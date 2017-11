"WM verloren? Vettel ist trotzdem der Bessere!"

DAZN ONLY Golf Channel Live The Golf Fix Weekly -

28. November BSL Fenerbahce -

Büyükcekmece Ligue 1 Amiens -

Dijon Ligue 1 Straßburg -

Caen Coppa Italia Sampdoria -

Pescara Ligue 1 Bordeaux -

St. Etienne Premier League Watford -

Man United Copa del Rey Real Madrid -

Fuenlabrada Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED) Copa Sudamericana Independiente -

Libertad NBA Wizards @ Timberwolves DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

29. November Super Liga Vozdovac -

Partizan Coppa Italia Chievo Verona -

Hellas Verona Ligue 1 Angers -

Rennes Ligue 1 Guingamp -

Montpellier Ligue 1 Lyon -

Lille Ligue 1 Metz -

Marseille Ligue 1 Nantes -

Monaco Ligue 1 Toulouse -

Nizza Copa del Rey Barcelona -

Murcia Premiership Rangers -

Aberdeen Ligue 1 PSG -

Troyes Premier League Stoke -

Liverpool Copa del Rey Atletico Madrid -

Elche Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED) Copa Libertadores Lanus -

Gremio NBA Grizzlies @ Spurs DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

30. November Indian Super League Goa -

Bengaluru Copa del Rey Villarreal -

Ponferradina Cup Zulte-Waregem -

Brügge Coppa Italia Genua -

Crotone NBA 76ers @ Celtics Copa Sudamericana Junior -

Flamengo NFL Redskins @ Cowboys NHL Maple Leafs @ Oilers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

01. Dezember Indian Super League Jamshedpur -

Kalkutta Serie A AS Rom -

SPAL Primeira Liga Sporting -

Belenenses Premiership Northampton -

Newcastle Ligue 1 Dijon -

Bordeaux Serie A Neapel -

Juventus Championship Leeds -

Aston Villa Primera División Malaga -

Levante Primeira Liga Porto -

Benfica NBA Timberwolves @ Thunder J1 League Iwata -

Kashima J1 League Kobe -

Shimizu A-League Newcastle -

Melbourne City DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

02. Dezember Hockey World League Deutschland -

Australien Primera División Barcelona -

Celta Vigo Premier League Chelsea -

Newcastle Premier League Lok Moskau -

Kasan Rugby Union Internationals Wales -

Südafrika Premier League Brighton -

Liverpool Championship Millwall -

Sheffield Utd Primera División Atletico Madrid -

Real Sociedad Ligue 1 Straßburg -

PSG Premier League Arsenal -

Man United Primera División Sevilla -

La Coruna Pro14 Munster -

Ospreys Championship Bristol City -

Middlesbrough NBA Clippers @ Mavericks Ligue 1 Lille -

Toulouse Ligue 1 Monaco -

Angers Ligue 1 Nizza -

Metz Ligue 1 Rennes -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Guingamp Premier League Watford -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Vitesse Primera División Bilbao -

Real Madrid Serie A FC Turin -

Atalanta Premier League Leicester -

Burnley (Delayed) Premier League Everton -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Stoke -

Swansea (Delayed) Premier League West Bromwich -

Crystal Palace (DELAYED) DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

03. Dezember Primera División Leganes -

Villarreal ACB Saski-Baskonia -

Obradoiro Serie A Benevento -

AC Mailand Premiership Aberdeen -

Rangers Eredivisie PSV -

Sparta Premier League Bournemouth -

Southampton Hockey World League Niederlande -

Argentinien Ligue 1 St. Etienne -

Nantes Serie A Bologna -

Cagliari Serie A Florenz -

Sassuolo Serie A Inter Mailand -

Chievo Verona Premiership Harlequins -

Saracens Primera División Getafe -

Valencia Ligue 1 Caen -

Lyon Premier League Man City -

West Ham BSL Besiktas -

Anadolu Efes 1. HNL Dinamo Zagreb -

Zapresic Primera División Eibar -

Espanyol ACB Real Madrid -

Gran Canaria NFL RedZone -

Week 13 First Division A Zulte-Waregem -

Gent Primera División Las Palmas -

Real Betis Serie A Sampdoria -

Lazio Ligue 1 Montpellier -

Marseille NBA Magic @ Knicks Superliga Boca Juniors -

Arsenal NHL LA Kings @ Blackhawks NFL Eagles @ Seahawks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

