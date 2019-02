Formel-1-Doku "Drive to Survive": Streaming-Anbieter Netflix kündigt zehnteilige Formel-1-Dokumentation an

Ab März 2019 dürfen sich alle Motorsport-Fans auf eine ausführliche Doku-Reihe zur abgelaufenen Formel-1-Saison 2018 freuen. Alles was ihr zu der Dokumentation Drive to Survive wissen müsst, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Die Vorbereitungen für die neue Formel-1-Saison gehen in die heiße Phase. Und damit auch die Testphase der einzelnen Rennställe. Mit dem heutigen Tag startet die letzte Testperiode, welche noch bis zum 1. März läuft. 16 Tage später, am 17. März, beginnt die neue Formel-1-Saison mit dem Großen Preise von Australien.

Formel-1-Dokumentation Drive to Survive: Ausstrahlung der F1-Doku

Der Streaming-Riese Netflix ist normalerweise für sein Angebot der neuesten Filme und Serien bekannt. Allerdings gibt es bei Netflix auch vermehrt interessante Sport-Dokumentationen. Am 21. März soll unter anderem eine Original-Doku zum französischen Fußball-Star Antoine Griezmann - Antoine Griezmann - Eine Legende wird geboren - auf Netflix ausgestrahlt werden.

Zuvor bekommen alle Formel-1-Fans einen exklusiven Einblick in die Welt der Formel-1-Profis. Der erste Teil der Netflix-Doku Drive to Survive läuft am 8. März 2019 an. Danach sollen neun weitere Doku-Teile folgen.

Um diese Dokumentation und viele weitere Sport-Dokus zu sehen, ist eine Anmeldung bei Netflix nötig. Netflix bietet einen Probezeitraum an, der sich über insgesamt 30 Tage erstreckt und kostenlos ist. Danach kostet das Abo 7,99 Euro oder 10,99 Euro (HD auf bis zu zwei Geräten) im Monat. Der Netflix-User kann alle Inhalte über Smartphone, Tablet, Smart-TV oder Laptop streamen.

Sport-Doku Drive to Survive: Was zeigt die F1-Doku-Reihe?

Bei der zehnteiligen Serie Drive to Survive dreht sich alles um den Rennsport und die Formel 1. Die Doku beschäftigt sich nicht nur oberflächlich mit dem Rennsport und ihren Fahrern, sondern blickt vielschichtig hinter die Kulissen der vergangenen Formel-1-Saison 2018. So wird beispielsweise auch auf Themen abseits der Rennstrecke eingegangen. Die Serie gibt unter anderem Einblicke in das Privatleben und die Gefühlswelt der F1-Fahrer sowie ihrer Teamverantwortlichen.

© getty

Der Produzent von Drive to Survive, James Gay-Rees, ist auch Macher des Doku-Films Senna, welcher die Geschichte des dreimaligen F1-Weltmeister Ayrton Senna bis zu seinem tödlichen Unfall beim GP von San Marino erzählt. Gay-Rees produzierte ebenfalls den Film Amy, mit dem er sogar einen Oscar gewann.

Formel 1 2019 - Die Ergebnisse der bisherigen Wintertestfahrten

Die ersten Testfahrten wurden am 18., 19., 20. und 21. Februar im spanischen Barcelona absolviert.

Im Folgenden gibt es einen Überblick der letzten zwei Tests.

Ergebniss der Testfahrt am 20.02.19, in Barcelona, Circuit de Catalunya:

P Fahrer Hersteller Motor Fahrzeug Zeit Rückstand Rdn 1 Daniil Kvyat Toro Rosso Honda STR14 1:17.704 137 2 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Ferrari C38 1:17.762 + 0.058 138 3 Daniel Ricciardo Renault Renault R.S.19 1:18.164 + 0.460 80 4 Sebastian Vettel Ferrari Ferrari SF90 1:18.350 + 0.646 134 5 Max Verstappen Red Bull Honda RB15 1:18.787 + 1.083 109 6 Nico Hülkenberg Renault Renault R.S.19 1:18.800 + 1.096 63 7 Romain Grosjean Haas F1 Team Ferrari VF-19 1:19.060 + 1.356 69 8 Pietro Fittipaldi Haas F1 Team Ferrari VF-19 1:19.249 + 1.545 48 9 Carlos Sainz jr. McLaren Renault MCL34 1:19.354 + 1.650 90 10 Sergio Pérez Racing Point Mercedes RP19 1:20.102 + 2.398 67 11 Valtteri Bottas Mercedes-AMG Mercedes F1 W10 EQ Power+ 1:20.693 + 2.989 88 12 Lewis Hamilton Mercedes-AMG Mercedes F1 W10 EQ Power+ 1:20.818 + 3.114 94 13 George Russell Williams Mercedes FW42 1:25.625 + 7.921 23

Ergebniss der Testfahrt am 21.02.19, in Barcelona, Circuit de Catalunya:

P Fahrer Hersteller Motor Fahrzeug Zeit Rückstand Rdn 1 Nico Hülkenberg Renault Renault R.S.19 1:17.393 24 2 Alexander Albon Toro Rosso Honda STR14 1:17.637 + 0.244 136 3 Daniel Ricciardo Renault Renault R.S.19 1:17.785 + 0.392 34 4 Valtteri Bottas Mercedes-AMG Mercedes F1 W10 EQ Power+ 1:17.857 + 0.464 57 5 Lewis Hamilton Mercedes-AMG Mercedes F1 W10 EQ Power+ 1:17.977 + 0.584 58 6 Charles Leclerc Ferrari Ferrari SF90 1:18.046 + 0.653 138 7 Lando Norris McLaren Renault MCL34 1:18.431 + 1.038 132 8 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari C38 1:18.511 + 1.118 154 9 Romain Grosjean Haas F1 Team Ferrari VF-19 1:18.563 + 1.170 64 10 Kevin Magnussen Haas F1 Team Ferrari VF-19 1:18.720 + 1.327 66 11 Pierre Gasly Red Bull Honda RB15 1:18.780 + 1.387 146 12 Lance Stroll Racing Point Mercedes RP19 1:19.664 + 2.271 72 13 George Russell Williams Mercedes FW42 1:20.997 + 3.604 17 14 Robert Kubica Williams Mercedes FW42 1:21.542 + 4.149 48

Die zweite Testperiode hat heute begonnen und läuft noch bis zum 1. März.