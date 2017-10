"Hamilton, der Alleinherrscher"

WTA Championship Women Single Live WTA Finals Singapur: Tag 2 Allsvenskan Malmö -

Nach dem Großen Preis der USA in Austin feiert die Formel 1 den "virtuellen Weltmeister" Lewis Hamilton. Doch Sebastian Vettel und Ferrari kämpfen hartnäckig weiter. Die Pressestimmen im Überblick.

ENGLAND

The Sun: "Austin Powers! Lewis Hamilton gewinnt locker den Großen Preis der USA und hat eine Hand am WM-Pokal. Sebastian Vettel kann die Feierlichkeiten mit Platz zwei lediglich aufschieben."

The Telegraph: "Hamilton gewinnt in den USA, baut seine Führung aus und kann sich auf eine Party in Mexiko einstellen. Hamilton warf Sebastian Vettel einen Blick zu und entschied, nach bester Texas-Manier, dass diese Stadt für beide zu klein ist."

The Guardian: "Hamilton war während des gesamten Wochenendes in Texas unvergleichlich. Sein Warten darauf, der erfolgreichste englische Formel-1-Fahrer zu werden, hat sich sicherlich nur um eine Woche verzögert."

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Er träumt davon, an Bord des Space Shuttles zum Mond zu fliegen, inzwischen fliegt der Astronaut Lewis Hamilton mit voller Geschwindigkeit in Richtung seines vierten Welttitels - mithilfe einer silbernen Rakete, die Mercedes heißt. Hamilton hat wieder einmal das Duell mit Ferrari gewonnen. Vettel hätte gewinnen müssen, um weiter auf den WM-Titel zu hoffen. Doch Hamilton hat ihn so schnell wie eine Rakete überholt".

Corriere dello Sport: "Die Hartnäckigkeit, mit der Ferrari kämpft, damit Hamilton noch nicht zu seinem vierten WM-Titel kommt, ist bewundernswert. Maranello hält sein Versprechen, um keinen Preis zu kapitulieren. Gestern war dieser Preis hoch. Vettel hat hart gekämpft, war aber an Bord seines Boliden nie wirklich im Sattel. Vettel ist mutig und spektakulär, doch der Mercedes ist einfach ein Auto von einem anderen Level."

Die größten Aufholjagden der Formel-1-Geschichte

Tuttosport: "Ferraris zweiter und dritter Platz kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Saison für Maranello verloren ist. Mehr hätte Vettel an diesem Tag nicht ausrichten können. Mercedes feiert seinen vierten Konstrukteurstitel, was perfekt die Hierarchie in einer von den Silberpfeilen dominierten WM beleuchtet. Schade, weil Vettels Leistung in Austin wirklich einen Applaus verdient."

La Repubblica: "Vettel will nicht die Rolle des Verlierers übernehmen. Er bleibt auf dem Niveau des Rivalen. Mit dem Segen Bolts feiert Hamilton einen weiteren spektakulären Sieg. Nichts steht zwischen Hamilton und seinem vierten WM-Titel".

Corriere della Sera: "Hamilton, der Alleinherrscher. Die neunte Symphonie Hamiltons, der zum fünften Mal in seiner Karriere den Grand Prix der USA erobert, beschert Mercedes den vierten Konstrukteurstitel in Folge. Es fehlt noch der Fahrertitel. Vettel kämpft verbissen, damit Ferraris Traum nicht zerschellt. Sein Rennen ist makellos, doch angesichts von Hamiltons Perfektion muss er sich mit dem zweiten Platz begnügen."

SPANIEN

Marca: "Hamilton ist virtueller Weltmeister, Lewis ist jetzt nur noch neun Punkte vom Titel entfernt. Wahnsinnsstart von Vettel, doch sein Traum dauerte nur sechs Runden. Am Ende wurde es ein bequemer Sieg für den Engländer. Vettel kann man überhaupt nichts vorwerfen, er hat alles Menschenmögliche versucht."