04. Dezember Hockey World League Indien -

Deutschland Serie A Crotone -

Udinese Mosconi Cup Mosconi Cup -

Tag 1 Championship Birmingham -

Wolverhampton Primera División Girona -

Alaves Serie A Hellas Verona -

Genua NHL Sharks @ Capitals NBA Warriors @ Pelicans NFL Steelers @ Bengals DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

5. Dezember DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

5. Dezember Champions Hockey League Trinec -

Brynas IF Basketball Champions League Hapoel Holon -

EWE Baskets Champions Hockey League Bern -

Växjö Mosconi Cup Mosconi Cup -

Tag 2 Basketball Champions League Orlandina -

Ludwigsburg NBA Wizards @ Trail Blazers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

6. Dezember FIFA Club World Cup Al Jazira -

Auckland City Basketball Champions League Bayreuth -

AEK Athen Mosconi Cup Mosconi Cup -

Tag 3 Basketball Champions League Avellino -

Bonn NBA Warriors @ Hornets Indian Super League Chennai -

Kalkutta Mosconi Cup Mosconi Cup -

Tag 4 European Challenge Cup Toulouse -

Lyon NHL Islanders @ Penguins NFL Saints @ Falcons NHL Flyers @ Canucks NBA Rockets @ Jazz Indian Super League NorthEast Utd -

Bengaluru European Rugby Champions Cup Glasgow -

Montpellier Ligue 1 Bordeaux -

Straßburg Championship Sheffield Utd -

Bristol City Primera División Alaves -

Las Palmas A-League Sydney Wanderers -

FC Sydney DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

9. Dezember Primera División Getafe -

Eibar Premier League West Ham -

Chelsea FIFA Club World Cup Pachuca -

Casablanca Championship QPR -

Leeds European Challenge Cup Newcastle -

Bordeaux Primera División Real Madrid -

Sevilla Ligue 1 PSG -

Lille Serie A Cagliari -

Sampdoria Premier League Newcastle -

Leicester Championship Norwich -

Sheffield Wed Ligue 1 Monaco -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Caen Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) European Rugby Champions Cup Munster -

Leicester Primera División Valencia -

Celta Vigo NBA Wizards @ Clippers Primeira Liga Boavista -

Sporting Glory Kickboxing Glory Redemption Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED) World Championship Boxing Vasyl Lomachenko vs Guillermo Rigondeaux DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

10. Dezember Serie A Chievo Verona -

Roma Premier League Southampton -

Arsenal Serie A Udinese -

Benevento Premier League Liverpool -

Everton Premier League Man United -

Man City Serie A Sassuolo -

Crotone Primera División Levante -

Bilbao Primera División Villarreal -

Barcelona Serie A AC Mailand -

Bologna Ligue 1 Marseille -

St. Etienne Primeira Liga Setubal -

Porto NBA Celtics @ Pistons NHL Oilers @ Maple Leafs NFL Ravens @ Steelers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

11. Dezember BSL Anadolu Efes -

Sakarya Serie A Genua -

Atalanta Primera División Espanyol -

Girona Serie A Lazio -

FC Turin Championship Reading -

Cardiff NHL Capitals @ Islanders

Die Formel-1-Saison 2017 ist Geschichte. Zeit, zurückzublicken und ein Auge auf die Themen des Jahres zu werfen. Ist Lewis Hamilton oder Sebastian Vettel der bessere Fahrer? Ist Valtteri Bottas der richtige Mann für Mercedes? Sind die 2017er-Autos ein Erfolg? Und tut Liberty Media der Königsklasse gut? Die SPOX-Redakteure Lukas Zahrer und Dominik Geißler debattieren.

Vettel ist trotz WM-Niederlage der bessere Fahrer

Dominik Geißler: Wenn es in diesem Jahr um den WM-Kampf zwischen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel ging, sprach man lange Zeit von einem Duell auf Augenhöhe. Dass der Mercedes-Pilot am Ende dann doch eindeutig zum Titel fuhr, lag am Ferrari-Pech auf der Asien-Tour mit zwei Ausfällen und einem verkorksten Qualifying.

