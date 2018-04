Bahrain-GP der Formel 1: Krimi! Sebastian Vettel wehrt fliegenden Bottas ab und siegt

Family Circle Cup Women Single Live WTA Charleston: Finale Serie A Live Udinese -

Lazio First Division A Live Gent -

Brügge Primera División Live Real Sociedad -

Girona 1. HNL Live Istra -

Dinamo Zagreb NBA Live Mavericks @ 76ers Primeira Liga Live FC Porto -

Aves MLB Live Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers Primera División Valencia -

Espanyol Serie A AC Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Marseille -

Montpellier Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 3 MLB Athletics @ Angels Superliga Talleres -

Independiente Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Finale NBA Jazz @ Lakers MLB Pirates @ Cubs Primera División Villarreal -

Bilbao MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins NBA Trail Blazers @ Nuggets MLB Diamondbacks @ Giants CEV Champions League Friedrichshafen -

Kedzierzyn-Kozle Championship Aston Villa -

Cardiff MLB Yankees @ Red Sox NBA Celtics @ Wizards MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Athletics @ Dodgers J1 League Kobe -

Urawa MLB Astros @ Twins Championship Wolverhampton -

Derby County MLB Yankees @ Red Sox NBA Bucks @ 76ers MLB Angels @ Rangers MLB Pirates @ Cubs Copa Libertadores Palmeiras -

Boca Juniors Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Tag 4 Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Sheffield MLB Pirates @ Cubs Liga ACB Valencia -

Saski Baskonia MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Viertelfinale Grand Prix Hassan II Men Single ATP Marrakesch: Viertelfinale Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Viertelfinale MLB Braves @ Cubs Premiership Newcastle -

Sale Ligue 1 Angers -

Nizza Championship Aston Villa -

Leeds Primera División Girona -

Real Betis MLB Yankees @ Tigers MLB Angels @ Royals MLB Diamondbacks @ Dodgers Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Halbfinale Premier League Dynamo Moskau -

Lok Moskau Primera División FC Sevilla -

Villarreal Grand Prix Hassan II Men Single ATP Marrakesch: Halbfinale Premier League Southampton -

Chelsea Serie A Cagliari -

Udinese BSL Besiktas -

Gaziantep Championship Middlesbrough -

Bristol City Premier League Huddersfield -

Watford Premier League Schachtjor Donezk -

Dynamo Kiew Primera División FC Barcelona -

Valencia Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Halbfinale Ligue 1 Lyon -

Amiens Serie A CFC Genua -

Crotone Serie A Chievo Verona -

FC Turin Premier League Liverpool -

Bournemouth Primera División Las Palmas -

Real Sociedad Primera División Leganes -

Celta Vigo Super Liga Roter Stern -

Partizan MLB Yankees @ Tigers Ligue 1 Caen -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Guingamp Ligue 1 Nantes -

Dijon Ligue 1 Rennes -

Metz Ligue 1 Straßburg -

St. Etienne MLB White Sox @ Twins MLB Braves @ Cubs Pro14 Leinster -

Treviso Premier League Tottenham -

Man City Primera División Bilbao -

La Coruna Serie A Atalanta -

Inter Mailand Premier League Crystal Palace -

Brighton (Delayed) Premier League Swansea -

Everton (Delayed) Premier League Burnley -

Leicester (Delayed) MLB Angels @ Royals J2 League Tochigi -

Niigata J1 League Yokohama Marinos -

Kobe A-League Sydney Wanderers -

Adelaide Utd Primera División Eibar -

Alaves Liga ACB Saski Baskonia -

Teneriffa Serie A Florenz -

SPAL Championship Wolverhampton -

Birmingham FIA World Rallycross Championship 1. Lauf: Barcelona Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Finale Premier League Newcastle -

Arsenal Ligue 1 Montpellier -

Bordeaux Serie A Sassuolo -

Benevento Serie A Bologna -

Hellas Verona Serie A AC Mailand -

Neapel Grand Prix Hassan II Men Single ATP Marrakesch: Finale Superliga Bröndby -

Kopenhagen Premiership Saracens -

Bath Primera División Atletico Madrid -

Levante Eredivisie PSV -

Ajax Ligue 1 Troyes -

Marseille Premier League Man United -

West Bromwich Serie A Juventus -

Sampdoria First Division A Anderlecht -

Brügge Primera División Getafe -

Espanyol Liga ACB Malaga -

Barcelona Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Finale Primeira Liga Benfica -

FC Porto MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs Primera División Malaga -

