Australien-GP der Formel 1: Sebastian Vettel klaut Hamilton den Auftakt-Sieg

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Liga ACB Gran Canaria -

Andorra League Two Chesterfield -

Notts County Premiership Leicester -

Wasps Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 6 League One Portsmouth -

Oxford Liga ACB Real Madrid -

Valencia NCAA Division I Villanova -

Texas Tech NBA Spurs @ Bucks NCAA Division I Kansas -

Duke Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 7 BSL Anadolu Efes -

Tofas NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings World Championship Boxing Anthony Joshua vs Joseph Parker: Pressekonferenz Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 8 -

Session 1 Basketball Champions League Karsiyaka -

Murcia Basketball Champions League Ludwigsburg -

Bayreuth Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 8 -

Session 2 NBA Trail Blazers @ Pelicans Basketball Champions League AEK Athen -

Straßburg Basketball Champions League Banvit -

Monaco Miami Open Women Single WTA Miami: Viertelfinale -

Session 1 World Championship Boxing Anthony Joshua vs Joseph Parker: Public Workout Miami Open Women Single WTA Miami: Viertelfinale -

Session 2 NHL Panthers @ Maple Leafs NBA Celtics @ Jazz Miami Open Women Single WTA Miami: Halbfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Belfast League One Blackburn -

Bradford MLB Twins @ Orioles MLB Astros @ Rangers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics NBA Thunder @ Spurs Miami Open Women Single WTA Miami: Halbfinale -

Session 2 NHL Oilers @ Canucks J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande World Championship Boxing Anthony Joshua vs Joseph Parker: Weigh-In Championship Brentford -

Sheffield Utd European Rugby Champions Cup Scarlets -

La Rochelle Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland European Challenge Cup Newcastle -

Brive European Challenge Cup Pau -

Stade Francais MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Pelicans @ Cavaliers MLB Astros @ Rangers MLB Angels @ Athletics BSL Besiktas -

Banvit Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Blibao -

Celta Vigo European Rugby Champions Cup Munster -

Toulon Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa European Challenge Cup Edinburgh -

Cardiff NHL Panthers @ Bruins Miami Open Women Single WTA Miami: Finale Joshua vs Parker Joshua vs Parker: Undercard Fights Primeira Liga Benfica -

Guimaraes Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (Delayed) Primera División Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand NBA Hornets @ Wizards Coupe de la Ligue PSG -

Monaco MLB Angels @ Athletics MLB Yankees @ Blue Jays Joshua vs Parker Joshua vs Parker: Main Fight Premier League Brighton -

Leicester (Delayed) Premier League West Bromwich -

Burnley (Delayed) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (Delayed) MLB Twins @ Orioles MLB Cubs @ Marlins A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Liga ACB Barcelona -

Estudiantes European Rugby Champions Cup Clermont -

Racing 92 Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia European Rugby Champions Cup Leinster -

Saracens Eredivisie Feyenoord -

Excelsior Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham NHL Bruins @ Flyers Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Liga ACB Malaga -

Real Madrid NBA 76ers @ Hornets MLB Twins @ Orioles MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse NBA Rockets @ Spurs MLB Angels @ Athletics NHL Predators @ Lightning Championship Preston -

Derby County Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 1 Championship Nottingham -

Barnsley First Division A Brügge -

Genk League One Portsmouth -

Wigan MLB Twins @ Pirates MLB Rays @ Yankees Championship Sheffield Utd -

Cardiff Primera División Getafe -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

FC Porto MLB Cubs @ Reds MLB Indians @ Angels Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 2 Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Udinese -

Florenz Serie A Atalanta -

Sampdoria Basketball Champions League Monaco -

Banvit Championship Fulham -

Leeds MLB Red Sox @ Marlins MLB Cubs @ Reds NBA Warriors @ Thunder MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 3 Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Crotone Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Ligue 1 Rennes -

