Formel 1: Hamilton holt Pole Position in Austin - Vettel startet von Rang fünf

Formel-1-Weltmeister und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton geht von Startplatz eins in den Großen Preis der USA. Der Mercedes-Pilot aus England sicherte sich im Qualifying in Austin/Texas seine insgesamt 81. Pole Position und verwies dabei Ferrari-Pilot Sebastian Vettel und den Finnen Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari auf die Plätze. 61 Tausendstel machten am Ende den Unterschied zwischen Hamilton und Vettel aus.

Der Heppenheimer Vettel wird allerdings in der Startaufstellung drei Positionen zurückversetzt, weil er am Freitag im freien Training unter roter Flagge nach Ansicht der Rennkommissare zu schnell unterwegs war.

Deswegen gehen neben Hamilton und Räikkönen auch Valtteri Bottas (Finnland) im zweiten Mercedes und der Australier Daniel Ricciardo (Red Bull) vor Vettel ins 18. von 21 Saisonrennen am Sonntag (20.10 Uhr im LIVETICKER). Der Emmericher Nico Hülkenberg (Renault) qualifizierte sich auf Rang sieben.

Hamilton, der sechs der vergangenen sieben Rennen gewann und in Austin zuletzt viermal in Folge erfolgreich war, kann bereits in Texas seinen fünften WM-Titel perfekt machen. Hierzu muss er am Sonntag acht WM-Punkte mehr holen als Vettel.

Formel 1: Startaufstellung beim GP in Austin