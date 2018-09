Formel 1: Daniil Kvyat ersetzt Pierre Gasly und gibt Comeback bei Toro Rosso

Daniil Kvyat gibt in der Saison 2019 sein Comeback als Stammpilot in der Formel 1. Der 24-Jährige ersetzt bei Toro Rosso wie erwartet den Franzosen Pierre Gasly, der künftig an der Seite von Max Verstappen beim Red-Bull-Team im Cockpit sitzen wird.

Die Personalie Kvyat gab Toro Rosso am Samstag am Rande des Großen Preises von Russland bekannt. "Ich freue mich, wieder Rennen in der Formel 1 bestreiten zu können. Ich bin für diese Chance sehr dankbar", sagte Kwjat.

Wer neben Kvyat zweiter Fahrer beim Red-Bull-Juniorteam wird, ist noch offen. Der Neuseeländer Brendon Hartley macht sich trotz mäßiger Leistungen Hoffnungen auf einen Verbleib. Allerdings wird auch der frühere Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein (Worndorf) nach seiner Trennung von Mercedes als Kandidat gehandelt.

Formel 1: Kvyat nach Doppel-Kollision mit Vettel auf dem Abstellgleis

Kvyat ist in der Königsklasse kein Unbekannter. In 72 Rennen für Toro Rosso und Red Bull gelangen ihm zwischen 2014 und 2017 immerhin zwei Podestplätze.

Sein Absturz begann 2016 ausgerechnet beim Heim-Rennen in Sotschi, als er für eine Doppel-Kollision mit Sebastian Vettel sorgte. In der laufenden Saison ist Kvyatt als Testfahrer für Vettels Rennstall Ferrari engagiert.

