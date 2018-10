Formel 1 - USA-GP in Austin heute live: Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag steht das 18. Rennen der Formel-1-Saison auf dem Programm. Lewis Hamilton könnte in Austin/Texas beim Großen Preis der USA bereits den Weltmeistertitel perfekt machen. Bei SPOX erfahrt ihr alles zur Startaufstellung sowie zur Übertragung des USA-GP im TV, Livestream und Liveticker.

Formel-1-Weltmeister und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton geht beim Großen Preis der USA von der Pole Position ins Rennen. Der Mercedes-Pilot aus England sicherte sich im Qualifying in Austin seine insgesamt 81. Pole Position und verwies dabei Ferrari-Pilot Sebastian Vettel und den Finnen Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari auf die Plätze. 61 Tausendstel machten am Ende den Unterschied zwischen Hamilton und Vettel aus.

Der Heppenheimer Vettel wird allerdings in der Startaufstellung drei Positionen zurückversetzt, weil er am Freitag im freien Training nach Ansicht der Rennkommissare unter roter Flagge zu schnell unterwegs war.

Großer Preis von Austin: Wann und wo findet der Grand Prix statt?

Der USA-GP findet am heutigen Sonntag, 21. Oktober, auf dem Circuit ot the Americas nahe Austin im amerikanischen Bundesstaat Texas statt. Das Rennen startet um 20.10 Uhr deutscher Zeit.

F1 heute live: GP USA - Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

Der Große Preis von Austin wird heute im Free-TV gezeigt. In Deutschland überträgt RTL, in Österreich ORF1 und in der Schweiz ist er auf dem Sender SRF2 zu sehen. Nico Rosberg und Timo Glock sind die Experten im deutschen Fernsehen. Seit dieser Saison gibt es auch einen offiziellen Live-Stream über die Formel-1-Webseite. Die Vollversion des Livestreams kostet 7,99 Euro im Monat, bzw. 64,99 Euro für ein ganzes Jahr. Neben einer Menge zusätzlichem Content seht ihr hier alle Sessions des Rennwochenendes ohne Werbeunterbrechung.

SPOX hält euch zudem mit dem Liveticker zum Rennen auf dem aktuellen Stand.

Formel 1 - Austin-GP: Das ist die Startaufstellung

Rang Fahrer Team 1 Lewis Hamilton Mercedes 2 Kimi Räikkönen Ferrari 3 Valtteri Bottas Mercedes 4 Daniel Ricciardo Red Bull 5 Sebastian Vettel Ferrari 6 Sebastien Ocon Racing Point Force India 7 Nico Hülkenberg Renault 8 Romain Grosjean Haas 9 Charles Leclerc Sauber 10 Sergio Perez Racing Point Force India 11 Carlos Sainz Renault 12 Kevin Magnussen Haas 13 Pierre Gasly Toro Rosso 14 Brendon Hartley Toro Rosso 15 Max Verstappen Red Bull 16 Fernando Alonso McLaren 17 Sergei Sirotkin Williams 18 Lance Stroll Williams 19 Marcus Ericsson Sauber 20 Stoffel Vandoorne McLaren

Grand Prix USA: So wird Lewis Hamilton schon heute Weltmeister

Lewis Hamilton kann bereits heute neuer und alter Formel-1-Weltmeister werden. Diese Ausgänge bringen ihn bereits heute in Austin uneinholbar an die Spitze. Lewis Hamilton wird Weltmeister, wenn:

Hamilton gewinnt und Vettel maximal Dritter wird.

Hamilton Zweiter und Vettel maximal Fünfter wird.

Hamilton Dritter und Vettel maximal Siebter wird .

Hamilton Vierter und Vettel maximal Achter wird .

Hamilton Fünfter und Vettel maximal Neunter wird .

Hamilton Sechster wird und Vettel holt keine Punkte.

Formel-1-GP in der USA: Die Gewinner der letzten Jahre