© getty Der Start in die neue Formel-1-Saison rückt immer näher und näher. Erstmals durften Sebastian Vettel und Co. ihre 2018er-Boliden auf der Strecke testen. So sah das in Barcelona aus ...

© getty Die größte Änderung am Design der Autos ist natürlich der Halo. Ferrari hat den Kopfschutz von Kimi Räikkönen im klassischen Rot bemalt.

© getty Wenig erfolgreich beginnen die Testfahrten für Fernando Alonso. Hoffen wir, dass dieser Dreher kein schlechtes Omen für die neue Saison ist ...

© getty Das A und O beim Testen ist natürlich das Datensammeln. Nicht umsonst fährt Stoffel Vandoorne mit zahlreichen Zusatz-Sensoren an seinem Papaya-Wagen um den Circuit de Catalunya.

© getty Mercedes hat seinen Boliden nicht revolutioniert, sondern evolutioniert - offenbar erfolgreich. Die beste Zeit der ersten Testwoche fährt nämlich Valtteri Bottas' Teamkollege Lewis Hamilton.

© getty Toro Rosso baut an die Oberkante seines Halo-Rings einen weiteren Steg - ob das einen aerodynamischen Vorteil bringt? So oder so müssen die Fahrer viel, viel Regen aushalten.

© getty Das bekommen auch die Red-Bull-Jungs zu spüren, die in diesem Jahr auf die Unterstützung von Aston Martin bauen dürfen. Der RB14 soll endlich wieder um den Titel fahren.

© getty Schnee! In der Formel 1! Ein wirklich seltenes Bild bietet sich dieses Jahr in Barcelona. Petrus bringt die Formel 1 zum Stillstand.

© getty Die Teams verbringen die Wartezeit im Fahrerlager und warten auf bessere Zeiten.

© getty Die kommen dann auch tatsächlich: Nico Hülkenbergs Renault-Stallgefährte jagt hier einen Toro Rosso.

© getty Wieder im auffälligen Rosa geht Force India an den Start. Erwähnenswert ist aber nicht nur die Farbe, auch der Frontflügel ist besonders elegant geschwungen.

© getty Sauber trumpft dank Partner Alfa Romeo in neuer Lackierung auf. Ob das Auto auch eine Steigerung zum Vorjahr ist?

© getty Eine Ferrari-Kopie in Rot, Schwarz und Gletscherweiß: der neue Haas. Mit der Scuderia wird das US-Team natürlich trotz vieler Design-Ähnlichkeiten nicht mithalten können.

© getty Bevor es zu den Testfahrten ging, präsentierten die Teams ihre neuen Fahrzeuge in verschiedenen Szenarien. In der Folge gibt's also die 2018er-Boliden nochmal in der Detailansicht. Den Start macht McLaren.

© getty Die Rückkehr zum klassischen Papaya-Orange sei eine emotionale Entscheidung gewesen und soll die Nähe zu den Fans demonstrieren. Den Anstrich hatte ein McLaren-Bolide zuletzt vor 50 Jahren.

© getty Das Chassis sei eine Weiterentwicklung aus den Erkenntnissen der vergangenen Saison. Evolution statt Revolution.

© twitter/@McLarenF1 Stoffel Vandoorne und Fernando Alonso sollen McLaren im neuen Gewand zu alten Erfolgen führen.

© ferrari.com Sebastian Vettels neues Baby! Ferrari stellt sein Auto für 2018 vor und geht dieses Jahr farblich voll auf Rot. Auch der Halo-Bügel, der ein zusätzliches Aero-Element an seiner Oberseite besitzt, ist entsprechend lackiert.

© ferrari.com Eine Stupsnase, breit gefächerter Frontflügel - der SF-71H sieht von vorne definitiv brachial aus. Spannend auch die Rückspiegel, die als zusätzliche Flügel dienen dürften.

© getty Auch Mercedes mit Weltmeister Lewis Hamilton und Valtteri Bottas präsentierte inzwischen seinen Boliden für die neue Saison.

© getty Bei den Farben geht der Rennstall keine Experimente ein und bleibt sich mit Silber, Schwarz und Türkis treu. Auffällig ist die dünne Nase, die zu einem extrem vielschichten Frontflügel führt.

