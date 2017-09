Erste Trainingssession verkürzt

Premier League Sa 18:30 Meister vs. Tabellenführer: Chelsea - ManCity Tashkent Open Women Single Live WTA Taschkent: Halbfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Halbfinale DAZN ONLY Golf Channel Live from Presidents Cup -

29. September MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs Pro14 Leinster -

Edinburgh Premiership Worcester -

Saracens Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham ACB Barcelona -

Saski Baskonia Primera División Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Finale J1 League Kawasaki -

Cerezo Osaka Primera División La Coruna -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale DAZN ONLY Golf Channel Live from Presidents Cup -

30. September Premier League Man United -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Primera División Sevilla -

Malaga Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich MLB Blue Jays @ Yankees Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna MLB Reds @ Cubs Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos China Open Women Single WTA Peking: Tag 2 National Rugby League Storm -

Cowboys Primera División Real Sociedad -

Real Betis Lega Basket Serie A Brindisi -

Turin Eredivisie Alkmaar -

Feyenoord Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds FIA World Rallycross Championship Round 11 -

Germany DAZN ONLY Golf Channel Live from Presidents Cup -

1. Oktober Eredivisie Heerenveen -

Ajax Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Premier League Everton -

Burnley Premier League Lok Moskau -

Dynamo Moskau NFL Saints -

Dolphins Premiership Wasps -

Bath Rugby Primera División Barcelona -

Las Palmas Super Liga Napredak -

Crvena zvezda Ligue 1 Angers -

Lyon Premier League Newcastle -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Lüttich Serie A AC Mailand -

AS Rom Primera División Valencia -

Bilbao Primera División Villarreal -

Eibar NFL RedZone -

Week 4 World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 1 Primeira Liga Sporting -

Porto Primera División Real Madrid -

Espanyol Serie A Atalanta -

Juventus Ligue 1 Nizza -

Marseille MLB Astros @ Red Sox MLB Tigers @ Twins Primeira Liga Maritimo -

Benfica NFL Giants @ Buccaneers (Delayed) NFL Colts @ Seahawks China Open Women Single WTA Peking: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Live From the Presidents Cup -

2. Oktober World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 2 NFL Redskins @ Chiefs China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

3.Oktober DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

3.Oktober Champions Hockey League Wolfsburg -

Salzburg Champions Hockey League München -

Brynäs Champions Hockey League Esbjerg -

Mannheim World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Tag 5 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

4.Oktober World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 4 ACB Valencia -

Obradoiro NHL Blues @ Penguins China Open Women Single WTA Peking: Tag 6 NBA Timberwolves -

Warriors DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

05. Oktober World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Viertelfinals WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (vorletzter Spieltag) WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru NFL Patriots @ Buccaneers China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

06. Oktober World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Halbfinals Premiership Harlequins -

Sale NHL Golden Knights @ Stars China Open Women Single WTA Peking: Halbfinale DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

07. Oktober Pro14 Leinster -

Munster World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Finale China Open Women Single WTA Peking: Finale DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

08. Oktober Lega Basket Serie A Venedig -

Trient NBA Warriors -

Timberwolves Premiership Saracens -

Wasps ACB Teneriffa -

Valencia NFL RedZone -

Week 5 NFL Chiefs @ Texans DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

9. Oktober NFL Vikings @ Bears DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

10. Oktober Champions Hockey League Brynäs -

München Champions Hockey League Mannheim -

Esbjerg WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien Champions Hockey League Salzburg -

Wolfsburg Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Tag 4 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

12. Oktober

Der berüchtigte Starkregen in Malaysia hat den Trainingsauftakt zum Großen Preis der Formel 1 in Sepang beeinträchtigt. Die erste Session vor dem 15. Saisonrennen musste am Freitag später beginnen und wurde um 30 Minuten verkürzt, die Piloten verbrachten nur wenig Zeit auf der Strecke.In der zweiten Einheit (ab 9.00 Uhr im LIVETICKER) wartet viel Arbeit auf die Teams.

Schnellster Mann in einem nicht aussagekräftigen Training war Red-Bull-Pilot Max Verstappen (Niederlande) mit rund sieben Zehntelsekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen Daniel Ricciardo (Australien). Ferrari-Pilot Sebastian Vettel (Heppenheim) und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton (England) im Mercedes hatten mehr als zwei Sekunden Rückstand. Kein Fahrer drehte mehr als 14 Runden in der letztlich einstündigen Session.

Aufschluss über das Kräfteverhältnis dürfte frühestens das zweite Training am Nachmittag (9.00 Uhr MESZ) geben. Allerdings sind am ganzen weiteren Wochenende Regenfälle möglich. Mercedes ist angesichts der Streckencharakteristik mit langen Geraden und schnellen Kurven als Favorit angereist. Hamilton führt die WM-Wertung nach zuletzt drei Siegen in Folge mit 28 Punkten Vorsprung auf Vettel an.