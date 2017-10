Alle Infos zum Großen Preis von Mexiko

Bundesliga Fr Jetzt M05-SGE: Jetzt die Highlights anschauen! Basketbol Süper Ligi So 15:00 Derby in Istanbul: Galatasaray-Fenerbahce European Championship Live European Darts Championship: Tag 2 -

Session 2 NBA Thunder @ Timberwolves MLB Dodgers @ Astros (Spiel 3) WTA Championship Women Single WTA Finals Singapur: Halbfinale A-League Adelaide Udt -

Melbourne City DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

28. Oktober Primera División Alaves -

Valencia Premier League Man United -

Tottenham Premiership Hearts -

Rangers Premier League Liverpool -

Huddersfield Championship Cardiff -

Millwall Ligue 1 Bordeaux -

Monaco Serie A AC Mailand -

Juventus Premier League Bournemouth -

Chelsea Primera División Atletico Madrid -

Villarreal Championship Hull -

Nottingham Ligue 1 Caen -

Troyes Ligue 1 Dijon -

Nantes Ligue 1 Guingamp -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Angers European Championship European Darts Championship: Tag 3 King Of Kings King of Kings 50 Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Primera División Bilbao -

Barcelona Serie A AS Rom -

Bologna Primeira Liga Boavista -

Porto Primera División Sevilla -

Leganes Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Premier League Watford -

Stoke (Delayed) Premier League Crystal Palace -

West Ham (Delayed) NBA Cavaliers @ Pelicans CSL Hebei -

Guangzhou Evergrande J1 League Kofu -

Kobe WTA Championship Women Single WTA Finals Singapur: Finale DAZN ONLY Golf Channel Golf Centray Daily -

29. Oktober Primera División Getafe -

Real Sociedad Eredivisie Vitesse -

PSV Serie A Benevento -

Lazio Championship Birmingham -

Aston Villa European Championship European Darts Championship: Tag 4 -

Session 1 Premier League Zenit -

Lok Moskau First Division A Brügge -

Sint-Truiden Premier League Brighton -

Southampton Ligue 1 Lyon -

Metz BSL Galatasaray -

Fenerbahce Serie A Crotone -

Florenz Serie A Neapel -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Chievo Verona Serie A SPAL -

Genua Serie A Udinese -

Atalanta Premiership Bath -

Gloucester Primera División Girona -

Real Madrid Super Liga Cacak -

Partizan Ligue 1 Toulouse -

St. Etienne Premier League Leicester -

Everton NFL RedZone -

Week 8 NFL Panthers @ Buccaneers ACB Valencia -

Gran Canaria Primera División Eibar -

Levante Serie A Ponte Preta -

Corinthians European Championship European Darts Championship: Tag 4 -

Session 2 Primera División Malaga -

Celta Vigo Serie A FC Turin -

Cagliari Ligue 1 Lille -

Marseille NBA Spurs @ Pacers NHL Ducks @ Hurricanes Superliga Boca Juniors -

Belgrano NFL Chargers @ Patriots (Delayed) MLB Dodgers @ Astros (Spiel 5) NFL Steelers @ Lions DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

30. Oktober Serie A Hellas Verona -

Inter Mailand Premier League Burnley -

Newcastle Primera División Espanyol -

Real Betis Primera División Las Palmas -

La Coruna NHL Bruins @ Blue Jackets NBA Spurs @ Celtics NFL Broncos @ Chiefs DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

31. Oktober DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

31. Oktober Basketball Champions League Aris -

Bonn DAZN ONLY Golf Channel 2017 East Lake Cup -

Tag 1 Champions Hockey League Mannheim -

Brynäs Champions Hockey League Bern -

München NBA Thunder @ Bucks Copa Libertadores Lanus -

River Plate DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

01. November Basketball Champions League Ventspils -

Ludwigsburg Basketball Champions League Banvit -

Bayreuth DAZN ONLY Golf Channel 2017 East Lake Cup -

Tag 2 Basketball Champions League Oldenburg -

Murcia Championship Preston -

Aston Villa NBA Bulls @ Heat Copa Libertadores Gremio -

Barcelona SC Copa Sudamericana Flamengo -

Fluminense DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

02. November DAZN ONLY Golf Channel 2017 East Lake Cup -

Tag 3 NHL Islanders @ Capitals NBA Warriors @ Spurs NFL Bills @ Jets A-League Melbourne City -

FC Sydney DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

03. November World Series of Darts World Series of Darts Finals -

Tag 1 Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Primera División Real Betis -