© getty In der Frontansicht fällt auch hier sofort der Cockpitschutz ins Auge. Motorsportchef Toto Wolff zeigt sich wenig begeistert: "Wenn Sie mir eine Kettensäge geben, schneide ich ihn ab."

© getty Valtteri Bottas durfte dann mit dem neuen Modell auch gleich mal eine Proberunde drehen.

© getty Der lange Radstand bleibt im Vergleich zum Vorjahr erhalten. "Wir wollten die negativen Eigenschaften beseitigen, ohne etwas von unserem Speed einzubüßen", sagte Wolff.

© twitter.com/SomersF1 And here it is ... the new Aston Martin Red Bull! Als drittes Formel-1-Team hat die englisch-österreichische Delegation ihren Wagen für 2018 vorgestellt.

© redbullracing.redbull.com Ins Auge fällt natürlich zuerst die neue Lackierung. Statt Blau und Lila gibt es jetzt eine Blau-Schwarz-Kombination. Doch: Der neue Anstrich ist nur als Special Edition gedacht, zu den Testfahrten kehrt Red Bull zum ursprünglichen Farblayout zurück.

© twitter.com/redbullracing Einen T-Flügel sucht man beim neuen Flitzer vergeblich. Dafür gibt's an der Heckfinne eine Welle zu entdecken. Damit könnte der Luftstrom zum Heckflügel bewusster gesteuert werden. Die Vorderradaufhängung ist überraschend hoch angebracht.

© getty Und so sieht der RB14 auf der Strecke aus. Daniel Ricciardo durfte bei einem Filmtag auf dem Silverstone Circuit ein paar Runden auf nasser Strecke drehen.

© twitter.com/ToroRosso Eigentlich wollte Toro Rosso sein Auto erst später vorstellen, doch nachdem geleakte Aufnahmen ins Netz gerieten, reagierte man bei der Red-Bull-Tochter und zeigte seinen Original-Wagen in Action. Interessant: Auf dem Halo gibt's ein Zusatz-Flügelchen.

© twitter.com/SauberF1Team Stolz präsentieren (wenn auch in einer Foto-Montage) Marcus Ericsson und Charles Leclerc ihren neuen Sauber. Dank Titelsponsor Alfa Romeo geht's vom Blau-Gelb zu Weiß-Rot. Schick!

© twitter.com/SauberF1Team Eine weit geöffnete Abdeckung am Motor soll für die nötige Kühlung sorgen.

© twitter.com/SauberF1Team An der Seite setzt das Schweizer Privatteam auf drei Leitbleche. Ein Trick, der den gewünschten Vorteil bringt und die Luft clever ums Auto leitet?

© twitter.com/SauberF1Team Interessant sieht auch die von einer Trennwand geteilte Airbox am oberen Teil des C37 aus.

© twitter.com/RenaultSportF1 Nico Hülkenberg geht künftig mit diesem Boliden auf die Rennpisten dieser Welt. Der neue Renault erinnert - zumindest in dieser Version - stark an seinen Vorgänger. Große Änderungen sind bis auf den Halo nicht zu erkennen.

© facebook.com/Formula1 Als eines der ersten präsentiert Williams seinen Boliden für 2018. Markant dabei ist natürlich das neue Halo-System.

© twitter.com/williamsracing Neben der typischen Martini-Lackierung findet sich ungewohnt viel Schwarz am Williams. Außerdem lassen die Bilder einen kleinen T-Flügel vor dem Heckflügel erkennen.

© facebook.com/Formula1 Mit Technikchef Paddy Lowe, vorher bei Mercedes erfolgreich, wurde das aerodynamische Konzept dabei deutlich verändert. Der Frontflügel erinnert an einen Silberpfeil, die seitlichen Partien um die Lufteinlässe herum sind wohl von Ferrari inspiriert.

© twitter.com/HaasF1Team Als erstes Team überhaupt hat Haas seinen 2018er-Flitzer präsentiert. Diese Animation zeigt: Die Farben bleiben mit Weiß, Schwarz und Rot gleich, neu dazu gekommen ist dafür der Halo.

© twitter.com/HaasF1Team Wie es das neue Reglement vorgesehen hat, hat man sich von der Haifisch-Flosse am Heck verabschiedet. Die Wagen sehen dadurch wieder schnittiger aus.