AS: "Hamilton ist noch kein Weltmeister, aber er wird es bald sein. Der Brite von Mercedes dominierte das Rennen und hat den Titel quasi in der Tasche. Sein Überholmanöver gegen Vettel in der sechsten Runde allein ist einen WM-Titel wert. Vettel musste von Beginn an alles riskieren. Alonso hat einen gläsernen Motor, wieder mal gibt er den Geist auf. Schade, das hat er nicht verdient."

Beste Bilder 2017: Grid Girls, Promis, Fans © getty 1/93 US-GP: Bereits ein paar Tage vor dem Rennen schlüpfen Daniel Ricciardo und Max Verstappen ins Football-Kostüm und werden gleich mal von den Cardinals verfolgt. Run, Red Bull, run! © xpb 2/93 Am Renntag selbst ist man dann gut beraten, nicht zu laufen, sondern stehen zu bleiben - und sich die hübschen Damen rund um den Kurs genauer anzusehen © getty 3/93 Schließlich wissen die Grid Girls mit einem hübschen Lächeln zu überzeugen. Oder aber brillieren mit anderen Reizen ... © xpb 4/93 ... wie zum Beispiel diese Dame. Alle weiteren Kommentare sind hier wohl überflüssig © getty 5/93 Doch sind wir hier ja nicht auf einer Modenschau, sondern beim Motorsport. Das beweist Lewis Hamilton, der in einem grünen Mercedes-AMG Usain Bolt an die Grenzen bringt © xpb 6/93 Doch der schnellste Mann der Welt lässt sich nicht beirren und macht direkt vor dem Start seine berühmte Pose © getty 7/93 Da will Hamilton nach seinem Sieg gleich mitmachen. Schnell wie der Blitz ist der Mercedes-Pilot definitiv gefahren © getty 8/93 JAPAN-GP: Willkommen in Suzuka! Auch in diesem Jahr sind wieder verrückte Fans und kuriose Verkleidungen am Start © getty 9/93 In kurzen Hotpants präsentieren sich die japanischen Grid Girls den Fahrern. Das sieht von vorne genauso gut wie von hinten aus ... © getty 10/93 Ein schöner Rücken kann eben auch entzücken. Valtteri Bottas scheint das jedoch wenig zu interessieren © getty 11/93 Niki Lauda unterhält sich derweil mit Mo Farah, ehemaliger Langstreckenläufer und viermaliger Olympiasieger © getty 12/93 Und der amtierende Weltmeister Nico Rosberg schaut ebenfalls vorbei. Für die Kollegen von Sky ist er als TV-Experte tätig © getty 13/93 MALAYSIA-GP: Nach 19 Jahren findet zum vorerst letzten Mal ein Rennen in Sepang statt. Schade für Carlos Sainz Junior, der sich die Grid Girls ganz genau ansieht © getty 14/93 ... und sich offenbar diese Dame aussucht. Keine schlechte Wahl, Carlos © getty 15/93 Für Max Verstappen wird's feierlich: Der Red-Bull-Pilot feiert nicht nur seinen zweiten F1-Sieg, sondern am Samstag auch Geburtstag. Eine leckere Torte gibt's obendrauf © getty 16/93 In der Auslaufrunde crasht Sebastian Vettel mit Lance Stroll. Sauber-Fahrer Pascal Wehrlein ist so nett und sammelt den gestrandeten Heppenheimer auf © getty 17/93 SINGAPUR-GP: Die Grid Girls im Stadtstaat tragen traditionelle asiatische Kluft. Hübsch anzusehen ist das auf jeden Fall © getty 18/93 Toro-Rosso-Pilot Daniil Kvyat darf sich über diese schöne Frau freuen. Viel Glück bringt sie ihm aber nicht - der Russe scheidet scheidet aus © getty 19/93 Genau wie Fernando Alonso, der nach dem Start von Max Verstappen und Kimi Räikkönen abgeräumt wird © xpb 20/93 So sieht ein Ferrari-Heck nach einem üblen Crash aus. Gesund ist anders ... © getty 21/93 Glücklicher sieht da schon Toro Rosso aus. Mit Platz vier dürfen Carlos Sainz Jr. und sein Team ein Top-Ergebnis bejubeln © getty 22/93 ITALIEN-GP: Mit den aktuellen Farben des Autos verleiht Force India den Fans neue Ideen für Kostüme. Die pinken Panther dürften mit dem Rennen zufrieden sein © getty 23/93 Die Kampfbomber mit den italienischen Nationalfarben dürfen in Monza natürlich nicht fehlen © getty 24/93 Auch wenn es für Ferrari nicht zum Sieg reichte, die Tifosi feierten Vettels Podestplatz © getty 25/93 Vettel bedankte sich artig und spielte den Kameramann © getty 26/93 Spätestens jetzt gab es kein Halten mehr. Die Tifosi tauchten das Autodromo Nazionale di Monza in Ferrari-Rot © getty 27/93 Lewis Hamilton war nach der Übernahme der WM-Führung mehr in Selfie-Laune © getty 28/93 BELGIEN-GP: Zum 25-jährigen Jubiläum von Michael Schumachers erstem Formel-1-Sieg darf Sohn Mick den Weltmeister-Wagen von 1994 um den Kurs fahren © getty 29/93 Ein irres Bild, den Benetton Ford B 194 mal wieder auf der Strecke zu sehen - beeindruckt gucken die Zuschauer Schumi Junior hinterher © getty 30/93 Mit dabei in Spa sind auch Daniel Ricciardo und Valtteri Bottas ...allerdings etwas größer als gewohnt © getty 31/93 Die Fans suchen sich alle möglichen Plätze rund um die Ardennen-Achterbahn, um das Rennen zu verfolgen. Notfalls auch im Wald © getty 32/93 Den besten Platz haben aber natürlich die Fahrer. Zwischen den Grid Girls entlang zu schreiten, ist schließlich nicht so verkehrt © getty 33/93 Vor allem dann, wenn sie so nett lächeln wie diese Dame hier © getty 34/93 UNGARN-GP: Vor der Sommerpause geht es ab nach Budapest. Selbstverständlich stehen auf dem Hungaroring die hübschen Damen parat © getty 35/93 In den klassischen Pirelli-Farben posieren die Ladies Reih in Reih. Doch Vorsicht Mädels, es windet! © getty 36/93 Auch mit dabei: Hollywood-Star Ashton Kutscher, der sich ein Selfie nicht nehmen lässt © getty 37/93 Ob der Schauspieler diese hübsche Frau schon abfotografiert hat? © getty 38/93 Von all dem (und im Übrigen auch von der Siegerehrung) lässt sich Fernando Alonso nicht beeindrucken. Er chillt gemütlich in seinem Liegestuhl - und wünscht allen Fans schöne Sommerferien © getty 39/93 GROSSBRITANNIEN-GP: Wir sind auf der Insel angekommen und begrüßen die Ladies im "Home of British Motorsport" © getty 40/93 Grün-weiß ist an diesem Tag die Festtagsordnung. Eine gute Entscheidung, wenn man sich diese Damen so ansieht © getty 41/93 Ob sich Carlos Sainz bei diesem Anblick auf seinen bevorstehenden Start konzentrieren konnte? © getty 42/93 Traditionell gibt's kurz vor Rennbeginn eine imposante Flugshow. Natürlich in den britischen Farben © getty 43/93 Das wollen sich auch die Hollywood-Schauspieler Owen Wilson (l.) und Woody Harrelson nicht entgehen lassen © getty 44/93 Die Fans geben den Fahrern noch ein paar Tipps: Hamilton solle doch den Hammer auspacken und Vettel möge bitte niemanden stoßen. Beide Piloten halten sich an die Vorgaben © getty 45/93 ÖSTERREICH-GP: Am Spielberg feiert Red Bull sein Heimspiel. Entsprechend traditionell geht's für Max Verstappen und Daniel Ricciardo zu. Ob der Bandname "Red Bull Boys" schon vergeben ist? © getty 46/93 Traditionell gekleidet sind auch diese Madeln. Ein Blumenkranz im Haar und Dirndl sind im Alpenland eben Pflicht © getty 47/93 Diese junge Dame passt auf Sebastian Vettel auf. Gibt schlimmeres, oder? © getty 48/93 Eben noch am Musikinstrument, jetzt wieder am Sporteln - Daniell Ricciardo. Was der australische Sunnyboy da genau versucht, wissen wir aber nicht ... © getty 49/93 Nein, diese orange Meute feuert nicht McLaren-Honda an. Sie sind wegen Max Verstappen da. Leider fällt der Niederländer schon nach der ersten Kurve aus © xpb 50/93 Küsschen für die Formel 1! Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr in der Steiermark © getty 51/93 ASERBAIDSCHAN-GP: Ob die Indianer früher in Baku gelebt haben? Zumindest sind die Grid Girls mit einem an die indianische Kultur Stirnband ausgerüstet © getty 52/93 Auch in Nahaufnahme weiß der Kopfschmuck zu überzeugen. Auch wenn diese Dame nicht sonderlich zufrieden aussieht ... © getty 53/93 Selbstverständlich lassen sich auch die Promis das Geschehen am Kaspischen Meer nicht entgehen. Hier gibt's ein Meet and Greet zwischen Mariah Carey, ihrem Sohn und den Red-Bull-Jungs © getty 54/93 Anschließend will die Pop-Diva mal selbst ans Steuer. Ist das vielleicht der Grund, warum sich Lewis Hamilton im Rennen über das zu langsame Safety Car beschwert hat? © getty 55/93 Apropos Hamilton: Dieser darf sich in Baku über viel Zuspruch aus dem Iran freuen © xpb 56/93 KANADA-GP: In Montreal ist es ziemlich windig, wie diese Ladies und ihre Haarprachten spüren müssen © xpb 57/93 So, jetzt sitzt auch die Frisur wieder. Zeit, um verstohlen in die Kamera zu blicken © getty 58/93 Sportlich geht es in der Startaufstellung zu. Hier unterhält sich Nico Hülkenberg mit Tennis-Beauty Eugenie Bouchard und NBA-Star Bismack Biyombo © getty 59/93 Auch die Filmprominenz ist zu Gast. Hier guckt Michael Douglas mit seinen Kindern in die Ferne © getty 60/93 Auf dem Siegerpodest gibt's dann von Schauspiel-Legende Sir Patrick Stewart den "Shoey" - ganz zur Freude von Daniel Ricciardo © getty 61/93 MONACO-GP: In der Häuserschlucht Monte Carlos crashen die Fahrer ganz gerne. Esteban Ocon wollte im Schwimmbad die Abkürzung nehmen. War offenbar nicht die beste Idee © getty 62/93 Nur mit einer Armada von Helfern konnte der Force India aus der Streckenbegrenzung befreit werden. Ganze Arbeit des Franzosen © getty 63/93 Immerhin wurde der pinke Renner vom Kran aufgeräumt. Die Helfer werden es gedankt haben © getty 64/93 Was Ocon kann, kann ich schon lange. So ähnlich dürften die Gedanken von Stoffel Vandoorne gewesen sein. Die Flugeinlage gab es gratis © getty 65/93 Genug Autos, ab zu den wichtigen Themen des Rennsports: den Grid Girls. Die ersten Blicke im Fürstentum sind durchaus vielversprechend © getty 66/93 Die Dame an Daniel Ricciardos Startplatz ist auch durchaus nett anzuschauen. Chris Hemsworth kommt aus dem Grinsen gar nicht mehr raus © getty 67/93 Daniil Kvyat ist durchaus zu beneiden © getty 68/93 SPANIEN-GP: Wem diese Oranje-Fans die Daumen drücken, ist unschwer zu erkennen. Natürlich hoffen sie auf einen erneuten Triumph Verstappens © getty 69/93 Hübsch, hübsch! Diese Damen haben gut lachen - und gehören offenbar auch zum Max-Fanclub © getty 70/93 In Barcelona wird erstmals ein Fan-Festival im Rahmenprogramm veranstaltet - mit Grusel-Monstern inklusive © getty 71/93 Wer da die Flucht sucht, sollte am besten auf dieses Gerät. Spaß und Nervenkitzel sind hier wohl inklusive © getty 72/93 RUSSLAND-GP: Auf dem Sochi Autodrom sind hübsche Frauen keine Mangelware. Lewis Hamilton scheint davon aber nicht sonderlich