Getafe NBA Cavaliers @ Wizards CSL Guangzhou Evergrande -

Tianjin Quanjian DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

04. November Primera División Valencia -

Leganes Championship Bristol -

Cardiff Premier League Stoke -

Leicester Premiership St. Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wed Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Premier League West Ham -

Liverpool Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds World Series of Darts World Series of Darts Finals: Tag 2 Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Extreme Fighting Championship EFC 65 NBA Grizzlies @ Clippers Premier League Huddersfield -

West Brom (Delayed) Pro14 Connacht -

Cheetahs Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genua -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Premier League Newcastle -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Brighton (DELAYED) Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) J1 League Kashima -

Urawa DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

05. November Primera División Levante -

Girona ACB Murcia -

Obradoiro Serie A Inter Mailand -

FC Turin Premier League Tottenham -

Crystal Palace Championship Middlesbrough -

Sunderland World Series of Darts World Series of Darts Finals: Tag 3 -

Session 1 Bundesliga Alpenvolleys -

Düren Ligue 1 Nizza -

Dijon Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Premier League Man City -

Arsenal Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Ligue 1 Metz -

Lille Premier League Chelsea -

Man United First Division A Anderlecht -

Brügge Serie A Atalanta -

SPAL ACB Malaga -

Saski-Baskonia Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga NFL RedZone -

Week 9 Serie A Corinthians -

Palmeiras World Series of Darts World Series of Darts Finals: Tag 3 -

Session 2 Premier League Everton -

Watford (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 Saint-Étienne -

Lyon NBA Heat @ Clippers NHL Red Wings @ Oilers Superliga River Plate -

Boca Juniors NHL Canadiens @ Blackhawks NFL Raiders @ Dolphins DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

06. November Champion of Champions Champion Of Champions: Tag 1 -

Session 1 BSL Trabzonspor -

Anadolu Efes Champion of Champions Champion of Champions: Tag 1 -

Session 2 NHL Jackets @ Rangers NFL Lions @ Packers NBA Heat @ Warriors DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

07. November Champion of Champions Champion of Champions: Tag 2 -

Session 1 DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

07. November Champions Hockey League Brynas -

Mannheim Champions Hockey League München -

Bern Champion of Champions Champion of Champions: Tag 2 -

Session 2 Basketball Champions League Bonn -

Nanterre Basketball Champions League Bayreuth -

Estudiantes NBA Bucks @ Cavaliers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

08. November Champion of Champions Champion of Champions: Tag 3 -

Session 1 Champion of Champions Champion of Champions: Tag 3 -

Session 2 Basketball Champions League Monaco -

Oldenburg Basketball Champions League Ludwigsburg -

Elan Chalon NBA Timberwolves @ Warriors DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

09. November Champion of Champions Champion of Champions: Tag 4 -

Session 1 Champion of Champions Champion of Champions: Tag 4 -

Session 2 WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland

Die Entscheidung um die Weltmeisterschaft naht. Bereits beim Großen Preis von Mexiko kann Lewis Hamilton zum vierten Mal in seiner Karriere Weltmeister werden. Nur Sebastian Vettel kann das auf der Highspeed-Strecke von Mexiko-Stadt noch verhindern. SPOX liefert euch alle Infos zum Mexiko-GP, dem aktuellen WM-Stand, der Übertragung im TV und Livestream sowie den LIVETICKER zum Rennen.



Mexiko-Stadt ist die 18. von 20 Stationen in dem diesjährigen Formel 1-Kalender. Die Strecke ist nicht nur eine der schnellsten im Kalender, sondern auch wegen ihrer Höhe (über 2.000 Meter über dem Meeresspiegel) immer wieder eine Herausforderung für die Fahrer. Dadurch verlieren die Autos viel Antrieb, weswegen die Wägen leichter ins Schlittern kommen. Einige werden sich in Mexiko an Monza erinnert fühlen.

Der Kurs selbst ist mit einigen Kurvenkombinationen versehen, die auf den ersten Blick einfach wirken mögen, aber doch technisch anspruchsvoll sind. Bequeme Runden für die Fahrer wird es daher nicht geben. Ein besonderes Highlight sind die letzten beiden Kurven durch ein Baseball-Stadion: An den rappelvollen Tribünen des Foro Sol vorbei werden die Wägen von den Zuschauern ins Ziel gepeitscht. Den ersten Großen Preis von Mexiko gab es bereits 1962 in Mexiko-Stadt. 2015 fand nach langer Pause wieder ein Grand Prix in dem lateinamerikanischen Land statt.

