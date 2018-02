Cockpitschutz Halo spaltet die Formel 1: Der "Alien" auf meinem Auto

NBA Live Warriors @ Knicks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

27. Februar Cup Akhisar -

Galatasaray CEV Champions League (W) Galatasaray -

VakifBank Istanbul Cup Akhisar -

Galatasaray (Türkischer Kommentar) Primera División Espanyol -

Real Madrid Coupe de France Les Herbiers -

Lens Primera División Girona -

Celta Vigo Copa Libertadores Montevideo -

Gremio NBA Wizards @ Bucks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

28. Februar Coppa Italia Juventus -

Atalanta Coupe de France Chambly -

Straßburg Primera División Getafe -

La Coruna Primera División Bilbao -

Valencia Primera División Malaga -

FC Sevilla CEV Champions League Berlin Recycling Volleys -

Jastrzebski Wegiel Coppa Italia Lazio -

AC Mailand Coupe de France PSG -

Marseille Primera División Atletico Madrid -

Leganes Primera División Eibar -

Villarreal Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Tag 3 NHL Sabres @ Lightning NBA Rockets @ Clippers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

01. März Indian Super League Bengaluru -

Kerala Cup Besiktas -

Fenerbahce Cup Besiktas -

Fenerbahce (Türkischer Kommentar) Primera División Real Betis -

Real Sociedad Premier League Darts Premier League: Exeter Superliga Midtylland -

Bröndby Premier League Arsenal -

Man City Primera División Las Palmas -

FC Barcelona Coupe de France Caen -

Lyon Primera División Alaves -

Levante Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Viertelfinale NBA 76ers@Cavaliers A-League Melbourne City -

Melbourne Victory DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

2.März CSL Guangzhou Evergrande -

Guangzhou R&F UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 1 Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Viertelfinale World Pool Masters World Pool Masters: Tag 1 Ligue 1 Nizza -

Lille UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 2 Pro14 Edinburgh -

Munster Premiership Harlequins -

Bath Ligue 1 Monaco -

Bordeaux Championship Dundee United -

St. Mirren Championship Middlesbrough -

Leeds Primeira Liga FC Porto -

Sporting Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Halbfinale NBA Raptors @ Wizards A-League Newcastle -

FC Sydney J1 League Kobe -

Shimizu Primera División Villarreal -

Girona World Pool Masters World Pool Masters: Tag 2 -

Session 1 Premier League Burnley -

Everton UK Open UK Open: Tag 2 -

Session 1 Serie A SPAL -

Bologna Championship Nottingham -

Birmingham Primera División FC Sevilla -

Bilbao Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Halbfinale Ligue 1 Troyes -

PSG Serie A Lazio -

Juventus Eredivisie PSV -

Utrecht Premier League Liverpool -

Newcastle Primera División Leganes -

Malaga Primera División La Coruna -

Eibar Championship Wolverhampton -

Reading World Pool Masters World Pool Masters: Tag 2 -

Session 2 NHL Blues @ Stars First Division A FC Brügge -

Kortrijk Ligue 1 Amiens -

Rennes Ligue 1 Angers -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Toulouse Ligue 1 St. Etienne -

Dijon Premier League Tottenham -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Getafe Serie A Neapel -

AS Rom Premier League Leicester -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Stoke (Delayed) Premier League Watford -

West Bromwich (Delayed) Premier League Swansea -

West Ham (DELAYED) Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Finale NCAA Division I North Carolina @ Duke NBA Celtics @ Rockets World Championship Boxing Deontay Wilder vs Luis Ortiz World Championship Boxing Sergey Kovalev vs Igor Mikhalkin DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

4. März Primera División Levante -

Espanyol Serie A CFC Genua -

Cagliari League One Blackburn -

Wigan Liga ACB Gran Canaria -

Valencia World Pool Masters World Pool Masters: Viertelfinale UK Open UK Open: Viertelfinale Premier League Lok Moskau -

Spartak Moskau Eredivisie Vitesse -

Ajax Premier League Brighton -

Arsenal 1. HNL Dinamo Zagreb -

Slaven Belupo Ligue 1 Caen -

Straßburg Serie A FC Turin -

Crotone Serie A Udinese -

Florenz Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A Atalanta -

Sampdoria Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Premiership Wasps -

London Irish Primera División FC Barcelona -

Atletico Madrid Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Finale Ligue 1 Montpellier -