Monaco MLB Rays @ Yankees Basketball Champions League Bayreuth -

Ludwigsburg Basketball Champions League Murcia -

Karsiyaka Basketball Champions League Straßburg -

AEK Athen MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Twins @ Pirates NBA Celtics @ Raptors Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 4 MLB Mets @ Nationals Premier League Darts Premier League: Liverpool CEV Champions League (W) Novara -

Galatasaray Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Tag 4 MLB Mariners @ Twins MLB Orioles @ Yankees NHL Predators @ Capitals Copa Libertadores Estudiantes -

Santos NBA Wizards @ Cavaliers MLB Cubs @ Brewers Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 1 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 1 Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Viertelfinale Pro14 Edinburgh -

Ulster Premiership Sale -

Wasps Ligue 1 St. Etienne -

PSG Championship Cardiff -

Wolverhampton Primera División La Coruna -

Malaga Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Viertelfinale Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 1 NBA Cavaliers @ 76ers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Dodgers @ Giants A-League Sydney Wanderers -

Brisbane Primera División Alaves -

Getafe Premier League Everton -

Liverpool Championship Norwich -

Aston Villa Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 2 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 2 Serie A Benevento -

Juventus Premier League Bournemouth -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Stoke -

Tottenham Championship Leeds -

Sunderland Primera División Celta Vigo -

FC Sevilla Ligue 1 Monaco -

Nantes Serie A SPAL -

Atalanta Serie A AS Rom -

Florenz Premier League Man City -

Man United Primera División Real Betis -

Eibar Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Halbfinale MLB Rays @ Red Sox Eredivisie Alkmaar -

PSV Ligue 1 Amiens -

Caen Ligue 1 Angers -

Straßburg Ligue 1 Bordeaux -

Lille Ligue 1 Guingamp -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Dijon MLB Mariners @ Twins Premier League Brighton -

Huddersfield (DELAYED) Primera División FC Barcelona -

Leganes Serie A Sampdoria -

CFC Genua NHL Rangers @ Flyers Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Halbfinale NBA Nuggets @ Clippers MLB Cubs @ Brewers Premier League West Brom -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Burnley (Delayed) Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 2 Premier League Leicester -

Newcastle (Delayed) NHL Devils @ Capitals

Sebastian Vettel hat beim Großen Preis Australien den Auftakt in die neue Formel-1-Saison gewonnen. Der Ferrari-Pilot profitierte von einer Virtual-Safety-Car-Phase und zog dank einer alternativen Boxenstrategie am bis dahin führenden Lewis Hamilton vorbei. Der amtierende Weltmeister wurde Zweiter. Kimi Räikkönen komplettierte als Dritter das Podest.

Polesitter Hamilton fuhr vom Start weg an der Spitze und ließ bis zu seinem Reifenwechsel nichts anbrennen. Vettel zögerte seinen Boxenstopp lange hinaus und kam erst an die Box, als das Virtual Safety Car aufgrund eines auf der Strecke geparkten Haas-Boliden aktiviert wurde.

Das Renntempo wurde in dieser Phase gedrosselt, sodass Hamilton und Räikkönen nicht ihre Maximalgeschwindigkeit fahren konnten. Die Folge: Vettel verlor beim Stopp weniger Zeit und ging in Führung. Diese gab der viermalige Champion bis zum Ende nicht mehr ab, obwohl er Hamiltons Silberpfeil rundenlang im Heck hatte.

Auffällig: Sobald der Engländer bis auf wenige Zehntel an Vettel herangekommen war, musste er seinen Motor kühlen und litt unter der Dirty Air, sodass er auf den Geraden versetzt fahren musste und einmal sogar von der Strecke abkam.

Hinter den Top drei kam Lokalmatador Daniel Ricciardo im Red Bull als Vierter ins Ziel. Der Australier profitierte wie auch alle anderen Fahrer dahinter vom Doppel-Aus der beiden Haas. Eigentlich waren nämlich Kevin Magnussen und Romain Grosjean auf den Rängen vier und fünf unterwegs, bevor sie ihre Autos direkt nach den Boxenstopps abstellen mussten.

