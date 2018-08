Formel 1: Belgien-GP heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Die Formel 1 geht nach der Sommerpause am heutigen Sonntag beim Großen Preis von Belgien in die nächste Runde. Hier erfahrt ihr, wie ihr das Rennen im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Sebastian Vettel steht besonders unter Druck: vor der Pause baute sein größter Konkurrent Lewis Hamilton seine WM-Führung noch einmal aus.

Belgien-GP heute live: Wann und wo findet das Formel-1-Rennen statt?

Nachdem sich die Fahrer bereits in den letzten Tagen in den Trainings und dem Qualifying mit dem Kurs in Spa-Francorchamps vertraut machten, steht am heutigen Sonntag endgültig die Entscheidung an. Das Rennen beginnt um 15.10 Uhr.

Der Große Preis von Belgien heute im TV, Livestream und Liveticker

Wie bei den Formel-1-Rennen in dieser Saison üblich, gibt es auch den Großen Preis von Belgien heute im Free-TV bei RTL zu sehen. Die Vorberichterstattung zum Rennen beginnt um 14.15 Uhr. In Österreich ist ORF1 für die Übertragung zuständig.

Neben der Option im TV gibt es zwei Möglichkeiten, das Rennen via Livestream zu sehen. Einerseits bietet RTL auf seiner Webseite diese Option an, die jedoch kostenpflichtig ist. Auch der Streamingdienst F1 TV kostet, bietet dafür aber mehr Content und keine Werbeunterbrechungen.

Wer das Rennen nicht sehen kann, bleibt bei SPOX dennoch immer auf dem Laufenden. Den Liveticker zum GP von Belgien gibt es hier.

© getty

Formel 1: Die Startaufstellung beim Belgien-GP

Im gestrigen Qualifying in Spa setzte sich Lewis Hamilton durch. Der zwischenzeitliche Regen und die somit nasse Strecke machte den Fahrern dabei zu schaffen.

In den Trainingsfahrten zuvor war es vor allem das Ferrari-Duo, das das Feld dominierte. Am Ende unterbot im Qualifying Hamilton in seinem letzten Versuch jedoch die vorherige Bestzeit von Sebastian Vettel, Kimi Räikönen landete nur auf Rang 6. Alle Informationen zum Qualifying im Detail gibt es hier.