupt, der in der Formel 1 auf Startplatz eins steht. Nur Sebastian Vettel war 2008 mit 21 Jahren, zwei Monaten und elf Tagen jünger (Italien-GP).

Fahrer Alter Grand Prix Sebastian Vettel (Deutschland) 21 Jahre, 2 Monate, 11 Tage Italien 2008 Charles Leclerc (Monaco) 21 Jahre, 5 Monate, 15 Tage Bahrain 2019 Fernando Alonso (Spanien) 21 Jahre, 7 Monate, 23 Tage Malaysia 2003 Rubens Barrichello (Brasilien) 22 Jahre, 3 Monate, 5 Tage Belgien 1994 Lewis Hamilton (England) 22 Jahre, 5 Monat, 3 Tage Kanada 2007

© getty

Nico Hülkenberg enttäuscht im Qualifying zum Bahrain-GP

"Ich hatte unscharfe Waffen", klagte Nico Hülkenberg nach seinem Aus im ersten Quali-Segment. Der Renault-Pilot galt eigentlich als sicherer Top-10-Kandidat, brachte in der Qualifikation aber keine gute Rundenzeit mehr zustande. Warum wusste er selbst nicht genau, vermutete aber einen mechanischen Defekt an seinem Wagen.

Stallgefährte Daniel Ricciardo schaffte es immerhin ins Q2. Der Australier hat damit gute Chancen auf Punkte, nachdem sein Renault-Debüt vor zwei Wochen mit einem Ausfall in die Hose ging.

Formel 1: Startaufstellung beim Bahrain-GP

Für den Start ins Rennen gibt es eine Strafversetzung: Romain Grosjean muss von acht auf elf drei Plätze nach hinten, weil er Lando Norris im Qualifying behinderte.

Die Startaufstellung sieht daher wie folgt aus: