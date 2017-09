Alonso vor Verlängerung bei McLaren

#DAZNfightclub So 02:00 Canelo vs. Golovkin: Das Highlight für Boxfans HP Japan Women's Open Women Single Live WTA Tokio: Halbfinale Premier League Live Crystal Palace -

Southampton Davis Cup Men National_team Live Frankreich -

Serbien: Halbfinale -

Tag 2 Davis Cup Men National_team Live Österreich -

Rumänien: Tag 2 Unibet Champions League of Darts 2016 Live Champions League Of Darts: Tag 1 -

Session 1 Davis Cup Men National_team Live Belgien -

Australien: Halbfinale -

Tag 2 Serie A Live Crotone -

Inter Mailand Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 2 Premier League Liverpool -

Burnley Primera División Getafe -

Barcelona Bell Challenge Women Single WTA Quebec: Halbfinale Ligue 1 Monaco -

Straßburg Superior Fighting Championship Superior FC 18 Serie A Florenz -

Bologna Premier League Tottenham -

Swansea Primera División Real Betis -

La Coruna Championship Barnsley -

Aston Villa MLB Dodgers @ Nationals Primeira Liga Boavista -

Benfica Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 1 -

Session 2 Ligue 1 Dijon -

Saint-Etienne Ligue 1 Guingamp -

Lille Ligue 1 Nantes -

Caen Ligue 1 Troyes -

Montpellier Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Primera División Atletico Madrid -

Malaga Serie A AS Rom -

Hellas Verona NCAA Division I FBS Notre Dame @ Boston College MLB Orioles @ Yankees Premiership Newcastle -

Saracens Premier League West Brom -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Man City (Delayed) Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED) World Championship Boxing Billy Joe Saunders vs Willie Monroe Jr NCAA Division I FBS Clemson @ Louisville World Championship Boxing Canelo Alvarez vs Gennady Golovkin NCAA Division I FBS Ole Miss @ California HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokio: Finale Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

17. September Primera División Alaves -

Villarreal Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 3 2. Division Zenit St. Petersburg -

Ufa Serie A Sassuolo -

Juventus Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 3 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinale -

Tag 3 Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 2 -

Session 1 Eredivisie ADO Den Haag -

Ajax Premier League Chelsea -

Arsenal Serie A AC Mailand -

Udinese Serie A Neapel -

Benevento Serie A SPAL -

Cagliari Serie A FC Turin -

Sampdoria Primera División Girona -

Sevilla Eredivisie PSV -

Feyenoord Bell Challenge Women Single WTA Quebec: Finale Ligue 1 Rennes -

Nizza Premier League Man United -

Everton Serie A Chievo -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Bilbao NFL RedZone -

Week 2 NFL Vikings @ Steelers MLB Orioles @ Yankees Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 2 -

Session 2 MLB Blue Jays @ Twins Primera División Real Sociedad -

Real Madrid Serie A Genua -

Lazio Ligue 1 PSG -

Lyon Superliga Boca Juniors -

Godoy Cruz IndyCar Series GoPro Grand Prix of Sonoma NFL Packers @ Falcons Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 1 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

18. September Ligue 2 Lens -

Quevilly Primera División Espanyol -

Celta Vigo MLB Red Sox @ Orioles MLB Mets @ Marlins NFL Lions @ Giants Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 2 MLB Diamondbacks @ Padres DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

19. September Primera División Valencia -

Malaga Serie B Palermo -

Perugia League Cup Burnley -

Leeds Serie A Bologna -

Inter Mailand League Cup Leicester -

Liverpool League Cup Reading -

Swansea Primera División Barcelona -

Eibar Copa Sudamericana Estudiantes -

Nacional MLB Cubs @ Rays Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 3 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

20. September Super Liga Borac -

Roter Stern Serie A Benevento -

AS Rom MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Marlins Primera División Bilbao -

Atletico Madrid Primera División Leganes -

Girona League Cup Arsenal -

Doncaster League Cup Chelsea -

Nottingham Serie A Atalanta -

Crotone Serie A Cagliari -

Sassuolo Serie A Genua -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Sampdoria Serie A Juventus -

Florenz Serie A Lazio -

Neapel Serie A AC Mailand -

SPAL Serie A Udinese -

FC Turin League Cup Man United -

Burton Primera División La Coruna -

Alaves League Cup West Brom -

Man City Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis Copa Sudamericana Flamengo -

Chapecoense Copa Libertadores Santos -

Barcelona Copa Libertadores Gremio -

Botafogo Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 4 GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Viertelfinale DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

21. September MLB Dodgers @ Phillies Primera División Villarreal -

Espanyol League Cup Motherwell -

Aberdeen Primera División Celta Vigo -

Getafe Primera División Levante -

Real Sociedad Copa Libertadores River Plate -

Jorge Wilstermann MLB Twins @ Tigers NFL Rams @ 49ers Copa Libertadores Lanus -

San Lorenzo Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Halbfinale DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

