Michael Schumacher: Eigene App für den Formel-1-Rekordweltmeister zum 50. Geburtstag

Zum 50. Geburtstag von Formel-1-Legende Michael Schumacher macht die Keep Fighting Foundation dem Kerpener ein ganz besonderes Geschenk und veröffentlicht die offizielle Schumacher-App. Hier erfahrt ihr, was die App bietet und für welche Betriebssysteme sie zu haben ist.

Die Keep Fighting Foundation macht dem bei einem Ski-Unfall schwer verunglückten Formel-1-Rekordweltmeister ein ganz besonderes Geschenk und veröffentlicht anlässlich seines 50. Geburtstags die offizielle Michael Schumacher App mit dem Namen: Schumacher. The Official App.

Michael Schumacher App: Inhalt und Betriebssystem

Die Applikation gleicht einem virtuellen Museum, das die Karriere des erfolgreichsten Formel-1-Fahrers der Geschichte würdigt. Sie ist ab Donnerstag, den 3. Januar 2019 für iOS- und Android-Geräte verfügbar.

In der App können Rennwagen in 3D samt Motorensound bestaunt werden, zudem werden Michael Schumachers Statistiken und Rekorde beleuchtet. Als besonderes Highlight beinhaltet "Schumacher. The Official App" ein 2013 aufgenommenes Interview sowie eine virtuelle Tour sowohl durch die Ausstellung Michael Schumacher Private Collection in der Motorworld Köln-Rheinland als auch über die historische Kartstrecke in Kerpen-Manheim.

Schumoji App: Emojis von Mick und Michael Schumacher

Ebenfalls zum 50. Geburtstag wurde die Schumoji App veröffentlicht, deren Erlös komplett der Keep Fighting Foundation zu Gute kommt. Wer die App besitzt, kann in den sozialen Netzwerken eigene Schumacher-Emojis von Michael Schumacher sowie dessen Sohn und Formel-3-Fahrer Mick Schumacher benutzen.

Schumacher. The Official App: Preis

Schumacher. The Official App steht sowohl für iOS als auch für Android kostenlos zur Verfügung.