Deutschland-GP: Die Wettquoten für Sebastian Vettels Heimrennen

Am Sonntag steht der Deutschland Grand Prix am Hockenheimring an. Für Sebastian Vettel ist es die ganz große Chance endlich sein Heimrennen zu gewinnen. SPOX zeigt euch die Wettquoten für den vorletzten GP vor der Sommerpause.

Während Sebastian Vettel im letzten Rennen in Hamiltons Heimat England triumphieren konnte, möchte der Mercedes-Star nun Revanche nehmen und Vettel bei dessen Heimrennen die Show stehlen.

Wettquoten für den Deutschland-GP 2018

Trotz des verpassten Sieges in Silverstone, ist Lewis Hamilton Top-Favorit auf den Triumph in Hockenheim. Doch Sebastian Vettel ist ihm knapp auf den Fersen, ein spannendes Rennen ist also vorprogrammiert.

Fahrer (Team) Siegquote Lewis Hamilton (Mercedes) 2,4 Sebastian Vettel (Ferrari) 2,55 Valtteri Bottas (Mercedes) 9 Max Verstappen (Red Bull) 10 Kimi Räikkönen (Ferrari) 10 Daniel Ricciardo (Red Bull) 11 Kevin Magnussen (Haas) 1.000 Romain Grosjean (Haas) 1.000 Nico Hülkenberg (Renault) 1.000 Charles Leclerc (Sauber) 1.000

Die Quoten für den Weltmeistertitel der Formel 1

Trotz der derzeitigen Führung von Sebastian Vettel in der Fahrer-Gesamtwertung, sehen die Buchmacher immer noch Lewis Hamilton als Favoriten auf den erneuten Gesamtsieg.

Fahrer (Team) Siegquote Lewis Hamilton (Mercedes) 1,55 Sebastian Vettel (Ferrari) 2,4 Valtteri Bottas (Mercedes) 80 Max Verstappen (Red Bull) 150 Daniel Ricciardo (Red Bull) 200 Kimi Räikkönen (Ferrari) 250 Fernando Alonso (McLaren) 3.000 Romain Grosjean (Haas) 4.000 Nico Hülkenberg (Renault) 4.000 Charles Leclerc (Sauber) 4.000

Alle Quoten kommen vom Wettanbieter Tipico und stammen vom 19. Juli. Die Angaben sind ohne Gewähr.

Deutschland-GP: Andere Wetten

Zusätzlich gibt es auch noch viele weitere Wettmöglichkeiten zum Deutschland-GP. Alle Angebote findet ihr hier.