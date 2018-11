Formel 1- Startaufstellung zum Brasilien-GP: Qualifying-Ergebnisse und Pole Position

Im Qualifying zum Großen Preis von Russland hat sich Lewis Hamilton die Pole Position gesichert. Der Weltmeister sicherte sich Startplatz eins vor Sebastian Vettel und Teamkollege Valtteri Bottas. Wir haben die Ergebnisse der Qualifikation mit der Startaufstellung für Sotschi für euch.

Lewis Hamilton konnte bereits beim Großen Preis von Mexiko seinen fünften Weltmeistertitel einfahren. In den verbleibenden zwei Rennen geht es jedoch noch um den Titel in der Konstrukteurs-WM. Die beiden Fererari-Piloten, Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen, müssen alleine in Brasilien mindestens 13 Punkte auf Hamilton und Bottas gutmachen.

Qualifying-Ergebnis beim Brasilien GP: Die Startaufstellung