Von wegen! Natürlich hat die Seuche in Singapur, Malaysia und Japan die WM-Chancen von Vettel minimiert, doch ich wage zu behaupten: Der Heppenheimer hätte auch ohne die Misere den Kürzeren gezogen. Warum? Weil Hamilton einfach besser war. Wenn es drauf ankam, war der nun viermalige Champion da. Wenn mal nicht alles nach Plan lief, machte er das Beste aus seiner Situation.

Vettel aber patzte ein ums andere Mal. Ein paar Beispiele: Er ließ sich am Start von Mexiko von Max Verstappen abkochen und ramponierte sich an Hamiltons Wagen seinen Frontflügel. Beim US-GP wehrte er sich zu zaghaft gegen den Angriff von Hamilton - was dieser übrigens später selbst verwundert anmerkte. In Belgien stellte er sich wiederum bei der Attacke gegen seinen Rivalen nicht clever genug an. Und über den Rammstoß in Aserbaidschan muss man gar nicht erst reden.

Die Formel-1-Saison 2017 in Bildern © getty 1/24 Die Formel-1-Saison 2017 ist vorbei. Es war das Jahr der neuen Autos, mit Zweikämpfen zwischen Sebastian Vettel und Lewis Hamilton, Fernando Alonsos Galgenhumor - und natürlich hübschen Frauen. SPOX zeigt die besten Bilder © getty 2/24 Was waren wir gespannt, wie die neuen Boliden mit ihrer neuen Breite und tiefem Heckflügel aussehen würden. Entsprechend groß ist das Interesse dann auch bei der Präsentation. Das Ergebnis: fette Gummis und ein brachiales Heck, ganz wie in alten Zeiten © getty 3/24 Ihr Comeback feiert auch die Finne am hinteren Teil der Fahrzeuge. Für viele nicht ganz so schön, aerodynamisch aber ein wichtiger Faktor - genau wie der noch mehr kritisierte T-Flügel © getty 4/24 Die 2017er-Saison ist geprägt vom Duell zwischen Mercedes und Ferrari. Während die Silberpfeile die drei Jahre zuvor nach Belieben dominierten, ist die Scuderia nun endlich wieder auf Augenhöhe © getty 5/24 Den Saisonauftakt in Australien gewinnt Sebastian Vettel und macht allen Ferraristi Hoffnung auf den Beginn einer neuen Ära. In Bahrain gibt's den nächsten Sieg - Zeit, sich feiern zu lassen © getty 6/24 Während Vettel also um die WM fährt, sieht es für Teamkollege Kimi Räikkönen schlechter aus. Wie schon die letzten Jahre, fährt der Iceman nur hinterher © getty 7/24 Einen historischen Moment erleben wir beim Kanada-GP. Lewis Hamilton schnappt sich die 65. Pole Position seiner Karriere und zieht mit Ayrton Senna gleich. Zur Belohnung gibt es einen Original-Helm seines Idols © getty 8/24 Weniger erfreulich verläuft die Saison von Valtteri Bottas. Gut angefangen, baut der Mercedes-Nachfolger von Nico Rosberg stark ab. Ist er auch 2018 nur die Nummer zwei? © getty 9/24 Genau andersherum läuft's bei Lance Stroll. Als Milliardärssöhnchen verschrien kann der 18-Jährige am Anfang der Saison überhaupt nicht mithalten, verbessert sich aber Stück für Stück - und steht beim verrückten Aserbaidschan-GP sogar auf dem Treppchen © getty 10/24 Glamour und Luxus: Das lässt sich Kate Upton natürlich nicht entgehen und posiert am Rande des Monaco-GP © getty 11/24 Apropos Monaco ... hier gibt es für gewöhnlich die besten Aussichten des Jahres. Gemeint ist damit natürlich einzig und allein der Sauber im linken Bildhintergrund © youtube.com/formula1 12/24 Strolls zweiten Platz in Aserbaidschan haben wir bereits erwähnt. Überschattet wird dieser Erfolg in Baku aber von Vettels Rammstoß gegen Hamilton - es ist der Skandal der Saison © getty 13/24 Es ist nicht nur die Saison der neuen Autos, sondern auch Jahr eins nach Bernie Ecclestone. Der einstige Zampo musste sein Zepter niederlagen, die F1-Führung hat nun Liberty Media inne © getty 14/24 Der US-Konzern ist bemüht, der Formel 1 mehr Show-Charakter einzuflößen und lässt das komplette Pilotenfeld (ausgenommen Lewis Hamilton) in London auffahren © getty 15/24 Viel Frust verursacht Honda mit seinem Pleiten-Motor bei Fernando Alonso. Doch der Spanier nimmt's mit Humor und läutet die Sommerferien ein © getty 16/24 In Belgien wird Mick Schumacher eine besondere Ehre zuteil: Er darf den Weltmeisterwagen seines Vaters Michael von 1994 um den Kurs in Spa lenken © getty 17/24 Für viel Aufmerksamkeit sorgt das Force-India-Duo - und das nicht nur wegen der auffälligen Teamfarbe. Sergio Perez und Esteban Ocon sind sich nämlich nicht immer ganz grün und kommen sich auf der Strecke immer wieder in die Quere © getty 18/24 In Italien steht zwar Hamilton ganz oben auf dem Siegertreppchen, weil es aber auch Vettel unter die ersten Drei schafft, ist der Jubel der Tifosi riesengroß. Allerdings nicht lange ... © getty 19/24 ... denn nur zwei Wochen später gibt's das Fiasko! Vettel, Räikkönen und Verstappen crashen am Start zum Singapur-GP - statt des sichergelaubten Sieges gibt es den Beginn einer Pleitenserie für Vettel © getty 20/24 In Malaysia streikt der Motor im Qualifying, in Japan geht eine Zündkerze kurz vorm Start kaputt. Die WM-Hoffnungen sind binnen weniger Wochen futsch! © getty 21/24 Ganz anders sieht's bei Hamilton aus: Der reißt ein Feuerwerk nach dem nächsten ab und krönt sich in Mexiko zum vierten Mal zum Formel-1-Weltmeister © getty 22/24 Das Rennen in Mexiko gewinnt übrigens Max Verstappen. Nachdem der Youngster zunächst der Pechvogel der Saison ist, nimmt das Jahr doch noch einen harmonischen Verlauf für den Red-Bull-Piloten © getty 23/24 Harmonisch und vor allem tränenreich ist Felipe Massas zweiter Formel-1-Abschied in seiner Heimat Brasilien. Auf dem Siegerpodest winkt er mit seinem Sohnemann den Fans zu © getty 24/24 Traditionell geht die Saison in Abu Dhabi zu Ende. Bei der Fahrt in den Sonnenuntergang bleibt die große Action aus, schöne Bilder gibt es trotzdem

