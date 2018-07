Qualifying zum Deutschland-GP: Vettel auf Pole Position in Hockenheim - Drama um Hamilton

International Champions Cup So 22.07. Testspielkracher live im Stream: BVB gegen Liverpool Swedish Open Men Single Live ATP Bastad: Halbfinale Bucharest Open Women Single Live WTA Bukarest: Halbfinale International Champions Cup Live FC Bayern München -

PSG Vegeta Croatia Open Umag Men Single Live ATP Umag: Halbfinale Club Friendlies Live Benfica -

FC Sevilla Club Friendlies Marseille -

Villarreal MLB Cardinals @ Cubs MLB Mets @ Yankees World Matchplay World Matchplay: Tag 1 Hall of Fame Tennis Championships Men Single ATP Newport: Halbfinale Club Friendlies Inter Mailand -

Zenit MLB Red Sox @ Tigers MLB Astros @ Angels J1 League Kobe -

Shonan J1 League Tosu -

Sendai Swedish Open Men Single ATP Bastad: Finale CSL Hebei CFFC -

Jiangsu World Matchplay World Matchplay: Tag 2 -

Session 1 Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna Bucharest Open Women Single WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single ATP Umag: Finale MLB Twins @ Royals MLB Cardinals @ Cubs World Matchplay World Matchplay: Tag 2 -

Session 2 Hall of Fame Tennis Championships Men Single ATP Newport: Finale International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund MLB Astros @ Angels MLB Mets @ Yankees Club Friendlies Eibar -

Basaksehir World Matchplay World Matchplay: Tag 3 MLB Twins @ Blue Jays MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels World Matchplay World Matchplay: Tag 4 MLB Red Sox @ Orioles MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Tag 3 Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Phillies World Matchplay World Matchplay: Tag 5 UEFA Champions League Ajax -

Graz Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis Matchroom Boxing Dillian Whyte vs Joseph Parker: Public Workout (DELAYED) MLB Red Sox @ Orioles International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham MLB White Sox @ Angels International Champions Cup AC Mailand -

Man United Moscow Ladies Open Women Single WTA Moskau: Tag 4 Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Tag 4 International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Matchroom Boxing Dillian Whyte vs Joseph Parker: Press Conference (DELAYED) World Matchplay World Matchplay: Tag 6 Club Friendlies Blackburn -

Everton MLB White Sox @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Athletics @ Rangers Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Viertelfinale Moscow Ladies Open Women Single WTA Moskau: Viertelfinale Matchroom Boxing Dillian Whyte vs Joseph Parker: Weigh-In (DELAYED) BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Viertelfinale Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen World Matchplay World Matchplay: Tag 7 MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Blue Jays @ White Sox MLB Mariners @ Angels Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Halbfinale J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata Moscow Ladies Open Women Single WTA Moskau: Halbfinale CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke Matchroom Boxing Dillian Whyte vs Joseph Parker MLB Royals @ Yankees International Champions Cup Benfica -

Juventus World Matchplay World Matchplay: Halbfinale International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Halbfinale MLB Cubs @ Cardinals International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Finale CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Moscow Ladies Open Women Single WTA Moskau: Finale Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox World Matchplay World Matchplay: Finale IndyCar Series Honda Indy 200 MLB Mariners @ Angels BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Finale MLB Cubs @ Cardinals International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Blue Jays @ Athletics MLB Brewers @ Dodgers Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Tag 2 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 2 MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox International Champions Cup Man United -

Real Madrid MLB Indians @ Twins International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom J1 League Cerezo Osaka -

Kobe MLB Orioles @ Yankees MLB Indians @ Twins Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Tag 3 UEFA Champions League Graz -

Ajax Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Tag 3 Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon MLB Angels @ Rays MLB Royals @ White Sox MLB Angels @ Rays Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Tag 4 Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Tag 4 Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe MLB Yankees @ Red Sox NFL Bears @ Ravens MLB Padres @ Cubs MLB Brewers @ Dodgers Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Tag 1 Club Friendlies West Ham -

Angers Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Viertelfinale MLB Padres @ Cubs Club Friendlies Brighton -

Sporting Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Viertelfinale Championship Reading -

Derby County MLB Angels @ Indians MLB Yankees @ Red Sox

Sebastian Vettel hat sich beim Großen Preis von Deutschland die Pole Position gesichert. Der Ferrari-Fahrer setzte sich im Qualifying mit einer Rundenzeit von 1:11,212 Minuten vor Valtteri Bottas (+0,204) und Teamkollege Kimi Räikkönen (+0,335) durch. Vettel hat nun beste Chancen, am Sonntag (15 Uhr im LIVETICKER) seinen ersten Formel-1-Sieg in Hockenheim einzufahren, weil WM-Rivale Lewis Hamilton mit einem technischen Defekt bereits nach Q1 ausschied.

Vettels Bestzeit zeichnete sich bereits zu Beginn der Qualifikation ab, vor allem im letzten Abschnitt überzeugte der Heppenheimer, der seine erste schnelle Zeit im letzten Versuch noch einmal verbessern konnte.

"Adrenalin, Adrenalin. So viele Emotionen. Grazie ragazzi. Danke", funkte Vettel an seine Box. "Es war eine reine Freude, das Auto im Qualifying zu fahren", erklärte Vettel nach seiner 55. Pole, der fünften in dieser Saison.

Hamilton leistete sich im ersten Quali-Segment einen Ausritt (Kurve 1), bei dem sich sein Mercedes heftigen Schlägen ausgesetzt sah. Nur wenige Augenblicke später meldete er Getriebeprobleme, sein Renningenieur Peter Bonnington wies ihn schließlich darauf hin, seinen Wagen wegen eines Hydraulik-Defekts am Streckenrand abzustellen.

Wolff zu Hamiltons Problemen: "Wir kriegen brutale Watschn"

Nach einigen Diskussionen folgte Hamilton der Aufforderung, stieg aus - und versuchte, den Silberpfeil zurück in die Garage zu schieben. Nach wenigen Metern gab er auf und lehnte sich mit nach unten gesenktem Kopf gegen sein Auto. "Das ist eine neue, nicht gute Körpersprache, die ich so noch nie von ihm gesehen habe", beschrieb Nico Rosberg Hamiltons Auftreten bei F1 Sky Sports.

Hamilton wird bestenfalls vom 14. Platz aus starten. Ein Getriebewechsel gilt jedoch als wahrscheinlich, sodass es für den amtierenden Weltmeister weitere fünf Plätze nach hinten gehen könnte.

"Die Hydraulik ist in Kurve eins ausgefallen", sagte Hamilton bei RTL: "Es steckt so viel Arbeit drin in so einem Wochenende, und wenn dann sowas passiert wie heute, fällt die Stimmung in den Keller."

"Es ist aufgetaucht, als er über den Curb gesprungen ist. Wir wissen aber noch nicht, ob es der Auslöser war oder die Folge", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff bei RTL: "Wir kriegen natürlich brutale Watschn im Moment. Das ist schon charakterbildend."

Max Verstappen wird Vierter - Hülkenberg langsamer als die Haas

Hinter den Top drei qualifizierte sich Max Verstappen im Red Bull als Vierter. Sein Teamkollege Daniel Ricciardo nahm das Qualifying nicht ernsthaft auf, weil er durch eine Motorenstrafe ohnehin 20 Plätze zurückversetzt wird.

Renault-Pilot Nico Hülkenberg startet beim Heimspiel als Siebter. Die beiden Haas von Kevin Magnussen und Romain Grosjean setzten sich zwischen ihn und Verstappen.