Lyon Superliga Bröndby -

Odense BK Primera División Real Sociedad -

Alaves Liga ACB Estudiantes -

Malaga World Pool Masters World Pool Masters: Viertelfinale UK Open UK Open: Viertelfinale Primera División Valencia -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Inter Mailand NHL Predators @ Avalanche Ligue 1 Marseille -

Nantes NBA Suns @ Hawks NHL Golden Knights @ Devils DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

5. März Premier League Crystal Palace -

Man United Primera División Celta Vigo -

Las Palmas NBA Pistons @ Cavaliers Tie Break Tens Tie Break Tens -

New York (Frauen) DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

6. März Basketball Champions League PAOK -

Pinar Karsiyaka Basketball Champions League Stelmet Zielona Góra -

AS Monaco Basket NBA Rockets @ Thunder DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

7. März Basketball Champions League AEK -

Nymburk BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 1 Basketball Champions League Bayreuth -

Besiktas Basketball Champions League Oldenburg -

Ludwigsburg Basketball Champions League Murcia -

Canarias Basketball Champions League Nanterre -

Banvit Championship Leeds -

Wolverhampton NBA Rockets @ Bucks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

8. März Premier League Darts Premier League: Leeds BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 2 NBA Spurs @ Warriors BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 3 NBA Jazz @ Grizzlies J1 League Sendai -

Kobe DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Dail -

10. März CSL Shanghai Shenhua -

Shanghai SIPG Primera División Eibar -

Real Madrid Premier League Man United -

Liverpool Six Nations Irland -

Schottland Championship Millwall -

Brentford Primera División Sevilla -

Valencia Ligue 1 PSG -

Metz Premier League Chelsea -

Crystal Palace Ligue 1 Bordeaux -

Angers BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 4 Premier League Everton -

Brighton (DELAYED) Premier League West Brom -

Leicester (DELAYED) NBA Suns @ Hornets Premier League West Ham -

Burnley (DELAYED) Serie A Crotone -

Sampdoria Serie A CFC Genua -

AC Mailand BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 5 BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 6

Am ersten Testtag in Barcelona feierte der neue Cockpitschutz Halo seine Premiere unter Wettkampfbedingungen.

Toto Wolff würde am liebsten kurzen Prozess machen. "Wenn man mir eine Kettensäge gibt, schneide ich den Halo einfach ab", sagte der Mercedes-Motorsportchef bei der Präsentation des neuen Silberpfeils. Auch Weltmeister Lewis Hamilton mag sich nicht so recht mit dem "Alien" anfreunden, der die Sicherheit in der Formel 1 weiter erhöhen soll - und den der Engländer am Montag beim Auftakt der Testfahrten aus seinem Cockpit genau in Augenschein nehmen konnte.

Keine Frage, die Fahrzeugdesigner haben sich alle Mühe gegeben, den vom Weltverband FIA oktroyierten Titanbügel harmonisch in den Look der neuen Boliden einzufügen. Beim neuen Ferrari von Sebastian Vettel etwa - der Heppenheimer greift in Barcelona erst am Dienstag ins Lenkrad - ist der "Heiligenschein" genauso knallrot wie weite Teile des SF71H. Besser kaschieren kann man den Cockpitaufsatz kaum. Und doch bleibt der Halo ein Zankapfel in der Formel 1.

Denn in Zeiten der Digitalisierung und des sich wandelnden Konsumverhaltens kämpft auch die Motorsport-Königsklasse um jeden Fan. Gerade die Altvorderen fürchten durch Einführung des Halo einen weiteren Verlust an Attraktivität. "Fürchterlich, der Halo ist der größte Rückschritt", sagt etwa der dreimalige Weltmeister Niki Lauda: "Jeder soll sich entscheiden, ob er einen Kiosk aufmachen oder in der Formel 1 fahren will."

Der 69-jährige Lauda, seit 2012 Aufsichtsratsboss beim Mercedes-Team, fuhr noch in einer Zeit, als der Tod an den Rennstrecken allgegenwärtig war. Die immanente Gefahr machte den Sport aber auch sexy. In der modernen Formel 1 gehen selbst heftigste Unfälle oft glimpflich aus, seit dem Tod des legendären Ayrton Senna vor fast 24 Jahren in Imola starb allein Jules Bianchi an den Folgen eines Rennunfalls.

Formel-1-Präsentationen 2018: So sehen die Autos mit Halo aus © getty 1/27 Unter dem Motto "Inspired by our history, driven by our future" enthüllte McLaren den neuen MCL33. © getty 2/27 Die Rückkehr zum klassischen Papaya-Orange sei eine emotionale Entscheidung gewesen und soll die Nähe zu den Fans demonstrieren. Den Anstrich hatte ein McLaren-Bolide zuletzt vor 50 Jahren. © getty 3/27 Das Chassis sei eine Weiterentwicklung aus den Erkenntnissen der vergangenen Saison. Evolution statt Revolution. © twitter/@McLarenF1 4/27 Stoffel Vandoorne und Fernando Alonso sollen McLaren im neuen Gewand zu alten Erfolgen führen. © ferrari.com 5/27 Sebastian Vettels neues Baby! Ferrari stellt sein Auto für 2018 vor und geht dieses Jahr farblich voll auf Rot. Auch der Halo-Bügel, der ein zusätzliches Aero-Element an seiner Oberseite besitzt, ist entsprechend lackiert. © ferrari.com 6/27 Eine Stupsnase, breit gefächerter Frontflügel - der SF-71H sieht von vorne definitiv brachial aus. Spannend auch die Rückspiegel, die als zusätzliche Flügel dienen dürften. © getty 7/27 Auch Mercedes mit Weltmeister Lewis Hamilton und Valtteri Bottas präsentierte inzwischen seinen Boliden für die neue Saison. © getty 8/27 Bei den Farben geht der Rennstall keine Experimente ein und bleibt sich mit Silber, Schwarz und Türkis treu. Auffällig ist die dünne Nase, die zu einem extrem vielschichten Frontflügel führt. © getty 9/27 In der Frontansicht fällt auch hier sofort der Cockpitschutz ins Auge. Motorsportchef Toto Wolff zeigt sich wenig begeistert: "Wenn Sie mir eine Kettensäge geben, schneide ich ihn ab." © getty 10/27 Valtteri Bottas durfte dann mit dem neuen Modell auch gleich mal eine Proberunde drehen. © getty 11/27 Der lange Radstand bleibt im Vergleich zum Vorjahr erhalten. "Wir wollten die negativen Eigenschaften beseitigen, ohne etwas von unserem Speed einzubüßen", sagte Wolff. © twitter.com/SomersF1 12/27 And here it is ... the new Aston Martin Red Bull! Als drittes Formel-1-Team hat die englisch-österreichische Delegation ihren Wagen für 2018 vorgestellt. © redbullracing.redbull.com 13/27 Ins Auge fällt natürlich zuerst die neue Lackierung. Statt Blau und Lila gibt es jetzt eine Blau-Schwarz-Kombination. Doch: Der neue Anstrich ist nur als Special Edition gedacht, zu den Testfahrten kehrt Red Bull zum ursprünglichen Farblayout zurück. © twitter.com/redbullracing 14/27 Einen T-Flügel sucht man beim neuen Flitzer vergeblich. Dafür gibt's an der Heckfinne eine Welle zu entdecken. Damit könnte der Luftstrom zum Heckflügel bewusster gesteuert werden. Die Vorderradaufhängung ist überraschend hoch angebracht. © getty 15/27 Und so sieht der RB14 auf der Strecke aus. Daniel Ricciardo durfte bei einem Filmtag auf dem Silverstone Circuit ein paar Runden auf nasser Strecke drehen. © twitter.com/ToroRosso 16/27 Eigentlich wollte Toro Rosso sein Auto erst später vorstellen, doch nachdem geleakte Aufnahmen ins Netz gerieten, reagierte man bei der Red-Bull-Tochter und zeigte seinen Original-Wagen in Action. Interessant: Auf dem Halo gibt's ein Zusatz-Flügelchen. © twitter.com/SauberF1Team 17/27 Stolz präsentieren (wenn auch in einer Foto-Montage) Marcus Ericsson und Charles Leclerc ihren neuen Sauber. Dank Titelsponsor Alfa Romeo geht's vom Blau-Gelb zu Weiß-Rot. Schick! © twitter.com/SauberF1Team 18/27 Eine weit geöffnete Abdeckung am Motor soll für die nötige Kühlung sorgen. © twitter.com/SauberF1Team 19/27 An der Seite setzt das Schweizer Privatteam auf drei Leitbleche. Ein Trick, der den gewünschten Vorteil bringt und die Luft clever ums Auto leitet? © twitter.com/SauberF1Team 20/27 Interessant sieht auch die von einer Trennwand geteilte Airbox am oberen Teil des C37 aus. © twitter.com/RenaultSportF1 21/27 Nico Hülkenberg geht künftig mit diesem Boliden auf die Rennpisten dieser Welt. Der neue Renault erinnert - zumindest in dieser Version - stark an seinen Vorgänger. Große Änderungen sind bis auf den Halo nicht zu erkennen. © facebook.com/Formula1 22/27 Als eines der ersten präsentiert Williams seinen Boliden für 2018. Markant dabei ist natürlich das neue Halo-System. © twitter.com/williamsracing 23/27 Neben der typischen Martini-Lackierung findet sich ungewohnt viel Schwarz am Williams. Außerdem lassen die Bilder einen kleinen T-Flügel vor dem Heckflügel erkennen. © facebook.com/Formula1 24/27 Mit Technikchef Paddy Lowe, vorher bei Mercedes erfolgreich, wurde das aerodynamische Konzept dabei deutlich verändert. Der Frontflügel erinnert an einen Silberpfeil, die seitlichen Partien um die Lufteinlässe herum sind wohl von Ferrari inspiriert. © twitter.com/HaasF1Team 25/27 Als erstes Team überhaupt hat Haas seinen 2018er-Flitzer präsentiert. Diese Animation zeigt: Die Farben bleiben mit Weiß, Schwarz und Rot gleich, neu dazu gekommen ist dafür der Halo. © twitter.com/HaasF1Team 26/27 Wie es das neue Reglement vorgesehen hat, hat man sich von der Haifisch-Flosse am Heck verabschiedet. Die Wagen sehen dadurch wieder schnittiger aus. © twitter.com/HaasF1Team 27/27 Dass das US-Team mit Ferrari zusammenarbeitet, ist hinreichend bekannt. Auffällig: Die hintere Form des neuen Autos ähnelt stark dem Heck des Ferraris aus dem Vorjahr. Wie ein Coca-Cola-Glas zieht sich das Hinterteil zusammen.