Lukas Zahrer: Das kann ich so nicht unterschreiben. Vettel ist mindestens genauso talentiert wie Hamilton, ich wage sogar zu behaupten, dass er der bessere Fahrer ist. Beide haben nun vier Weltmeister-Titel auf dem Konto, beide starteten 2007 in ihre Formel-1-Karriere. Doch Vettel brauchte gerade einmal sieben Jahre für seine vier Weltmeisterschaften, während Hamilton elf Saisons fuhr, um mit dem Deutschen gleichzuziehen.

Vettel saß in diesem Jahr in einem leicht unterlegenen Wagen, wusste aber vor allem zu Beginn der Saison, absolut alles aus dem roten Flitzer rauszuquetschen. Drei Siege und drei zweite Plätze in den ersten sechs Rennen waren überragend, mit dieser Serie schaffte er es, das ganze Team zu Höchstleistungen anzuspornen.

Dass Hamilton am Schluss auf dem Stockerl ganz oben steht, lag an Technik-Pannen, die einem Hamilton erspart blieben, und an einem desaströsen Start in Singapur, bei dem die gesamte Scuderia nicht einmal durch die erste Kurve kam. Vettel out, Hamilton on top, ein 50-Punkte-Rennen, wenn man so will.

Seite 1: Vettel ist trotz WM-Niederlage besser als Hamilton

Seite 2: Bottas ist eben kein Rosberg

Seite 3: Die neuen Autos? Endlich wieder die schnellsten Maschinen

Seite 4: Liberty Media ist genau das, was der Formel 1 gefehlt hat

Seite 5: Die Fahrertausche bei Toro Rosso waren völlig legitim