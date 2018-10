Formel 1 - Qualifying zum Japan-GP: Ferrari verkorkst Vettels Quali - Hamilton auf Pole!

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton geht vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Japan am Sonntag (7.10 im Liveticker) und kann dem großen Rivalen Sebastian Vettel einen wohl entscheidenden Schlag im WM-Duell versetzen. Gesamtspitzenreiter Hamilton im Mercedes eroberte in Suzuka die Pole Position vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas. Der WM-Zweite Vettel wurde in einem am Ende verregneten Qualifying Opfer einer völlig falschen Reifenstrategie von Ferrari und startet nur von Rang neun.

"Im Nachhinein und von außen ist es immer einfach zu sagen, dass das falsch war", sagte Vettel bei RTL zur Taktik seines Teams: "Wir sind davon ausgegangen, dass die Strecke nass ist. Hätte der Regen etwas früher eingesetzt, dann stünden wir da wie die Helden. Jetzt nicht so sehr."

Den dritten Rang sicherte sich Red-Bull-Pilot Max Verstappen noch vor Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari. Renault-Pilot Nico Hülkenberg scheiterte schon im ersten Abschnitt und landete auf dem 16. Platz.

Der viermalige Weltmeister Hamilton, der fünf der letzten sechs Rennen gewann, geht mit 50 Punkten Vorsprung auf Vettel ins 17. von 21 Saisonrennen. Für den Engländer ist es die 80. Pole Position seiner Karriere und die achte der laufenden Saison.