Hamilton: "Wir werden uns daran gewöhnen"

Und Studien legen den Schluss nahe, dass auch der Halo den Franzosen nicht gerettet hätte, als dieser beim Japan-Grand-Prix 2014 mit seinem Wagen auf regennasser Strecke unter ein Bergungsfahrzeug rutschte.

Dennoch, und das räumt jeder Halo-Kritiker wenigstens mit einem Halbsatz ein, gibt es vom Sicherheitsaspekt kaum Argumente gegen die Einführung eines Cockpitschutzes. Laut einer FIA-Studie soll die Überlebenschance durch den Halo in verschiedenen Unfallszenarien um 17 Prozent steigen, weil die zwei seitlichen Titanstreben, die mittig im Sichtfeld des Fahrers zusammenlaufen, größere Teile oder Reifen effektiv aufhalten können.

"Am Anfang sieht es seltsam aus, aber so ist das bei Regeländerungen. Wir werden uns daran gewöhnen", sagte Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas. Er gehört zu den Fahrern, die sich mit den Gegebenheiten arrangiert haben.

Hülkenberg: "Ich fühle mich nicht sicherer"

Doch es gibt weiter Widerstand. Renault-Pilot Nico Hülkenberg erklärte am Montag nach 73 absolvierten Runde zwar, dass er sich in der Sicht "nicht behindert gefühlt" habe. Allerdings wollte der Emmericher nicht von seinem Gesamturteil abrücken: "Der Halo sieht immer noch grässlich aus, ich fühle mich auch nicht sicherer dadurch. Wegen mir kann er weg."

Der "Heiligenschein" fristet ein Dasein auf Bewährung in der Formel 1 - zumal der rund 14 kg schwere Halo auch das Fahrverhalten der Boliden verändert. Deswegen war am Montag die Zeit für Experimente angebrochen, fast alle Teams schickten ihre Piloten mit kleinen Flügeln auf dem Titanbügel auf den Circuit de Catalunya.

Bleibt der Widerstand gegen den Halo aber groß, wird die FIA alternative Systeme testen. Das wäre nicht nur im Sinne von Toto Wolff, der sagt: "Die Sicherheit der Fahrer ist wichtig, aber wir brauchen etwas, das besser aussieht."