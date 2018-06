Formel 1- Qualifying-Ergebnis zum Kanada-GP: Startaufstellung und Pole Position

Being Mario Götze Sa jetzt Die exklusive Doku-Serie über den WM-Helden World Championship Boxing Live Tyson Fury vs Sefer Seferi MLB Live Angels @ Twins MLB Live Pirates @ Cubs Rugby Union Internationals Live Argentinien -

Nachdem Max Vertappen jedes der drei Trainings als Sieger beendet hatte, schaffte er es im Qualifying zum Großen Preis von Kanada nun nicht über den dritten Platz hinaus. Er musste sich Sebastian Vettel, der sich die Pole Position mit einer Zeit von 1:10,764 Minuten ergattert hat, und Bottas geschlagen geben.

Der Große Preis von Kanada ist der siebte Lauf in dieser Saison. Vier Mal stand nun Vettel auf der Pole Position.

Kanada GP: Startaufstellung mit Sebastian Vettel auf der Pole

Pos. Fahrer Team Zeit 1 S. Vettel Ferrari 1:10,764 2 V. Bottas Mercedes 1:10,857 3 M. Verstappen Red Bull 1:10,937 4 L. Hamilton Mercedes 1:10,996 5 K. Räikkönen Ferrari 1:11,095 6 D. Ricciardo Red Bull 1:11,116 7 N. Hülkenberg Renault 1:11,937 8 E. Ocon Force India 1:12,084 9 C. Sainz Renault 1:12,168 10 S. Perez Force India 1:12,671 11 K. Magnussen Haas F1 1:12,606 12 B. Hartley Toro Rosso 1:12,635 13 C. Leclerc Sauber 1:12,661 14 F. Alsonso McLaren 1:12,856 15 S. Vandoorne McLaren 1:13,865 16 P. Gasly Tore Rosso 1:13,047 17 L. Stroll Williams 1:13,590 18 S. Sirotkin Williams 1:13,643 19 M. Ericsson Sauber 1:14,593 20 R. Grosjean Haas F1 -

© getty

Stimmen nach dem Qualifying: Sebastian Vettel und Max Verstappen

"Am Freitag war ich noch nicht zufrieden. Ich fand einfach keinen Rhythmus, war sogar einmal leicht in der Mauer. Es war schwierig. Aber heute hat es funktioniert. Das Auto wurde immer schneller und es lief fantastisch. Ich bin hochzufrieden. Ein sehr guter Tag", sagte Sebastian Vettel nach seinem Sieg im Qualifying.

Nachdem Max Verstappen in allen drei Trainingseinheiten die Nase vorn hatte, beim entschiedenen Qualifying jedoch am Ende nicht an der Spitze steht, äußerte er sich dennoch positiv gestimmt:

"Ich bin sehr zufrieden mit diesem Wochenende. Das Auto funktioniert prima. Es fehlt uns leider noch ein bisschen an Topspeed. Platz drei ist da eine gute Leistung. Ich denke, im Rennen sollten wir konkurrenzfähig sein."