Hinter Ricciardo sah McLarens Fernando Alonso als Fünfter die Zielflagge. Max Verstappen wurde nach einem Dreher in der Anfangsphase Sechster, Nico Hülkenberg im Renault wurde Siebter. Mercedes-Pilot Valtteri Bottas (8.), Stoffel Vandoorne (9./McLaren) und Carlos Sainz Junior (10.) komplettierten die Top 10.

In der Weltmeisterschaftswertung übernahm Vettel folgerichtig die Führung. Der 30-Jährige kommt nun auf 25 Punkte, Hamilton und Räikkönen folgen mit 18 bzw. 15 Zählern.

Australien-GP: Der Start

Im ersten Moment kommt Räikkönen am besten weg, verliert dann aber an Haftung und kann keinen Boden mehr auf Hamilton gutmachen. Vettel bleibt dahinter auf Rang drei, Magnussen schiebt sich außen an Verstappen vorbei. Im hinteren Feld bleibt Bottas auf dem 15. Rang hängen. Alle Fahrer kommen unfallfrei durch die ersten Kurven.

Strategie des Australien-GP:

Ferrari zwang Hamilton durch einen Undercut-Versuch von Räikkönen zu einem Boxenstopp in der 19. Runde. Dadurch gab man Vettel die Möglichkeit auf eine alternative Strategie: Der Heppenheimer blieb im Gegensatz zur direkten Konkurrenz auf seinen Ultrasofts und ging erst im 28. Umlauf an die Box. Dank des Virtual Safety Cars übernahm er wie oben beschrieben die Spitze.

Highlight des Rennens: Max Verstappens Dreher

Der 20-jährige Niederländer verlor am Start seinen vierten Rang an Magnussen. Anschließend jagte er den Haas-Piloten rundenlang durch den Albert Park, fand aber keinen Weg vorbei. Im zehnten Umlauf verlor Verstappen dann die Nerven, raste zu aggressiv durch den ersten Turn und drehte sich! Immerhin: Der Red Bull blieb auf der Strecke, Mad Max konnte weiterfahren.

Mann des Rennens: Fernando Alonso

Fehlerlos. Anders kann man den Auftritt des McLaren-Manns nicht beschreiben. Als Nutznießer von Verstappens Dreher und dem Doppel-Aus der beiden Haas schob er sich bis auf Rang fünf vor. Dort verteidigte er sich gut gegen Verstappen und hielt einen ganzen Tross bis zur Zielflagge hinter sich.

Flop des Rennens: Valtteri Bottas

Während Mercedes-Kollege Hamilton bis zum Boxenstopp souverän führte und das Rennen wohl ohne die Safety-Car-Phase gewonnen hätte, blieb Bottas die gesamten 58 Runden über blass. Natürlich hatte der Finne durch seinen schlechten Startplatz ein Handicap, mit einem Silberpfeil sollte das Überholen deutlich langsamerer Autos im Normalfall aber dennoch besser möglich sein.

Reaktionen nach dem Australien-GP:

Sebastian Vettel (Ferrari): "Am Start hatte ich gehofft, dass mehr drin ist. Danach habe ich etwas den Anschluss verloren. Als ich dann in der Box war, betete ich, dass ein Safety Car rauskommt - und wir hatten Glück. Lewis hat richtig Druck gemacht, am Ende konnte ich es dann mehr genießen."

Lewis Hamilton (Mercedes): "Es war ein unglaubliches Wochenende. Hier ist es unglaublich schwer zu überholen. Am Ende habe ich wirklich versucht, den Motor zu schonen. Glückwunsch an Sebastian und Ferrari."

Kimi Räikkönen (Ferrari): "Das Rennen war okay. Der Speed war ganz gut, es ist aber schwierig hier zu überholen. Obwohl Red Bull die frischeren Reifen hatte, konnte ich den dritten Platz halten."

Rennergebnis beim Australien-GP im Überblick: