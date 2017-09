Lauda: "Schuldig war Sebastian"

Bundesliga Fr Jetzt Bayern-Wolfsburg: Die Highlights vom Freitag Toray Pan Pacific Open Women Single Live WTA Tokio: Halbfinale KDB Korea Open Women Single Live WTA Seoul: Halbfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single Live WTA Guangzhou: Finale National Rugby League Roosters -

Cowboys J1 League Kashima -

Gamba Osaka J1 League Kobe -

Kawasaki DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

23. September Primera División Atletico Madrid -

Sevilla Premiership Rangers -

Celtic Premier League West Ham -

Tottenham CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Serie A AS Rom -

Udinese Premier League Man City -

Crystal Palace Championship Derby County -

Birmingham Primera División Alaves -

Real Madrid Ligue 1 Montpellier -

PSG German MMA Championship GMC 12 NCAA Division I FBS Texas A&M -

Arkansas Serie A SPAL -

Neapel Premier League Leicester -

Liverpool Primera División Malaga -

Bilbao Championship Aston Villa -

Nottingham Ligue 1 Bordeaux -

Guingamp Ligue 1 Caen -

Amiens Ligue 1 Lyon -

Dijon Ligue 1 Metz -

Troyes Premier League Stoke -

Chelsea (Delayed) Primera División Girona -

Barcelona Serie A Juventus -

FC Turin NCAA Division I FBS Boston College @ Clemson Primeira Liga Benfica -

Pacos Ferreira MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Reds Premier League Everton -

Bournemouth (Delayed) Premier League Swansea -

Watford (Delayed) Premier League Burnley -

Huddersfield (Delayed) Premier League Southampton -

Man United (Delayed) Serie A Flamengo -

Avai NCAA Division I FBS Mississippi State @ Georgia World Championship Boxing Jorge Linares vs Luke Campbell Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 1 KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Finale DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

24. September Primera División Espanyol -

La Coruna Eredivisie Utrecht -

PSV Serie A Sampdoria -

AC Mailand Premiership Motherwell -

Aberdeen Championship Sheffield Wed -

Sheffield Utd Eredivisie Ajax -

Vitesse Ligue 1 St. Etienne -

Rennes Serie A Cagliari -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Benevento Serie A Hellas Verona -

Lazio Serie A Inter Mailand -

Genua Premier League Rostow -

Lok Moskau Premiership Exeter -

Wasps Primera División Getafe -

Villarreal Ligue 1 Straßburg -

Nantes Premier League Brighton -

Newcastle First Division A Charleroi -

Brügge Serie A Sassuolo -

Bologna Primera División Las Palmas -

Leganes Primera División Eibar -

Celta Vigo NFL RedZone -

Week 3 1. HNL Hajduk Split -

Lokomotiva Zagreb Super Liga Rad -

Partizan NFL Giants @ Eagles MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Reds Primera División Real Sociedad -

Valencia Serie A Florenz -

Atalanta Ligue 1 Marseille -

Toulouse NFL Saints @ Panthers NFL Raiders @ Redskins Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

25. September MLB Royals @ Yankees Ligue 2 Clermont -

Lens Premier League Arsenal -

West Brom Primera División Real Betis -

Levante MLB Cubs @ Cardinals NFL Cowboys @ Cardinals Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

26. September DAZN ONLY Golf Channel Presidents Cup MLB Rays @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 4 DAZN ONLY Golf Channel Live from Presidents Cup -

27. September MLB Blue Jays @ Red Sox Copa do Brasil Cruzeiro -

Flamengo Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Viertelfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Viertelfinals DAZN ONLY Golf Channel Live from Presidents Cup -

28. September MLB Rays @ Yankees MLB Braves @ Marlins NFL Bears @ Packers Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Halbfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Halbfinals DAZN ONLY Golf Channel Live from Presidents Cup -

29. September MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs Pro14 Leinster -

Edinburgh Premiership Worcester -

Saracens Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham ACB Barcelona Lassa -

