Bild: RTL behält die Formel 1 und bekommt die Europa League

La Liga Sa 13:00 El Clasico auf DAZN:

Real Madrid vs. Barcelona Basketball Champions League Live Ludwigsburg -

Teneriffa Basketball Champions League Live Bonn -

Zielona Gora NHL Live Hurricanes @ Maple Leafs William Hill World Championship Live World Darts Championship: Tag 6 League Cup Live Arsenal -

West Ham League Cup Live Leicester -

Man City Coppa Italia Live Neapel -

Udinese Primera División Live Levante -

Leganes NBA Cavaliers @ Bucks Coppa Italia AS Rom -

FC Turin DVV Pokal Frauen Dresden -

Schweriner SC Primera División Getafe -

Las Palmas Basketball Champions League Oldenburg -

Sassari William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 7 CEV Champions League Kedzierzyn-Kozle -

Trient Basketball Champions League Straßburg -

Bayreuth First Division A Mechelen -

Brügge Coppa Italia Juventus -

CFC Genua League Cup Chelsea -

Bournemouth Ligue 1 Amiens -

Nantes Ligue 1 Angers -

Dijon Ligue 1 Bordeaux -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

St. Etienne Ligue 1 Lille -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Troyes Ligue 1 Metz -

Straßburg Ligue 1 Monaco -

Rennes Ligue 1 PSG -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Lyon League Cup Bristol City -

Man United Primera División Real Sociedad -

FC Sevilla NBA Lakers @ Rockets Indian Super League Bengaluru -

Jamshedpur Primera División Eibar -

Girona William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 8 Primera División Alaves -

Malaga NBA Celtics @ Knicks William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 9 -

Session 1 Indian Super League Chennai -

Kerala Serie A Chievo Verona -

Bologna Primera División Real Betis -

Bilbao William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 9 -

Session 2 Premiership Warriors -

London Irish Premier League Arsenal -

Liverpool Serie A Cagliari -

Florenz Primera División Espanyol -

Atletico Madrid NBA Lakers @ Warriors A-League Melbourne City -

Melbourne Victory BSL Darüssafaka -

Trabzonspor Serie A Lazio -

Crotone Primera División Real Madrid -

FC Barcelona Premier League Everton -

Chelsea Premiership Kilmarnock -

Rangers William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 10 -

Session 1 Serie A CFC Genua -

Benevento Serie A Neapel -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

Inter Mailand Serie A SPAL -

FC Turin Serie A Udinese -

Hellas Verona Premier League Man City -

Bournemouth Championship Sheffield Wed -

Middlesbrough Primera División Valencia -

Villarreal Serie A AC Mailand -

Atalanta Premier League Burnley -

Tottenham Primera División La Coruna -

Celta Vigo Championship Aston Villa -

Sheffield Utd NHL Jets @ Islanders Liga ACB Fuenlabrada -

Teneriffa Eredivisie PSV -

Vitesse William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 10 -

Session 2 Pro14 Connacht -

Ulster Premier League Leicester -

Man United Serie A Juventus -

AS Rom NFL Colts @ Ravens Premier League Brighton -

Watford (DELAYED) Premier League West Ham -

Newcastle (DELAYED) Premier League Swansea -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Stoke -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Huddersfield (DELAYED) NHL Maple Leafs @ Rangers NBA Mavericks @ Hawks NFL Vikings @ Packers Eredivisie Ajax -

Willem II Premiership Leicester -

Saracens NFL RedZone -

Week 16 NBA 76ers @ Knicks NBA Cavaliers @ Warriors NFL Steelers @ Texans NBA Wizards @ Celtics NFL Raiders @ Eagles Premier League Tottenham -

Southampton Horse Racing (Racing UK) King George VI Chase Spengler Cup Schweiz -

Riga Premier League Boxing Day -

Die Konferenz Championship Birmingham -

Norwich Championship Burton Albion -

Leeds Premier League Liverpool -

Swansea 1. Bundesliga Frauen Schweriner SC -

Stuttgart Spengler Cup Kanada -

Mountfield Premier League Man United -

Burnley (DELAYED) First Division A Anderlecht -

Gent Championship Brentford -

Aston Villa Premier League West Bromwich -

Everton (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Stoke (DELAYED) Premier League Watford -

Leicester (DELAYED) Premier League Chelsea -

Brighton (DELAYED) Premier League Bournemouth -

West Ham (DELAYED) NBA Jazz @ Nuggets William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 11 -

Session 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 11 -

Session 2 Premier League Newcastle -

Man City Premiership Hearts – Hibernian NBA Raptors @ Thunder William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 12 -

Session 1 Mubadala World Tennis Championship ATP Abu Dhabi: Tag 1 Indian Super League Jamshedpur -

Chennai William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 12 -

Session 2 Premier League Crystal Palace -

Arsenal NHL Canadiens @ Lightning NBA Rockets @ Celtics Mubadala World Tennis Championship ATP Abu Dhabi: Tag 2 William Hill World Championship World Darts Championship -

Tag 13 Session 1 Indian Super League Mumbai City -

Delhi William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 13 Session 2 Premiership Bath -

Wasps Serie A Crotone -

Neapel Championship Cardiff -

Preston NBA Rockets @ Wizards A-League FC Sydney -

Perth Serie A Florenz – AC Mailand Premiership Celtic -

Rangers Mubadala World Tennis Championship ATP Abu Dhabi: Tag 3 Serie A Atalanta -

Cagliari Serie A Benevento -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Udinese Serie A AS Rom -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

SPAL Serie A FC Turin -

CFC Genua Premier League Liverpool -

Leicester Championship Barnsley -

Reading Pro14 Glasgow -

Edinburgh Serie A Inter Mailand – Lazio Rom Premier League Man United -

Southampton Championship Bristol City -

Wolverhampton Liga ACB Bilbao -

Malaga William Hill World Championship World Darts Championship: Halbfinale Premier League Chelsea -

Stoke Serie A Hellas Verona -

Juventus Premier League Bournemouth -

Everton (DELAYED) Premier League Watford -

Swansea (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Burnley (DELAYED) Premier League Newcastle -

Brighton (DELAYED) NBA Cavaliers @ Jazz BSL Besiktas -

Fenerbahce Liga ACB Real Madrid -

Estudiantes Premier League Crystal Palace -

Man City Premiership Exeter -

Leicester Premier League West Bromwich -

Arsenal NFL RedZone -

Week 17 NHL Maple Leafs @ Golden Knights NBA Bulls @ Wizards Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Tag 2 Premier League Brighton -

Bournemouth Premier League Burnley -

Liverpool Championship Bolton -

Hull Championship Leeds -

Nottingham Pro14 Leinster -

Connacht Premier League Everton -

Man United NHL Rangers @ Sabres Premier League Leicester -

Huddersfield (Delayed) William Hill World Championship World Darts Championship: Finale Premier League Stoke -

Newcastle (DELAYED)

Die Würfel sind offenbar gefallen. Nach Informationen der Bild-Zeitung ist das Rennen um zwei wichtige TV-Rechte gelaufen.

Der Privatsender RTL behält demnach die Übertragungsrechte an der Formel 1 und überträgt ab der kommenden Fußball-Saison zudem Spiele der Europa League.

"Mit der Formel 1, der Europa League und den Quali-Spielen der Nationalelf bis 2022 haben wir ein starkes Paket", sagte Senderchef Frank Hoffmann der Zeitung. Am Mittwoch soll zunächst die Einigung mit den Formel-1-Bossen offiziell verkündet werden.

RTL: Rosberg und Glock als Nachfolger für Niki Lauda

Nach Bild-Informationen läuft der neue Vertrag über drei Jahre. Alle Rennen werden somit weiter im Free-TV übertragen. Ex-Weltmeister Nico Rosberg (32) und Timo Glock (35) teilen sich die Nachfolge von Niki Lauda (68) als RTL-TV-Experte.

Noch fehlt allerdings die Unterschrift von Rosberg, der Bild aber bestätigte: "Ja, stimmt. Wir haben uns geeinigt. Mein Vater war ja bei RTL der Vorgänger von Niki. Ich setze also eine Familientradition fort und freue mich sehr auf die Zeit mit RTL." Am 25. März startet die neue Formel-1-Saison in Melbourne/Australien.

Glock sagte: "Ich freue mich zunächst mal für die Zuschauer, dass es weitergeht und RTL es geschafft hat, die Formel 1 im Free-TV zu halten. Und ich habe es ja anscheinend ganz gut gemacht, so dass die Zuschauer zufrieden waren und RTL mich jetzt das ein oder andere Rennen mehr machen lässt. Das ist doch schön."

Wie genau sich Rosberg und Glock die insgesamt 21 Rennen aufteilen, ist noch offen. Klar ist: Glock fährt 2018 auch weiterhin DTM.