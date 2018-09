Formel-1-Kalender 2019: Deutschland-GP, Termine und Strecken

Der Kalendar für die Formel-1-Saison 2019 steht fest. SPOX hat alle Rennen, Strecken und Termine im Überblick.

Die Formel-1-Saison 2018 ist zwar noch im vollen Gange, trotzdem richtet sich der Blick der Verantwortlichen natürlich schon in die Zukunft. Und wie jetzt feststeht, werden auch im nächsten Jahr 21 Rennen ausgetragen.

Wann startet die Formel-1-Saison 2019?

Die kommende Formel-1-Saison startet am 17. März 2019. Das Auftaktrennen findet ganz traditionell in Australien auf dem Albert Park Curcuit in Melbourne statt.

Formel 1 2019: Wann findet das Saisonfinale statt?

Das Saisonfinale steigt am 1. Dezember 2019 auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Im spannendsten Fall wird hier dann also auch der WM-Showdown stattfinden. Übrigens: Zum ersten Mal überhaupt steigt das letzte Rennen im Dezember.

Formel 1: Deutschland-GP ist 2019 wieder mit dabei

Nach langanhaltenden Verhandlungen zwischen der FIA und der Hockenheim-Ring GmbH wurde der Deutschland-GP im Rennkalender 2019 etabliert. Die Verhandlungen waren ins Stocken geraten, da die von der FIA geforderte Antrittsgage ursprünglich für die Betreiber nicht zu bezahlen war.

Nach dem Erfolg in diesem Jahr, kam der Verband den Besitzern der Rennstrecke aber entgegen. Der Deutschland-GP im kommenden Jahr steigt am 28. Juli 2019.

Formel-1-Kalender 2019: Die Highlights

GP von Australien - 17.03.2019

GP von Monaco - 26.05.2019

GP von Deutschland - 28.07.2019

GP von Abu Dhabi - 01.12.2019

Der Formel-1-Kalender 2019 im Überblick

Reihenfolge Grand Prix Datum 1 Australien / Melbourne 17.03.2019 2 Bahrain / Sachir 31.03.2019 3 China / Schanghai 14.04.2019 4 Aserbaidschan / Baku 28.04.2019 5 Spanien / Barcelona 12.05.2019 6 Monaco / Monte Carlo 26.05.2019 7 Kanada / Montreal 09.06.2019 8 Frankreich / Le Castellet 23.06.2019 9 Österreich / Spielberg 30.06.2019 10 Großbritannien / Silverstone 14.07.2019 11 Deutschland / Hockenheim 28.07.2019 12 Ungarn / Budapest 04.08.2019 13 Belgien / Spa-Francorchamps 01.09.2019 14 Italien / Monza 08.09.2019 15 Singapur / Singapur 22.09.2019 16 Russland / Sotschi 29.09.2019 17 Japan / Suzuka 13.10.2019 18 Mexiko / Mexiko-Stadt 27.10.2019 19 USA / Austin 03.11.2019 20 Brasilien / Sao Paulo 17.11.2019 21 VAE / Abu Dhabi 01.12.2019