beeindruckt © getty 73/93 Die beiden Jung-Bullen Carlos Sainz und Daniil Kvyat genießen den Gang über den roten Teppich da schon mehr - zu Recht! © getty 74/93 Die russischen Fans zeigen sich in diesem Jahr von der kreativen Seite. Maskiert, ganz in weiß - das hat was © getty 75/93 Kurz und präzise: Russland, deine schönen Frauen © xpb 76/93 Den Schminkkübel haben diese beiden Grid Girls offenbar gefunden © getty 77/93 Ziemlich beste Freunde: Putin und Ecclestone. Neu-Formel-1-Boss Chase Carey wirkt da fast wie das fünfte Rad am Wagen © getty 78/93 BAHRAIN-GP: In dem arabischen Königreich sind die Damen traditionell eher dicht bekleidet. Gut aussehen tut's natürlich trotzdem! © getty 79/93 Der Iceman erwartet Nachwuchs! Minttu Virtanen, die Frau von Kimi Räikkönen, präsentiert stolz ihren Baby-Bauch © getty 80/93 Den möchte sich offenbar auch Model-Ikone Naomi Campbell ansehen © getty 81/93 Frustriert unternimmt der Iceman einen Wüstenspaziergang. Ob dieser Baggerkran schneller als Alonsos McLaren-Honda ist? © getty 82/93 In Sakhir zeigte sich auch Christian Horners Frau, Ex-Spice-Girl Gary Horner - samt Kindern © getty 83/93 CHINA-GP: Wenn die Formel 1 im Reich der Mitte gastiert, bekommt man eine der besten Fangemeinden der Welt zu sehen. Vom schlechten Wetter lassen sich diese Herrschaften jedenfalls nicht die Laune verderben © getty 84/93 ... im Gegensatz zu dieser jungen Dame. Das Wetter scheint ihr nur bedingt zu gefallen © getty 85/93 Sich vor dem Regen zu schützen, ist gar nicht mal so einfach, wie dieser Polizist beweist © getty 86/93 Hey Valtteri, bei diesem ansehnlichen Spalier dürfte die Laune schon etwas besser sein © getty 87/93 Und ab in die Reihe: Diese Ladies nutzen die Rennstrecke als Laufsteg - mit Recht! © getty 88/93 Ein etwas genauerer Blick schadet nicht, wie dieses Bild beweist © getty 89/93 AUSTRALIEN-GP: Die neue Saison geht los und damit feiern auch die Grid Girls ihr Comeback in der Formel 1. Munter warten die Damen auf ihren Einsatz © getty 90/93 Diese zwei Ladies machen Red Bull eine Freude und zeigen sich ganz passend im österreichischen Dirndl. Bei diesem hübschen Anblick können Ricciardo und Verstappen natürlich nur grinsen © getty 91/93 Vettel wird bei der Fahrerparade vor dem Rennen von einer Blondine kutschiert. Wirklich interessieren tut das den Ferrari-Star aber offenbar nicht ... © getty 92/93 Vielleicht war Super-Seb aber auch nur von dieser Dame abgelenkt: Hollywood-Star Nicole Kidman stattet der Formel 1 hier einen Besuch ab © getty 93/93 Dieser Fan ist ohne Frage ziemlich farbenfroh. Über Geschmack lässt sich aber natürlich streiten

Sport: "Hamiltons Weltmeister-Kür steht kurz bevor. Gegen Hamilton ist momentan kein Kraut gewachsen, er hat fünf der letzten sechs Rennen gewonnen. Lewis hat in Mexiko seinen zweiten Machtball. Wir hätten uns gewünscht, dass es bis zum letzten Rennen spannend bleibt, doch danach sieht es überhaupt nicht aus."

El Mundo Deportivo: "Hamilton musste mehr als erwartet leiden, um Vettel zu schlagen, doch am Ende holte er sich recht sicher das Rennen. Vettel hat jetzt weder Kraft noch Hoffnung im Kampf um den Titel. In Mexiko kann es die Fiesta für Hamilton geben. Vettel lag daneben, als er in der 39. Runde einen weiteren Boxenstopp einlegte. Damit zerstörte er alle Optionen, um auf Hamilton Druck zu machen."