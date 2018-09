Formel 1 - Russland-GP: TV-Übertragung, Livestream, Liveticker und Startzeit

Der Große Preis von Russland steht an. SPOX gibt euch alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream und verrät euch, wo ihr das Rennen in Sotschi im Liveticker verfolgen könnt. Außerdem erfahrt ihr, wann der Start mit Sebastian Vettel und Lewis Hamilton stattfindet.

Vettel steht sechs Rennen vor Saisonende schon mit dem Rücken zur Wand. Aktuell beträgt sein Rückstand 40 Punkte auf Hamilton, sollte er nun nicht gewinnen, sind seine Chancen auf den WM-Titel nur noch theoretischer Natur.

Russland-GP: Wann findet das Rennen statt?

Nach drei Trainingseinheiten und dem Qualifying steigt das Rennen am Sonntag, den 30. September, um 13.10 Uhr. Grund für den verhältnismäßig frühen Start ist die Zeitverschiebung.

Russland-GP - Startzeit: Freie Trainings, Qualifying und Rennen

Session Datum Uhrzeit Liveticker 1. Freies Training Freitag, 28. September 10.00 Uhr Liveticker 2. Freies Training Freitag, 28. September 14.00 Uhr Liveticker 3. Freies Training Samstag, 29. September 11.00 Uhr Liveticker Qualifying Samstag, 29. September 14.00 Uhr Liveticker Rennen Sonntag, 30. September 13.10 Uhr Liveticker

Wo kann ich den Russland-GP live im TV und Livestream sehen?

Wie jedes Formel-1-Rennen der Saison 2018 sind Qualifying und Rennen bei RTL im Free-TV zu sehen. Der Kölner Sender zeigt außerdem eine Zusammenfassung des 3. Freien Trainings. Alternativ bietet RTL auch einen Livestream an, der jedoch kostenpflichtig ist.

Darüber hinaus kann man jede Session des Wochenendes auch ohne Werbeunterbrechung beim offiziellen Streamingdienst F1 TV verfolgen. Das Abo kostet monatlich 7,99 Euro in seiner Vollversion bzw. 64,99 Euro im Jahr.

SPOX bietet außerdem einen Liveticker an, mit dem ihr ebenfalls kein wichtiges Überholmanöver und andere rennentscheidende Szenen verpasst. Hier geht es zu den Livetickern.

Russland-GP: Ferrari oder Mercedes als Favorit?

Wenn man so will, ist Mercedes seit über 100 Jahren beim Russland-GP ungeschlagen. Die Silberpfeile gewannen von 2014 bis 2017 jedes Rennen in Sotschi, zuvor wurde 1913 und 1914 der Große Preis von Russland in St. Petersburg ausgetragen. Auch hier gewann immer ein Benz.

Die vielen Geraden und der glatte Asphalt auf der Strecke, die über das Olympia-Gelände von 2014 führt, kamen zuletzt immer Mercedes entgegen. Auch die aktuelle Form spricht für Hamilton und Valtteri Bottas, der in Russland immer stark unterwegs war.

Allerdings ist auch Ferrari nicht zu unterschätzen. Vettel weiß, dass er gewinnen muss und wird entsprechend alles für eine Topleistung tun. Im Vorjahr verpasste er den Sieg gegen Bottas außerdem nur um wenige Zehntelsekunden.

Russland-GP: Die letzten Sieger