Saski-Baskonia Primera División Celta Vigo -

Girona NCAA Division I FBS USC @ Washington State J1 League Niigata -

Kobe Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Finale J1 League Kawasaki -

Cerezo Cosaka Primera División Deportivo -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale DAZN ONLY Golf Channel Live from Presidents Cup -

30. September Premier League Man Utd -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Primera División Sevilla -

Malaga Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich MLB Blue Jays @ Yankees Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna MLB Reds @ Cubs Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos China Open Women Single WTA Peking: Tag 2 Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona NFL Saints -

Dolphins Premiership Wasps -

Bath Rugby Primera División Barcelona -

Las Palmas Ligue 1 Angers -

Lyon NFL RedZone -

Week 4 World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 1 Primera División Real Madrid -

Espanyol Ligue 1 Nizza -

Marseille MLB Astros @ Red Sox MLB Tigers @ Twins NFL Colts @ Seahawks China Open Women Single WTA Peking: Tag 3 World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 2 NFL Redskins @ Chiefs China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 4 ACB Valencia -

Obradoiro WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru NFL Patriots @ Buccaneers WC Qualification Europe Georgien -

Wales WC Qualification Europe Italien -

Mazedonien WC Qualification Europe Liechtenstein -

Israel WC Qualification Europe Spanien -

Albanien WC Qualification Europe Kroatien -

Finnland WC Qualification Europe Kosovo -

Ukraine

Niki Lauda sieht in Ferrari-Pilot Sebastian Vettel eindeutig den Schuldigen des folgenschweren Startunfalls beim Formel-1-Rennen in Singapur. Das sagte der Aufsichtsratschef des Mercedes-Teams im Interview mit der Tageszeitung Die Welt. "Offiziell wurde von der Rennleitung der Crash als ganz normaler Rennunfall eingestuft. Das hat mich, ehrlich gesagt, ein wenig überrascht", sagte der 68-Jährige.

"Für mich ist und war eindeutig, dass Sebastian nach dem Start nach links gezogen ist, um den in der Mitte fahrenden Max Verstappen abzuwehren und sich gleichzeitig aber wohl nicht bewusst war, dass das ein riskantes Manöver vor dem kompletten Fahrerfeld war."

Vettel sei daher "der Auslöser der ganzen Misere" gewesen: "Natürlich kann man sowas auch als Rennunfall bezeichnen, aber schuldig war in dem Fall Sebastian." Die Aktion sei angesichts des Duells um den Titel mit Mercedes-Pilot Lewis Hamilton (Großbritannien) zudem ein taktischer Fehler gewesen. "Wenn ich in der WM-Wertung führe, gehe ich in der ersten Kurve nicht ein solches Risiko ein", sagte Lauda: "Vor allem bei einem Rennen und auf einer Strecke, auf der ich als gesetzter Favorit starte."

Vettel hatte auf der "Ferrari-Strecke" in Singapur die Pole Position inne gehabt, zudem fällt auf dem Stadtkurs das Überholen sehr schwer. Der Heppenheimer hätte mit dem erwarteten Sieg die Führung im WM-Klassement zurückerobert. Stattdessen schied er ebenso wie sein involvierter Teamkollege Kimi Räikkönen (Finnland) und Max Verstappen (Niederlande) im Red Bull nach dem Crash aus. Hamilton gewann den Grand Prix und führt die WM nach 14 von 20 Rennen mit 28 Punkten Vorsprung auf Vettel an.

Gegenüber seinem Teamkollegen Valtteri Bottas (Finnland) auf WM-Rang drei hat Hamilton mittlerweile ein Polster von 51 Zählern. Deswegen ist für Lauda mit Blick auf eine mögliche Stallregie in der Zukunft "vollkommen logisch, dass die Mercedes-Speerspitze der Lewis ist". Ende Juli in Budapest hatte Hamilton seinen Stallkollegen noch auf der Zielgeraden passieren lassen und so drei Punkte auf Rennsieger Vettel verloren, der seinerseits trotz Problemen an seinem Ferrari von Räikkönen nicht angegriffen wurde.