Real Madrid Serie A Lazio -

AS Rom Ligue 1 PSG -

Monaco IndyCar Series Toyota Grand Prix of Long Beach Superliga Independiente -

Boca Juniors Premier League West Ham -

Stoke MLB Marlins @ Yankees MLB Cardinals @ Cubs MLB Royals @ Blue Jays MLB Dodgers @ Padres Primera División La Coruna -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Tottenham Serie A Inter Mailand -

Cagliari Coupe de France Les Herbiers -

Chambly Primera División Celta Vigo -

FC Barcelona Primera División Villarreal -

Leganes MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets MLB Red Sox @ Angels Serie A Benevento -

Atalanta Eredivisie Roda -

PSV Cup Galatasaray -

Akhisarspor (Türkischer Kommentar) Cup Galatasaray -

Akhisarspor Primera División Espanyol -

Eibar Primera División Valencia -

Getafe Premier League Darts Premier League: Rotterdam MLB Cardinals @ Cubs Premier League Bournemouth -

Man United Serie A Sampdoria -

Bologna Serie A SPAL -

Chievo Verona Serie A AS Rom -

CFC Genua Serie A Crotone -

Juventus Serie A Florenz -

Lazio Serie A FC Turin -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

Sassuolo Serie A Neapel -

Udinese Coupe de France Caen -

PSG Primera División Real Madrid -

Bilbao MLB Indians @ Twins MLB Red Sox @ Angels MLB Dodgers @ Padres Cup Fenerbahce -

Besiktas (Türkischer Kommentar) Cup Fenerbahce -

Besiktas Primera División Real Sociedad -

Atletico Madrid Primera División Alaves -

Girona Superliga Midtylland -

Bröndby Premier League Darts Premier League: Rotterdam Session 2 First Division A Brügge -

Charleroi Eredivisie Ajax -

VVV-Venlo Premier League Burnley -

Chelsea Primera División Levante -

Malaga Primera División Real Betis -

Las Palmas MLB Astros @ Mariners Premier League Leicester -

Southampton MLB Blue Jays @ Yankees MLB Giants @ Diamondbacks MLB Red Sox @ Angels Ligue 1 Nantes -

Rennes European Challenge Cup Gloucester -

Newcastle Championship Millwall -

Fulham Ligue 1 Dijon -

Lyon Primera División Leganes -

La Coruna MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels J1 League Kobe -

Nagoya Fed Cup Women National_team Deutschland -

Tschechien (Halbfinale) -

Tag 1 Primera División Eibar -

Getafe Fed Cup Women National_team Frankreich -

USA (Halbfinale) -

Tag 1 Championship Ipswich -

Aston Villa Premier League Watford -

Crystal Palace Primera División Celta Vigo -

Valencia MLB Blue Jays @ Yankees Ligue 1 Amiens -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Monaco Championship Cardiff -

Nottingham Copa del Rey FC Sevilla -

FC Barcelona Primeira Liga Estoril -

Benfica MLB Twins @ Rays

Sebastian Vettel hat den Großen Preis von Bahrain und damit auch das zweite Rennen der aktuellen Formel-1-Saison gewonnen. Bei seinem 200. GP setzte sich der Ferrari-Pilot knapp vor den beiden Mercedes von Valtteri Bottas (2.) und Lewis Hamilton (3.) durch.

Nachdem Vettel das Rennen zunächst souverän führte, wurde es nach dem Boxenstopp spannend: Mercedes schickte seine beiden Fahrer auf eine andere Reifenstrategie und setzte Vettel so stark unter Druck. Auf abgefahrenen Reifen schaffte es der 30-Jährige aber, sich vor dem heranstürmenden Bottas und Hamilton zu halten.

Kimi Räikkönen war bis zu seinem Ausfall auf Podiumskurs. Bei seinem zweiten Boxenstopp schaltete die Ampel allerdings schon auf Grün, obwohl sein linker Hinterreifen noch nicht ordnungsgemäß befestigt war. Räikkönen traf beim Losfahren einen Mechaniker, ehe er nur wenige Meter später seinen Ferrari in der Boxengasse parkte und aufgab.

Ein bitterer Tag war es auch für Red Bull: Schon in der zweiten Runde schied Daniel Ricciardo mit einem technischen Defekt aus. Fast im selben Moment berührten sich Max Verstappen und Lewis Hamilton (siehe Highlight des Rennens). Der Niederländer schlich erst mit einem aufgeschlitzten Reifen um den Kurs, nur um seinen RB14 wenig später abzustellen.

Hinter den Top-Teams überraschte Toro-Rosso-Pilot Pierre Gasly bei seinem erst siebten Formel-1-Start mit Rang vier. Kevin Magnussen (Haas) wurde vor Nico Hülkenberg (6.) im Renault Fünfter. Fernando Alonso (7./McLaren), Stoffel Vandoorne (8./McLaren), Marcus Ericsson (9./Sauber) und Esteban Ocon (10./Force India) komplettierten die Top 10.

In der WM-Wertung baute Vettel seinen Vorsprung aus. Er führt mit der Maximalausbeute von 50 Punkten vor Hamilton (33 Zähler) und Bottas (22 Zähler).

Bahrain-GP: Der Start

Vettel kommt gut weg und bleibt an der Spitze. Anders Teamkollege Räikkönen: Der Finne verliert seinen zweiten Platz in der ersten Kurve an Bottas. Dahinter bleiben die Positionen unverändert, auch Hamilton macht erstmal nichts gut. Verstappen erwischt hingegen einen guten Start und macht bereits einige Plätze gut.

Strategie beim Bahrain-GP:

Als erster der Spitzengruppe machte sich Vettel auf in die Box. Während Mercedes seinen Boxenstopp in der 18. Runde nur antäuschte, wechselte Vettel von Supersoft auf Soft. Räikkönen folgte zwei Umläufe später mit derselben Strategie.

Einen anderen Weg ging man bei Mercedes: Bottas ließ sich in Runde 21 die härteste Mischung des Wochenendes, den Medium-Reifen, aufschnallen. Hamilton, der das Feld nach seiner Grid-Strafe von Platz neun aufräumen musste, kam gar erst in der 27. Runde für seinen Wechsel auf Medium in die Box.

Durch diese Strategie war Vettel gezwungen, auf seinem Softreifen das Rennen zu beenden. Wäre er nochmals zu seinen Mechanikern abgebogen, hätte er seinen ersten Platz definitiv an Bottas verloren. Auch die Position gegenüber Hamilton wäre in Gefahr gewesen.

Highlight des Rennens: Zweikampf zwischen Verstappen und Hamilton

Zweite Runde. Verstappen setzte sich beim Anbremsen auf den ersten Turn innen neben Hamilton und versuchte am Kurvenausgang, den Mercedes-Piloten nach außen zu drücken. Der wiederum gab nur bedingt nach, traf mit seinem Frontflügel den linken Hinterreifen von Verstappen. Plattfuß! Nur wenige Meter vor dem Zweikampf fuhr Alonso und wäre fast noch mit ins Schlamassel gezogen worden.

Mann des Rennens: Pierre Gasly

Von einem starken fünften Platz ins Rennen gegangen, hielt sich der Youngster wacker auf seiner Position. Gegen Mercedes und Ferrari war Gasly chancenlos, doch die anderen Mittelfeld-Teams um Renault, McLaren und Co. ließ er ohne Probleme hinter sich. Zwischenzeitlich fuhr der Franzose sogar schneller als Hamilton vor ihm. Besonders im Gegensatz zu Teamkollege Brendon Hartley ein starker Auftritt, der die Punkteränge klar verpasste.

Flop des Rennens: Williams

Während das Traditionsteam letzte Saison noch um Konstrukteursplatz vier fuhr, führte Williams heute nur die rote Laterne durch die Wüste. Von den Plätzen 18 und 20 gestartet, ging im Rennen nichts nach vorne. Sergey Sirotkin gab sogar noch eine Position an Charles Leclerc ab. Ein rundum enttäuschendes Wochenende.

Reaktionen nach dem Bahrain-GP:

Sebastian Vettel (Ferrari): "Ich hatte nichts unter Kontrolle. Als mir mein Team die Pace von Valtteri durchgegeben hat, dachte ich, dass ich chancenlos bin. Ich habe so lange meine Reifen geschont, wie es nur ging. Am Ende war nicht mehr viel übrig. An den Mechaniker, der sich bei Kimis Stopp verletzt hat, richte ich meine besten Wünsche."

Valtteri Bottas (Mercedes): "Wir waren auf dem härteren Reifen, daher habe ich an meine Chance geglaubt. Ich habe versucht, Sebastian zu schnappen, aber es hat am Ende nicht mehr gereicht. Wenn man mit so einem kleinen Abstand Zweiter wird, ist das natürlich etwas enttäuschend."

Lewis Hamilton (Mercedes): "Ich bin nicht enttäuscht, ich bin zufrieden. Gratulation an Sebastian und Valtteri. Mein Funk hat nicht immer reibungslos funktioniert, dadurch wurde es noch schwieriger, die Lücke nach vorne zu schließen."