22. September Ligue 1 Nizza -

Angers Supercopa Valencia -

Unicaja Premiership Gloucester -

Worcester Ligue 1 Lille -

Monaco Supercopa Gran Canaria -

Real Madrid MLB Yankees @ Blue Jays World Championship Boxing Gilberto Ramirez vs Jesse Hart MLB Marlins @ Diamondbacks Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Halbfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Finale J1 League Kashima -

Gamba Osaka J1 League Kobe -

Kawasaki DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

23. September Primera División Atletico Madrid -

Sevilla Premiership Rangers -

Celtic Premier League West Ham -

Tottenham Serie A AS Rom -

Udinese Premier League Man City -

Crystal Palace Championship Derby -

Birmingham Primera División Alaves -

Real Madrid Ligue 1 Montpellier -

PSG German MMA Championship GMC 12 Serie A SPAL -

Neapel Premier League Leicester -

Liverpool Primera División Malaga -

Bilbao Championship Aston Villa -

Nottingham We Love MMA We Love MMA 32 Ligue 1 Bordeaux -

Guingamp Ligue 1 Caen -

Amiens Ligue 1 Lyon -

Dijon Ligue 1 Metz -

Troyes Premier League Stoke -

Chelsea (Delayed) Primera División Girona -

Barcelona Serie A Juventus -

FC Turin MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Reds Premier League Everton -

Bournemouth (Delayed) Premier League Swansea -

Watford (Delayed) Premier League Burnley -

Huddersfield (Delayed) Premier League Southampton -

Man United (Delayed) Serie A Flamengo -

Avaí Super Liga Rad -

Partizan Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan -

Tag 1 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

24. September Primera División Espanyol -

La Coruna Eredivisie Utrecht -

PSV Serie A Sampdoria -

AC Mailand Championship Sheff Wed -

Sheff Utd Eredivisie Ajax -

Vitesse Ligue 1 Saint-Etienne -

Rennes Serie A Cagliari -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Benevento Serie A Hellas Verona -

Lazio Serie A Inter Mailand -

Genua Premier League Rostow -

Lok Moskau Premiership Exeter -

Wasps Primera División Getafe -

Villarreal Ligue 1 Straßburg -

Nantes Premier League Brighton -

Newcastle First Division A Charleroi -

Club Brugge Serie A Sassuolo -

Bologna Primera División Las Palmas -

Leganes Primera División Eibar -

Celta Vigo NFL RedZone -

Week 3 1. HNL Hajduk -

Lokomotiva MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Reds Primera División Real Sociedad -

Valencia Serie A Florenz -

Atalanta Ligue 1 Marseille -

Toulouse NFL Raiders @ Redskins DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

25. September MLB Royals @ Yankees Ligue 2 Clermont -

Lens Premier League Arsenal -

West Brom Primera División Real Betis -

Levante NFL Cowboys @ Cardinals DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

26. September DAZN ONLY Golf Channel Presidents Cup MLB Cubs @ Cardinals DAZN ONLY Golf Channel Live from Presidents Cup -

27. September Copa do Brasil Cruzeiro -

Flamengo Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Viertelfinals DAZN ONLY Golf Channel Live from Presidents Cup -

28. September MLB Rays @ Yankees MLB Braves @ Marlins NFL Bears @ Packers Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Halbfinals DAZN ONLY Golf Channel Live from Presidents Cup -

29. September MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs Pro14 Leinster -

Edinburgh Premiership Worcester -

Saracens Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona

Traditionsrennstall McLaren steht nach dem Abschluss seines Motorendeals kurz vor der Vertragsverlängerung mit Formel-1-Star Fernando Alonso. "Wir sind sehr nah an einer Einigung. Wir hatten gestern noch ein Dinner mit ihm, er ist sehr zufrieden mit dem Team", sagte McLaren-Boss Zak Brown am Samstag im Rahmen des Großen Preises von Singapur (Sonntag, 14 Uhr im LIVETICKER).

Zugleich verriet Brown die Schwierigkeiten in Verbindung mit einem weiteren Engagement Alonsos. "Er ist einer der höchstbezahlten Fahrer in diesem Sport. Wenn er weiter bei uns bleiben sollte, will er das natürlich bleiben", sagte der 45-Jährige, betonte aber auch: "Große Jungs kosten viel Geld." Alonsos Gehalt wird auf über 30 Millionen Euro pro Jahr taxiert.

Am Freitag hatte McLaren nach drei enttäuschenden Jahren mit Motorenpartner Honda die Kündigung mit den Japanern verkündet und wird ab 2018 erstmals mit Renault-Power im Heck fahren. Alonso, 2005 und 2006 Weltmeister mit dem Renault-Werksteam, hatte seinen Verbleib bei McLaren stets an eine Entscheidung des Teams geknüpft, aber auch betont, "loyal" zu McLaren zu stehen.

Allerdings verliert der Rennstall durch die Trennung von Honda viel Geld. Die Japaner waren nicht nur Hauptsponsor, sie lieferten auch die Motoren kostenlos an und übernahmen einen Teil der Fahrergehälter. Die neuen Power Units von Renault wird McLaren hingegen selbst zahlen müssen.