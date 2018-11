Formel 1 – Brasilien-GP heute live: Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntagabend findet das 20. Rennen der Formel-1-Saison statt. Lewis Hamilton konnte bereits im letzten Rennen den Weltmeistertitel perfekt machen. Wir haben alle Informationen zur Startaufstellung und Übertragung des Brasilien-GP im TV, Livestream und Liveticker.

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton startet in Brasilien auf Platz eins in das Rennen. Der Weltmeister konnte sich im Qualifying seine 82. Pole Position sichern und Sebastian Vettel auf einen Rang hinter sich verweisen.

Großer Preis von Brasilien: Wann und wo findet der Grand Prix statt?

Der große Preis von Brasilien findet am heutigen Sonntagabend, den 11. November, um 18.10 deutscher Zeit statt. Rennstrecke ist das Autódromo José Carlos Pace bei Sao Paulo.

F1 Heute live: Brasilien-GP - Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

Der Große Preis von Brasilien wird im Free-TV übertragen. RTL besitzt die Übertragungsrechte für die Formel 1 und beginnt mit der Vorberichterstattung bereits um 17.15 Uhr. Um 18.10 Uhr startet die Live-Übertragung des Rennens und ab 19.55 Uhr gibt es die Siegerehrung zu sehen.

Zusätzlichen Content gibt es im offiziellen Livestream von F1 TV. Hier lassen sich verschiedene Kameraperspektiven auswählen oder auf alle 20 Cockpit-Kameras umschalten. Dieser kostet allerdings 7,99 Euro im Monat bzw. 64,99 Euro im Jahresabo.

Wie immer stellt SPOX noch einen Livestream zum Rennen zur Verfügung.

Formel 1 - Brasilien-GP: Das ist die Startaufstellung

Position Fahrer Team Zeit 1 Lewis Hamilton Mercedes 1.07.281 2 Sebastian Vettel Ferrari 1.07.374 3 Valtteri Bottas Mercedes 1.07.441 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1.07.456 5 Max Verstappen Red Bull 1.07.778 6 Marcus Ericsson Sauber 1.08.296 7 Charles Leclerc Sauber 1.08.492 8 Romain Grosjean Haas F1 1.08.517 9 Pierre Gasly Toro Rosso 1.09.029 10 Kevin Magnussen Haas F1 1.08.659

Formel-1-GP in Brasilien: Die Konstrukteurswertung

In den verbleibenden zwei Rennen geht es noch um den Titel in der Konstrukteurs-WM. Die beiden Fererari-Piloten, Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen, müssen alleine in Brasilien mindestens 13 Punkte auf Hamilton und Bottas gut machen. Im letzten Jahr konnte Mercedes die Wertung für sich entscheiden und die Chancen stehen gut für eine Wiederholung in dieser Saison.