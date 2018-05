Spanien-GP der Formel 1: Lewis Hamilton siegt - Sebastian Vettel nach Ferrari-Fehler Vierter

2. Bundesliga So Jetzt Rettung vs. Abstieg: Erlebe die Entscheidung gratis! World Championship Live Norwegen -

USA World Championship Live Frankreich -

Tschechien First Division A Live Lüttich -

Brügge CEV Champions League Live Volley Lube -

Kasan Premier League Live Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Serie A Live Atalanta -

AC Mailand League One Live Shrewsbury -

Charlton Liga ACB Live Teneriffa -

Barcelona MLB Athletics @ Yankees Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) MLB Rangers @ Astros World Championship Deutschland -

Finnland World Championship Schweiz -

Schweden MLB White Sox @ Cubs Primera División Levante -

FC Barcelona Serie A AS Rom -

Juventus Serie A Sampdoria -

Neapel Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) NBA Cavaliers @ Celtics (Spiel 1) MLB Twins @ Angels Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed) NHL Capitals @ Lightning (Spiel 2) Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Tag 1 World Championship Südkorea -

Norwegen World Championship Russland -

Slowakei 1. HNL NK Rudes -

Dinamo Zagreb Superliga Bröndby -

Midtjylland World Championship Kanada -

Lettland World Championship Tschechien -

Österreich Championship Fulham -

Derby County MLB Athletics @ Red Sox NHL Golden Knights @ Jets (Spiel 2) NBA Warriors @ Rockets (Spiel 1) MLB Brewers @ Diamondbacks MLB Astros @ Angels MLB Reds @ Giants World Cup of Pool World Cup of Pool: Tag 1 -

Session 1 Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Tag 2 World Championship Finnland -

USA World Championship Schweiz -

Frankreich World Cup of Pool World Cup of Pool: Tag 1 -

Session 2 World Championship Kanada -

Deutschland World Championship Weißrussland -

Slowakei World Championship Lettland -

Dänemark World Championship Russland -

Schweden Championship Aston Villa -

Middlesbrough MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves NHL Lightning @ Capitals (Spiel 3) MLB Cardinals @ Twins NBA Cavaliers @ Celtics (Spiel 2) MLB Astros @ Angels World Cup of Pool World Cup of Pool: Tag 2 -

Session 1 Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Tag 3 World Cup of Pool World Cup of Pool: Tag 2 -

Session 2 MLB Cardinals @ Twins League One Rotherham -

Scunthorpe MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves NBA Warriors @ Rockets (Spiel 2) NHL Jets @ Golden Knights (Spiel 3) MLB Astros @ Angels World Cup of Pool World Cup of Pool: Tag 3 -

Session 1 Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Tag 4 World Cup of Pool World Cup of Pool: Tag 3 -

Session 2 MLB Dodgers @ Marlins Premier League Darts Premier League: London League Two Exeter -

Lincoln Copa Libertadores Penarol -

Strongest MLB Cubs @ Braves NHL Lightning @ Capitals (Spiel 4) MLB Rays @ Angels MLB Rockies @ Giants World Cup of Pool World Cup of Pool: Tag 4 -

Session 1 J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Viertelfinals World Cup of Pool World Cup of Pool: Tag 4 -

Session 2 Superliga Horsens -

Bröndby Serie B Frosinone -

Foggia Pro14 Glasgow -

Scarlets League Two Notts County -

Coventry MLB Cubs @ Reds NHL Jets @ Golden Knights (Spiel 4) MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels World Cup of Pool World Cup of Pool: Tag 5 -

Session 1 Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Halbfinale -

Session 1 World Cup of Pool World Cup of Pool: Tag 5 -

Session 2 Primera División Celta Vigo -

Levante Premiership Saracens -

Wasps Primera División Leganes -

Real Betis Premiership Exeter -

Newcastle Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Halbfinale -

Session 2 Primera División FC Sevilla -

Alaves Primera División Malaga -

Getafe Primera División Las Palmas -

Girona Primera División Villarreal -

Real Madrid Serie A CFC Genua -

FC Turin Ligue 1 Caen -

PSG Ligue 1 Dijon -

Angers Ligue 1 Lyon -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Amiens Ligue 1 Metz -

Bordeaux Ligue 1 Nantes -

Straßburg Ligue 1 Rennes -

Montpellier Ligue 1 St. Etienne -

Lille Ligue 1 Toulouse -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Monaco Liga ACB Valencia -

Barcelona MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Cubs @ Reds NHL Capitals @ Lightning (Spiel 5, falls nötig) NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 3) MLB Rays @ Angels World Cup of Pool World Cup of Pool: Tag 6 -

Session 1 J1 League Hiroshima -

Cerezo Cosaka Primera División Valencia -

La Coruna Liga ACB Saragossa -

Fuenlabrada Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Finale World Cup of Pool World Cup of Pool: Tag 6 -

Session 2 Primera División Bilbao -

Espanyol First Division A Brügge -

Gent Serie A Cagliari -

Atalanta Serie A Chievo -

Benevento Serie A Udinese -

Bologna Serie A Neapel -

Crotone Serie A AC Mailand -

Florenz Serie A Juventus -

Hellas Verona Serie A SPAL -

Sampdoria Primera División Atletico Madrid -

Eibar MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals World Championship Eishockey-Weltmeisterschaft Primera División Barcelona -

Real Sociedad Serie A Lazio -

Inter Mailand Serie A Sassuolo -

AS Rom NHL Golden Knights @ Jets (Spiel 5, falls nötig) MLB Rays @ Angels NBA Rockets @ Warriors (Spiel 3) MLB Padres @ Nationals NHL Lightning @ Capitals (Spiel 6, falls nötig) MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 4) MLB Rockies @ Dodgers MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins Copa Libertadores Cruzeiro -

Racing NBA Rockets @ Warriors (Spiel 4) NHL Jets @ Golden Knights (Spiel 6, falls nötig) Internationaux de Strasbourg Women Single Internationaux de Strasbourg -

Tag 4 Allsvenskan Häcken -

AIK MLB Tigers @ Twins MLB Yankees @ Rangers MLB Angels @ Blue Jays NHL Capitals @ Lightning (Spiel 7) MLB Indians @ Cubs Lyon Open Men Single ATP Lyon: Viertelfinale Internationaux de Strasbourg Women Single WTA Straßburg: Viertelfinale MLB Angels @ Blue Jays MLB Astros @ Indians MLB Red Sox @ Rays NHL Golden Knights @ Jets (Spiel 7, falls nötig) Internationaux de Strasbourg Women Single WTA Straßburg: Halbfinale Geneva Open Men Single ATP Genf: Halbfinale Lyon Open Men Single ATP Lyon: Halbfinale MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners Internationaux de Strasbourg Women Single WTA Straßburg: Finale MLB Angels @ Yankees MLB Giants @ Cubs

Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Spanien gewonnen und damit den zweiten Sieg in Serie eingefahren. Der amtierende Formel-1-Weltmeister kam in Barcelona vor Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas (2.) und Red-Bull-Pilot Max Verstappen (3.) ins Ziel. Sebastian Vettel verpasste das Podium als Vierter.

Schon früh wurde klar, dass der Sieg nur über Hamilton gehen würde. Nachdem er seine Spitzenposition beim Start verteidigte, setzte er sich Runde um Runde von der Konkurrenz ab.

Vettel ging mit einem Überholmanöver gleich zu Beginn an Bottas vorbei und schaffte es im Laufe des Rennens eigentlich recht mühelos, den Finnen hinter sich zu lassen. In der zweiten Rennhälfte kam Vettel aber im Gegensatz zur direkten Konkurrenz ein zweites Mal zum Reifenwechsel und fiel damit hinter Bottas und Verstappen zurück (s.u.). Zu einem Angriff reichte es für den Heppenheimer nicht mehr, auch wenn Verstappen sich an Lance Stroll einen Teil des Frontflügel kaputt fuhr.

Hinter ihm überquerte Daniel Ricciardo im Red Bull (5.) die Ziellinie. Im Vergleich zum zum Aserbaidschan-GP vor zwei Wochen blieb das RB-Duo also diesmal friedlich und verwickelte sich in keinerlei Zweikämpfe.

Haas-Fahrer Kevin Magnussen und Lokalmatador Carlos Sainz Junior (Renault) wurden Sechster bzw. Siebter. Fernando Alonso (8./McLaren), Sergio Perez (9./Force India) und Charles Leclerc (10./Sauber) komplettierten die Top 10.

Nico Hülkenberg, in Renault-Diensten, musste nach einer von ihm unverschuldeten Start-Karambolage sein Rennen bereits in der ersten Runde aufgeben. Kimi Räikkönen stellte seinen Ferrari mit einem technischen Defekt vorzeitig in der Garage ab.

In der WM-Wertung kommt Hamilton nun auf 95 Zähler. Er baute seinen Vorsprung auf Vettel aus, der jetzt 78 Punkte auf seinem Konto hat. Bottas ist mit 58 Punkten Dritter, dahinter folgen Räikkönen (48), Ricciardo (47) und Verstappen (33).

Spanien-GP: Der Start

Hamilton gewann den Start, dahinter schob sich aber Vettel in Kurve eins außen an Bottas vorbei. Räikkönen blieb Vierter vor den bei den Red Bulls.

In der schnellen dritten Kurve verlor Grosjean ohne Fremdeinwirkung sein Heck, drehte sich mitten auf die Strecke und nahm sowohl Hülkenberg als auch Gasly mit ins Aus. Glück, dass es nur Blechschäden gab.

Strategie beim Spanien-GP

Vettel kam in Runde 19 als Erster der Spitzengruppe an die Box und ließ sich wie erwartet Mediumreifen aufschnallen. Damit umging er einem Undercut vom dicht dahinter fahrenden Bottas, der einen Umlauf später seine Gummis wechselte und Vettels Platzierung nur knapp verpasste.

Bei Hamilton, der das Rennen souverän anführte, wartete Mercedes bis zur 26. Runde. Der Engländer kam zwischen den beiden Red Bulls von Verstappen und Ricciardo wieder auf die Strecke. Das RB-Duo wechselte erst in Runde 33 bzw. 34.

Für eine Überraschung sorgte Vettel dann wenige Umläufe später: Während einer Virtual-Safety-Car-Phase rief ihn Ferrari an die Box, Vettel holte sich abermals neue Reifen, fiel damit aber hinter Verstappen und Bottas zurück.

Allgemein auffällig: Die für dieses Rennen von Pirelli modifizierten Reifen hatten eine besonders lange Lebensdauer. Die geringere Auflagefläche verhinderte auf dem neuen Asphalt Blasenbildung. Das kam besonders Mercedes zugute, da die Silberpfeile damit für gewöhnlich am meisten Probleme haben.

Highlight des Rennens: Vettel vs. Bottas und Magnussen

Vettel kam nach seinem ersten Stopp direkt hinter Magnussen in den Verkehr. Trotzdem hielt er sich vor Bottas, der eine Runde später an die Box kam. Warum? Weil Mercedes einen langsamen Stopp hinlegte und Vettel mit einem starken Überholmanöver zwischen Magnussen und Bottas seine Position am Ende der Start-Ziel-Geraden zurückeroberte.

Mann des Rennens: Lewis Hamilton

In dieser Saison nur selten an sein Maximum gekommen, lieferte der vierfache Champion am Sonntag ab. Start gewonnen, zahlreiche Rundenrekorde - so war Hamilton nicht einzuholen. Ein rundum souveräner Auftritt. Auch stark: Charles Leclerc.

Flop des Rennens: Sergey Sirotkin

Ein Dreher während des Virtual Safety Car? Das hinterlässt nie einen guten Eindruck. Natürlich waren Sirotkins Reifen durch die Schleichfahrt abgekühlt, trotzdem hätte er die Situation besser managen müssen. Schwache Fahrt vom Williams-Piloten, die ihn auf den letzten Platz brachte.

Reaktionen nach dem Spanien-GP:

Lewis Hamilton (Mercedes): "Ich bin stolz auf das Team. Das Auto und ich waren heute eine Synergie. Ich hatte eine starke Balance. Der Doppelsieg ist ein Superergebnis."

Valtteri Bottas (Mercedes): "Ich hätte natürlich gerne um den Sieg mitgekämpft, für das Team ist es aber ein starkes Ergebnis. Alles in allem bin ich zufrieden."

Max Verstappen (Red Bull): "Das Auto hat sehr gut funktioniert. Hier ist es schwierig zu überholen. Wir hatten natürlich Glück, dass Kimi ausfiel. Der Reifenabbau war in Ordnung, sodass wir den dritten Platz erobern konnten. Mit Sebastian im Kreuz musste ich ganz schön pushen - auch mit kaputtem Frontflügel."