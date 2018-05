Formel 1, Kanada-GP: Termine, Live-Übertragung beim Rennen in Montreal

NBA Fr 01.06. Warriors vs. Cavs: Erlebe alle Spiele der Finals live! PDC World Cup of Darts World Cup of Darts: Tag 1 MLB Angels @ Tigers BSL Anadolu Efes -

Das siebte Rennen der Formel-1-Saison 2018 findet in Kanada statt. SPOX gibt euch alle wichtigen Infos zu Terminen, Live-Übertragung und der Strecke.

Bis auf 14 Punkte ist Sebastian Vettel durch den zweiten Platz in Monaco an den WM-Führenden Lewis Hamilton herangekommen. Beim Großen Preis von Kanada soll dieser Rückstand weiter verringert werden. Der Brite fühlt sich auf der Strecke in Montreal allerdings pudelwohl und stand in den letzten drei Jahren immer ganz oben auf dem Podium.

Wann findet der Große Preis von Kanada statt?

Am Wochenende vom 8. bis 10. Juni wird in Montreal der Große Preis von Kanada ausgetragen. SPOX bietet zu jedem Training, dem Qualifying und dem Rennen einen Liveticker an.

Session Datum Uhrzeit Liveticker 1. Freies Training Freitag, 8. Juni 2018 16 Uhr Liveticker 2. Freies Training Freitag, 8. Juni 2018 20 Uhr Liveticker 3. Freies Training Samstag, 9. Juni 2018 17 Uhr Liveticker Qualifying Samstag, 9. Juni 2018 20 Uhr Liveticker Rennen Sonntag, 10. Juni 2018 20.10 Uhr Liveticker

Kanada-GP: Wo findet das Rennen statt?

Auch dieses Jahr wird der Große Preis von Kanada wieder auf dem Circuit Gilles-Villeneuve ausgetragen.

70 Runden

Rundenlänge: 4,390 km

Renndistanz: 305,270 km

Streckenrekord: 1:13,622 min (Rubens Barrichello, Ferrari, 2004)

Rekordsieger: Michael Schumacher (7)

© getty

Wo kann ich den Großen Preis von Kanada live sehen?

Wie jedes Rennen wird der Kanada-GP im Free-TV bei RTL gezeigt. Zudem bietet der Sender einen kostenpflichtigen Livestream im Internet an. Wer das Abonnement abschließt, erhält jedoch einen Probemonat umsonst dazu.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten läuft das Rennen zudem auf der Streaming-Plattform F1 TV.

Kanada-GP: Die Sieger der letzten fünf Jahre

Saison Sieger Zweiter Dritter 2013 Sebastian Vettel (Red Bull) Fernando Alonso (Ferrari) Lewis Hamilton (Mercedes) 2014 Daniel Ricciardo (Red Bull) Nico Rosberg (Mercedes) Sebastian Vettel (Red-Bull) 2015 Lewis Hamilton (Mercedes) Nico Rosberg (Mercedes) Valtteri Bottas (Williams) 2016 Lewis Hamilton (Mercedes) Sebastian Vettel (Ferrari) Valtteri Bottas (Williams) 2017 Lewis Hamilton (Mercedes) Valtteri Bottas (Mercedes) Daniel Ricciardo (Red Bull)