Startzeit: Wann startet die Formel 1 in Mexiko?

Session Datum Uhrzeit 1. Freies Training Freitag, 27. Oktober 17 Uhr (MESZ) 2. Freies Training Freitag, 27. Oktober 21 Uhr (MESZ)

Session Datum Uhrzeit 3. Freies Training Samstag, 28. Oktober 10 Uhr (MESZ) Qualifying Samstag, 28. Oktober 13 Uhr (MESZ)

Session Datum Uhrzeit Rennen Sonntag, 29. Oktober 20 Uhr (MESZ)

1. und 2. freies Training

Top-Favorit auf den Weltmeistertitel, Lewis Hamilton landete nach 1:17,932 Minuten auf Platz drei des Trainings, konnte aber mit starken Zeiten beeindrucken. Die schnellste Zeit fuhr Daniel Ricciardo im Red Bull vor Hamiltons Team-Kollegen Valtteri Bottas.

Für Sebastian Vettel lief das Training nicht wie gewünscht. Vettel musste das Training abbrechen und in die Box fahren, weil der Feuerlöscher am Ferrari während des Trainings losging. Vettel hatte das Gefühl, am Wagen sei Säure ausgelaufen.

Niko Hülkenberg wurde Neunter und Pascal Wehrlein schaffte es auf Platz 16.

Wo kann ich den Großen Preis von Mexiko im TV sehen?

Die Rechte für die Übertragung im Free-TV hält in Deutschland der Sender RTL. Der Privatsender überträgt die Qualifikation und das Rennen live, das erste sowie das dritte Freie Training sind beim Tochtersender n-tv zu sehen.

Will man hingegen alle Trainingseinheiten, Qualifying und Rennen miterleben, muss man auf den Pay-TV-Sender Sky zurückgreifen. Dieser zeigt alle fünf Sessions live und bietet zudem einige verschiedene Kameraperspektiven wie zum Beispiel Onboard-Aufnahmen an.

In Österreich und der Schweiz werden das Qualifying sowie das Rennen im Free-TV von den Sendern ORF1 und SRF zwei gezeigt. Darüber hinaus bietet ORF1 auch eine Zusammenfassung des zweiten freien Trainings an.

Wo kann ich den Mexiko-GP online im Livestream sehen?

Sky-Kunden können bequem alle Sessions auch auf Tablet, Smartphone oder PC verfolgen. Im Abo ist der Streamingdienst SkyGo bereits mitinbegriffen. Interessierte Zuschauer ohne Sky-Abo können das Rennen auch kostenlos auf TV Now sehen. Beide Angebote sind auch per iPhone-/iPad-App und via Android-App empfangbar.

In Österreich überträgt das ORF in seiner TV-Thek die Sessions, die im Fernsehen gezeigt werden. Dieser Livestream ist kostenlos.

Wo kann ich den Mexiko-GP im Liveticker verfolgen?

Sowohl die Trainings-Sessions als auch das Qualifying sowie das Rennen könnt ihr auch im LIVETICKER von SPOX verfolgen. Dieser beginnt in der Regel eine halbe Stunde vor dem Start und endet etwa 15 Minuten nach dem jeweiligen Ende der Einheit.

Die WM-Wertung vor dem 18. von 20 Läufen

Platz Fahrer Team WM-Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 331 2 Sebastian Vettel Ferrari 265 3 Valtteri Bottas Mercedes 244 4 Daniel Ricciardo Red Bull 192 5 Kimi Räikkönen Ferrari 163 6 Max Verstappen Red Bull 123 7 Sergio Perez Force India 86 8 Esteban Ocon Force India 73 9 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso 54 10 Felipe Massa Williams 36 11 Nico Hülkenberg Renault 34 12 Lance Stroll Williams 32 13 Romain Grosjean Haas 28 14 Kevin Magnussen Haas 15 15 Stoffel Vandoorne McLaren 13 16 Fernando Alonso McLaren 10 17 Jolyon Palmer Renault 8 18 Pascal Wehrlein Sauber 5 19 Daniil Kvyat Toro Rosso 5 20 Marcus Ericsson Sauber 0 21 Antonio Giovinazzi Sauber 0 22 Pierre Gasly Toro Rosso 0 23 Jenson Button McLaren 0 24 Paul Di Resta Williams 0



Die Rekordsieger des Mexiko-GP:

Alain Prost, Nigel Mansell (je 2 Siege)

Jim Clark (3 Siege)

Das Ergebnis des Mexiko-GP 2016: