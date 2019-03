Formel 1 in Melbourne live: Qualifying im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER

Am Sonntag findet das erste Rennen der neuen Formel-1-Saison statt. Schauplatz des ersten Grand Prix der neuen F1-Saison ist Australien. Die ersten freien Trainings sind absolviert und das Qualifying ist für Samstagmorgen angesetzt. SPOX präsentiert euch den Zeitplan des GP von Australien und informiert euch über die Live-Übertragungen.

Das erste freie Training in Melbourne verlief ohne größere Überraschungen. Titelfavorit und Weltmeister Lewis Hamilton hat im ersten und zweiten Freien Training bereits einen ersten Vorgeschmack auf das erste Saison-Rennen am Sonntag gegeben: Hamilton landete jeweils auf Platz 1.

Sebastian Vettel kam mit Ferrari nicht über den 2. Platz hinaus. Sein Rückstand auf Hamilton betrug +0.038 Sekunden.

Formel 1 GP von Australien: Zeitplan im Überblick

Nachdem das 1. und 2. Freie Training bereits absolviert wurde, steht lediglich noch das 3. Freie Training aus. Das 3. Freie Training ist für den morgigen Samstag um 4 Uhr angesetzt. Drei Stunden später findet das Qualifying statt. Das Hauptrennen beim Grand Prix in Australien ist für Sonntagmorgen vorgesehen.

Hier der gesamte Zeitplan des ersten GP der neuen Formel-1-Saison:

Datum Uhrzeit Durchgang Sa., 16.03.19 4 Uhr 3. Freies Training Sa., 16.03.19 7 Uhr Qualifying So., 17.03.19 6.10 Uhr Rennen

Formel 1 Qualifying live: TV-Übertragung, LIVESTREAM

Das Qualifying wird sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV zu sehen sein. Beim Pay-TV-Sender Sky geht die Live-Übertragung am Samstag ab 6.50 Uhr los, während RTL ab 6.45 Uhr mit den ersten Vorberichten loslegt. Das Qualifying sowie alle weiteren Rennen sind natürlich auch auf den mobilen Endgeräten via Livestream bei TV NOW und auf Sky Go zu sehen.

Alle Live-Übertragungen der Formel 1 am Wochenende im Überblick:

Datum Uhrzeit Durchgang Live-Übertragung Sa., 16.03.19 4 Uhr 3. Freies Training Sky Sport 1 Sa., 16.03.19 7 Uhr Qualifying Sky Sport 1, RTL So., 17.03.19 6.10 Uhr Rennen Sky Sport 1, RTL

Formel 1 Qualifying im LIVETICKER bei SPOX

Den Verlauf des Qualifyings und des Hauptevents am Sonntag können alle Formel-1-Fans auch im Liveticker verfolgen. Neben den TV-Übertragungen und Livestreams hält euch der SPOX-Liveticker auf dem neuesten Stand in Sachen Formel 1. Hier geht es zum Liveticker des Qualifyings.

Formel 1: Ergebnisse des 1. und 2. Freien Trainings

Ergebnisse vom 1. Freien Training vor dem GP von Australien:

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Rückstand 1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1.23.599 --- 2 5 Sebastian Vettel Ferrari 1.23.637 + 0.038 3 16 Charles Leclerc Ferrari 1.23.673 + 0.074 4 33 Max Verstappen Red Bull 1.23.792 + 0.193 5 77 Valtteri Bottas Mercedes 1.23.866 + 0.267 6 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1.24.816 + 1.217 7 26 Daniil Kwjat Toro Rosso 1.24.832 + 1.233 8 10 Pierre Gasly Red Bull 1.24.932 + 1.333 9 20 Kevin Magnussen Haas F1 1.24.934 + 1.335 10 27 Nico Hülkenberg Renault 1.25.015 + 1.416

Endstand nach dem 2. Freien Training in Melbourne: