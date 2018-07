Formel 1 - Großbritannien-GP: Lewis Hamilton schwänzt Interview und sorgt für Kritik

7's Grand Prix Series Live Exeter: Tag 2 FIVB Beach Volleyball World Tour Live Espinho: Tag 5 -

Session 2 MLB Yankees @ Blue Jays IndyCar Series Iowa Corn 300 MLB Cardinals @ Giants MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Phillies @ Mets MLB Royals @ Twins MLB Cubs @ Giants MLB Yankees @ Orioles MLB Reds @ Indians MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels Club Friendlies FC Schalke 04 -

Hebei CFFC MLB Nationals @ Pirates MLB Yankees @ Orioles MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Athletics @ Astros MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Mariners @ Angels Shanghai Darts Masters Shanghai Darts Masters: Tag 1 Club Friendlies Austria Wien -

Borussia Dortmund MLB Yankees @ Indians MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers FIVB Beach Volleyball World Tour Gstaad: Tag 5 -

Session 1 Shanghai Darts Masters Shanghai Darts Masters: Tag 2 FIVB Beach Volleyball World Tour Gstaad: Tag 5 -

Session 2 Club Friendlies Bury -

Liverpool Club Friendlies Bournemouth -

FC Sevilla MLB Rays @ Twins MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Yankees @ Indians World Championship Boxing Manny Pacquiao vs Lucas Matthysse FIVB Beach Volleyball World Tour Gstaad: Tag 6 -

Session 1 FIVB Beach Volleyball World Tour Gstaad: Tag 6 -

Session 2 Allsvenskan Norrköping -

Häcken MLB Rays @ Twins IndyCar Series Honda Indy Toronto MLB All-Star Futures Game: USA – World MLB Athletics @ Giants MLB Angels @ Dodgers Vegeta Croatia Open Umag Men Single ATP Umag: Tag 1 CSL Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Vegeta Croatia Open Umag Men Single ATP Umag: Tag 2 MLB All-Star Game: National League -

American League MLB MLB All-Star Game J1 League Hiroshima -

Gamba Osaka J1 League Nagasaki -

Kobe CSL Guangzhou Evergrande -

Zhicheng Vegeta Croatia Open Umag Men Single ATP Umag: Tag 3 Club Friendlies Sion -

Inter Mailand Club Friendlies Dynamo Dresden -

Huddersfield Bucharest Open Women Single WTA Bukarest: Tag 4 Club Friendlies Wolverhampton -

Ajax Vegeta Croatia Open Umag Men Single ATP Umag: Tag 4 Club Friendlies Blackburn -

Liverpool MLB Cardinals @ Cubs Swedish Open Men Single ATP Bastad: Viertelfinale Bucharest Open Women Single WTA Bukarest: Viertelfinale Vegeta Croatia Open Umag Men Single ATP Umag: Viertelfinale Hall of Fame Tennis Championships Men Single ATP Newport: Viertelfinale MLB Cardinals @ Cubs Glory Kickboxing Glory Super Fight Series -

New York MLB Mets @ Yankees MLB Twins @ Royals MLB Astros @ Angels Swedish Open Men Single ATP Bastad: Halbfinale CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Bucharest Open Women Single WTA Bukarest: Halbfinale Club Friendlies TSG Hoffenheim -

QPR Vegeta Croatia Open Umag Men Single ATP Umag: Halbfinale Club Friendlies Marseille -

Villarreal MLB Cardinals @ Cubs MLB Mets @ Yankees World Matchplay World Matchplay: Tag 1 Hall of Fame Tennis Championships Men Single ATP Newport: Halbfinale MLB Red Sox @ Tigers MLB Astros @ Angels

Lewis Hamilton hat nach dem Großen Preis von Großbritannien beinahe für einen Eklat gesorgt. Der Mercedes-Pilot blieb nach dem verpassten Sieg bei seinem Heimrennen den anschließenden Interviews zunächst fern.

Die ersten drei Fahrer eines jedes Rennen stellen nach der Auslaufrunde ihre Autos auf der Zielgeraden ab und beantworten dann die Fragen eines Ex-Piloten.

Diesmal suchte Hamilton aber sofort das Weite, sodass lediglich Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen Martin Brundle gegenüberstanden. Erst nach der Siegerehrung stand Hamilton schließlich doch noch vor Brundles Mikrofon.

Eine Aktion, die sofort für Kritik sorgte. "Da bin ich enttäuscht. Das macht man nicht", schimpfte RTL-Experte Christian Danner über den amtierenden Weltmeister. Auch Nico Rosberg zeigte sich über Hamiltons Reaktion überrascht: "Seine Körpersprache ist echt komisch."

Hamilton war zuvor als Polesitter in den Großbritannien-GP gegangen und hoffte auf den fünften Sieg in Folge in Silverstone.

Weil ihn Räikkönen in der Startphase aber umdrehte, fiel er weit zurück. Im weiteren Rennverlauf kämpfte er sich bis auf Platz zwei zurück - zwischen den beiden Ferraris von Rennsieger Vettel und Räikkönen.