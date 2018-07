Formel 1 - Letzter Deutschland-GP: Datum, Hintergrund, Geschichte

International Champions Cup Sa 21.07. Topspiele im Livestream: FCB - PSG und BVB - Liverpool Bucharest Open Women Single WTA Bukarest: Tag 4 Club Friendlies Wolverhampton -

Ajax Vegeta Croatia Open Umag Men Single ATP Umag: Tag 4 Club Friendlies Blackburn -

Liverpool MLB Cardinals @ Cubs Swedish Open Men Single ATP Bastad: Viertelfinale Bucharest Open Women Single WTA Bukarest: Viertelfinale Vegeta Croatia Open Umag Men Single ATP Umag: Viertelfinale Club Friendlies Besiktas -

Krasnodar Club Friendlies SV Werder Bremen -

1. FC Köln Hall of Fame Tennis Championships Men Single ATP Newport: Viertelfinale MLB Cardinals @ Cubs Glory Kickboxing Glory SuperFight Series: New York MLB Mets @ Yankees MLB Twins @ Royals International Champions Cup Man City -

Borussia Dortmund Glory Kickboxing Glory 55: New York MLB Astros @ Angels Swedish Open Men Single ATP Bastad: Halbfinale CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Bucharest Open Women Single WTA Bukarest: Halbfinale International Champions Cup FC Bayern München -

PSG Club Friendlies TSG Hoffenheim -

QPR Club Friendlies Benfica -

FC Sevilla Vegeta Croatia Open Umag Men Single ATP Umag: Halbfinale Club Friendlies Marseille -

Villarreal MLB Cardinals @ Cubs MLB Mets @ Yankees World Matchplay World Matchplay: Tag 1 Hall of Fame Tennis Championships Men Single ATP Newport: Halbfinale Club Friendlies Inter Mailand -

Zenit MLB Red Sox @ Tigers MLB Astros @ Angels J1 League Kobe -

Shonan J1 League Tosu -

Sendai Swedish Open Men Single ATP Bastad: Finale CSL Hebei CFFC -

Jiangsu World Matchplay World Matchplay: Tag 2 -

Session 1 Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna Bucharest Open Women Single WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single ATP Umag: Finale MLB Twins @ Royals MLB Cardinals @ Cubs World Matchplay World Matchplay: Tag 2 -

Session 2 Hall of Fame Tennis Championships Men Single ATP Newport: Finale International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund MLB Astros @ Angels MLB Mets @ Yankees Club Friendlies Eibar -

Basaksehir World Matchplay World Matchplay: Tag 3 MLB Twins @ Blue Jays MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels World Matchplay World Matchplay: Tag 4 MLB Red Sox @ Orioles MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: 3. Tag Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Phillies World Matchplay World Matchplay: Tag 5 Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis MLB Red Sox @ Orioles International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham MLB White Sox @ Angels International Champions Cup AC Mailand -

Man United Moscow Ladies Open Women Single WTA Moskau: Tag 4 Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: 4. Tag International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal World Matchplay World Matchplay: Tag 6 Club Friendlies Blackburn -

Everton MLB White Sox @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Athletics @ Rangers Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Viertelfinale Moscow Ladies Open Women Single WTA Moskau: Viertelfinale BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Viertelfinale Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen World Matchplay World Matchplay: Tag 7 MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Blue Jays @ White Sox MLB Mariners @ Angels FIVB Beach Volleyball World Tour Tokio: Tag 4 Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Halbfinale J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata Moscow Ladies Open Women Single WTA Moskau: Halbfinale CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke MLB Royals @ Yankees International Champions Cup Benfica -

Juventus World Matchplay World Matchplay: Tag 8 International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Halbfinale MLB Cubs @ Cardinals International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City MLB Twins @ Red Sox FIVB Beach Volleyball World Tour Tokio: Tag 5 MLB Mariners @ Angels International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Finale CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Moscow Ladies Open Women Single WTA Moskau: Finale Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox World Matchplay World Matchplay: Tag 9 IndyCar Series Honda Indy 200 MLB Mariners @ Angels BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Finale MLB Cubs @ Cardinals International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Blue Jays @ Athletics MLB Brewers @ Dodgers Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Tag 2 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 2 MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom MLB Orioles @ Yankees MLB Indians @ Twins Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Tag 3 UEFA Champions League Graz -

Ajax Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Tag 3 Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon MLB Angels @ Rays

Am kommenden Wochenende findet der Große Preis von Deutschland am Hockenheimring statt. Nach einer Pause im vergangenen Jahr könnte dies der letzte Grand Prix auf deutschem Boden sein - zumindest für einen längeren Zeitraum. SPOX erklärt die Hintergründe.

Das Rennen am Hockenheimring findet am Sonntag, den 22. Juli, um 15.10 Uhr statt. Sebastian Vettel möchte mit einem Erfolg vor heimischer Kulisse seinen Acht-Punkte-Vorsprung auf Lewis Hamilton ausbauen. Alle Informationen zum Rennwochenende sowie zur TV-Übertragung der Formel 1 0 findet Ihr hier.

Formel 1: Das letzte Rennen in Deutschland?

Die Zusammenarbeit des Hockenheimrings mit der Formel 1 läuft nach diesem Rennen aus. Der Nürburgring hatte zwar zwischen 2015 und 2017 einen gültigen Vertrag, sah aber von einer Austragung ab. Fest steht bereits, dass im Rennkalender 2019 ein Rennen in Deutschland fehlen wird.

"Es ist frustrierend zu sehen, dass wir für ein Land mit einer so großen Rennsport-Tradition keine Lösung gefunden haben - und dass offenbar niemand bereit ist, die Rennstrecken zu unterstützen und ihnen das finanzielle Risiko abzunehmen", sagte Formel-1-Marketingchef Sean Bratches bei Auto Bild Motorsport. Man arbeite "natürlich weiter an einer Lösung", nötig sei dazu vor allem "Flexibilität" der Rennstrecken.

Allein die Antrittsgage von 20 Millionen Euro ist den Streckenbetreibern zu teuer geworden. Die Einnahmen durch die Eintrittskarten sind im Vergleich zur Schumacher-Ära deutlich gesunken. Immerhin wird in diesem Jahr der beste Zuschauerwert seit zwölf Jahren erzielt. Bis zum 17. Juli sind 67.000 Tickets verkauft worden. 2016 waren es 57.000 Karten.

© getty

Hockenheimring: Öffentliche Unterstützungsgelder bleiben aus

Die deutsche Strecken stellten mehrfach klar, dass sie nicht mehr bereit sind, das finanzielle Risiko allein zu tragen. Das Entgegenkommen von Liberty Media ist allerdings begrenzt, immerhin weiß das US-Unternehmen um den Wert der Marke Formel 1 und kassiert in Ländern mit teils fragwürdigem Leumund oft doppelt so viel - auch weil die jeweilige Regierung für die Imagepolitur bereitwillig tief in die Tasche greift.

Auf Unterstützung durch die öffentliche Hand oder Hilfe aus der Wirtschaft in großem Maße konnten die deutschen Strecken bislang nicht bauen. Genau darauf pocht aber Georg Seiler. Hockenheimring-Geschäftsführer sagte gegenüber dem SID: "Es kann nicht sein, dass wir die Spielwiese stellen und die Zeche für andere zahlen."

Ein potenzieller Geldgeber, auf den Seiler anspielt, ist Mercedes. Der Weltkonzern beschränkte sich bislang allerdings auf die Unterstützung von Marketingkampagnen - und auf die Werbung, welche die Silberpfeile auf der Strecke machen.

Strecke beim Deutschland-GP: Hockenheim

2002 wurde der Hockenheimring letztmals umgebaut. Der Hockenheimring galt zuvor als Hochgeschwindigkeits-Strecke, doch seit mit den Neuerungen entstanden mehr Möglichkeiten, Überholmanöver zu starten. Auch für die Zuschauer gab es eine wichtige Änderung: Es wurde eine neue Tribüne gebaut, die die Kapazität von 83.000 auf 120.000 Zuschauer erweiterte. Das sind die Daten zur Strecke:

67 Runden

Kurven pro Runde: 13

Rundenlänge: 4,574 km

Renndistanz: 306,458 km

Streckenrekord: 1:13,780 min (Kimi Räikkönen, McLaren-Mercedes, 2004)

Rekordsieger: Michael Schuhmacher, Fernando Alonso (je 3)

Deutschland-GP: Die letzten fünf Rennen