Formel 1 - Großbritannien-GP: TV-Übertragung, Livestream, Startzeit und Strecke in Silverstone

Das zehnte Rennen der Formel-1-Saison 2018 findet in Großbritannien statt. Auch dieses Jahr ist die Rennstrecke in Silverstone Austragungsort für den Großbritannien-GP. Hier findet ihr alle Informationen zu den Terminen, der Live-Übertragung im TV und Stream sowie zur Strecke.

Bevor eine zweiwöchige Pause ansteht, folgt in England das dritte Formel-1-Rennen in Folge. Die letzten beiden Wochenenden ging es bereits in Frankreich und Österreich zur Sache.

Wann und wo findet der Großbritannien-GP statt?

Das Rennen startet am Sonntag, den 08. Juli um 15:10 Uhr. Seit 1987 ist Silverstone durchgehend im Rennkalender der Formel-1 enthalten und dient als Strecke für den Großbritannien-GP.

Startzeit: Training, Qualifying und Rennen beim Großbritannien-GP

Session Datum Uhrzeit 1. Freies Training Freitag, 06. Juli 11 Uhr 2. Freies Training Freitag, 06. Juli 15 Uhr 3. Freies Training Samstag, 07. Juli 12 Uhr Qualifying Samstag, 07. Juli 15 Uhr Rennen Sonntag, 08. Juli 15.10 Uhr

Wo kann ich den Großbritannien-GP live sehen? TV, Livestream, Liveticker

Wie alle anderen Rennen wird auch der Großbritannien-GP bei RTL live im Free-TV übertragen. Der Sender bietet zudem auch einen Livestream an, dieser ist jedoch kostenpflichtig.

Auch der in dieser Saison neu ins Leben gerufene Streaming-Dienst F1 TV überträgt das Rennen im Internet. Das Abonnement kostet in seiner Vollversion 7,99 Euro pro Monat bzw. 64,99 Euro im Jahr, kommt dafür aber ganz ohne Werbepausen aus.

Wie gewohnt bietet SPOX zudem einen ausführlichen Liveticker an.

Strecke beim Großbritannien-GP: Silverstone

Die Strecke wurde auf einen Militär-Flugplatz errichtet und zur Saison 2010 umgebaut. Dabei wurde auch eine neue Boxengassenanlage erstellt. Fast Facts zum Silverstone Circuit:

52 Runden

Kurven pro Runde: 18

Rundenlänge: 5,891 km

Renndistanz: 306,198 km

Streckenrekord: 1:18,739 min (Michael Schumacher, Ferrari, 2004)

Rekordsieger: Alain Prost, Lewis Hamilton (je 5)

© getty

Wetterprognosen für den Großbritannien-GP

Das unberechenbare englische Wetter verlieh dem Großbritannien-GP schon oft eine spannende Note. Für das kommende Rennwochenende stehen die Prognosen hingegen gut. Lediglich für das Qualifying am Samstag ist eine erhöhte Niederschlagswahrscheinlichkeit zu erwarten. Der Sonntag soll dagegen mit Sonnenschein um Temperaturen um die 25 Grad Celsius perfektes Rennwetter bieten.

Großbritannien-GP: Die letzten fünf Rennen

Jahr Erster Zweiter Dreier 2017 Lewis Hamilton (Mercedes) Valtteri Bottas (Mercedes) Kimi Räikkönen (Ferrari) 2016 Lewis Hamilton (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Nico Rosberg (Mercedes) 2015 Lewis Hamilton (Mercedes) Nico Rosberg (Mercedes) Sebastian Vettel (Ferrari) 2014 Lewis Hamilton (Mercedes) Valtteri Bottas (Williams) Daniel Ricciardo (Red Bull) 2013 Nico Rosberg (Mercedes) Mark Webber (Red Bull) Fernando Alonso (Ferrari)

Wettquoten für den Großbritannien-GP 2018:

Trotz des verpatzten Wochenendes in Österreich ist Lewis Hamilton Top-Favorit auf den Rennsieg in Silverstone. Kein Wunder, der Mercedes-Pilot hat die letzten vier Rennen in seiner Heimat für sich entschieden.

Fahrer (Team) Siegquote Lewis Hamilton (Mercedes) 2,0 Sebastian Vettel (Ferrari) 4,5 Valtteri Bottas (Mercedes) 6,5 Max Verstappen (Red Bull) 6,5 Daniel Ricciardo (Red Bull) 10 Kimi Räikkönen (Ferrari) 15 Kevin Magnussen (Haas) 750 Romain Grosjean (Haas) 750 Nico Hülkenberg (Renault) 1.000 Charles Leclerc (Sauber) 1.000

Alle Wettquoten stammen vom Wettanbieter Tipico und wurden zuletzt am 2. Juli 2018 abgerufen.