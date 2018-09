Formel 1 heute live im TV und Livestream sehen: Russland-GP Übertragung und Liveticker

Valtteri Bottas startet beim Großen Preis von Russland von der Pole Position. Ob er die Spitzenposition gegen Lewis Hamilton, Sebastian Vettel und Co. verteidigt? Hier erfahrt ihr, wo ihr das Rennen in Sotschi im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Vettel steht sechs Rennen vor Schluss mit dem Rücken zur Wand: 40 Punkte trennen ihn von Hamilton, der damit seinem 5. WM-Titel entgegenfährt. In Russland muss der Ferrari-Pilot eigentlich vor Hamilton landen, will er in Sachen Weltmeisterschaft noch ein Wörtchen mitreden.

Russland-GP heute live: TV, Livestream, Liveticker zur Formel 1

Wie immer in dieser Saison läuft auch das Rennen durch das Olympiagelände von Sotschi im Free-TV bei RTL. Dazu bietet der Kölner Sender auch einen kostenpflichtigen Livestream an. Die Übertragung beginnt um 12 Uhr, das Rennen selbst startet um 13 Uhr.

Einen weiteren Livestream stellt die Formel 1 höchstpersönlich zur Verfügung. Mit dem F1 TV ist es möglich, das Rennen ohne Werbeunterbrechung zu verfolgen. Der Kostenpunkt für den Dienst liegt bei 7,99 Euro im Monat bzw. 64,99 Euro im Jahr.

Alternativ hat SPOX seinen bewährten Liveticker im Angebot. Hier geht's lang, wenn ihr nichts vom heutigen Rennen verpassen wollt.

Sebastian Vettel beim Russland-GP: Start als einzige Chance?

Das Bild vom Freitag hat sich am Samstag verfestigt: Mercedes ist in Sotschi deutlich schneller unterwegs als Ferrari. Sollte sich das Kräfteverhältnis heute nicht wider Erwarten drehen, ist Vettels einzige Chance auf den Rennsieg oder zumindest für eine Platzierung vor Hamilton am Start.

Bis zur ersten Kurve sind es nämlich einige hundert Meter, sodass sich der Heppenheimer im Windschatten an seinen Gegner vorbeisaugen könnte. "Wir werden sehen, wie es morgen läuft. Mercedes ist wirklich schnell, aber es war wichtig, nah dran zu sein. Das Auto hat sich gut angefühlt, ich bin ganz optimistisch", sagte Vettel.

Qualifying-Ergebnis beim Russland-GP: Die Startaufstellung