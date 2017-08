Auer bei Test Neunter

Bank of the West Classic Women Single Live WTA Stanford: Tag 2 Citi Open Women Single Live WTA Washington: Tag 2 Copa Sudamericana Libertad -

Huracan MLB Tigers @ Yankees MLB Nationals @ Marlins MLB Dodgers @ Braves MLB Diamondbacks @ Cubs DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

02. August Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 3 Horse Racing (Racing UK) Qatar Goodwood Festival MLB Tigers @ Yankees UEFA Champions League Basaksehir -

Brügge Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 3 Copa Sudamericana LDU Quito -

Bolivar MLB Nationals @ Marlins MLB Dodgers @ Braves MLB Diamondbacks @ Cubs Serie A Santos -

Flamengo Copa Sudamericana Olimpia -

Nacional DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

03. August Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Viertelfinals UEFA Europa League Fenerbahce -

Sturm Graz Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 4 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 4 MLB Diamondbacks @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Braves NFL Cowboys @ Cardinals MLB Mariners @ Royals Copa Sudamericana Junior -

Deportivo Cali National Rugby League Dragons -

Rabbitohs DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

4. August Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Viertelfinale Ligue 2 Lens -

Nimes MLB Nationals @ Cubs First Division A Lüttich -

Genk Ligue 1 Monaco -

Toulouse Championship Sunderland -

Derby Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Viertelfinale MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins World Championship Boxing Claressa Shields -

Nikki Adler DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

5. August J1 League Kashiwa -

Kobe ADAC TCR Germany Touring Car Championship ADAC TCR: Nürburgring (Rennen 1) Premiership Celtic -

Hearts Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Finale ADAC Formel 4 Formel 4: Nürburgring (Rennen 1) Club Friendlies Crystal Palace -

FC Schalke 04 Championship Fulham -

Norwich Club Friendlies RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 PSG -

Amiens Club Friendlies Liverpool -

Bilbao Club Friendlies Tottenham -

Juventus Championship Aston Villa -

Hull Ligue 1 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Metz -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Caen Ligue 1 St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Rennes MLB Nationals @ Cubs Citi Open Women Single WTA Washington: Halbfinale MLB Dodgers @ Mets Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Halbfinale MLB Marlins @ Braves MLB Rangers @ Twins ADAC Formel 4 Formel 4: Nürburgring (Rennen 2) DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

6. August ADAC GT Masters ADAC TCR: Nürburgring (Rennen 2) CSL Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A Gent -

Antwerpen Ligue 1 Lille -

Nantes Allsvenskan Sundsvall -

Östersunds ADAC TCR Germany Touring Car Championship ADAC TCR: Nürburgring (Rennen 3) ADAC Formel 4 Formel 4: Nürburgring (Rennen 3) Club Friendlies SC Freiburg -

Turin Ligue 1 Angers -

Bordeaux Club Friendlies Brighton -

Atletico Madrid Championship Bolton -

Leeds First Division A Anderlecht -

Oostende 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Premier League Zenit -

Spartak Moskau MLB Yankees @ Indians MLB Rangers @ Twins Club Friendlies Inter Mailand -

Villarreal Ligue 1 Marseille -

Dijon Citi Open Women Single WTA Washington: Finale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Finale DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

7. August MLB Tigers @ Pirates MLB Brewers @ Twins MLB Cardinals @ Royals MLB Angels @ Orioles DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

8. August DAZN ONLY Golf Channel Live From The PGA Championships -

08. August MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Brewers @ Twins MLB Astros @ White Sox Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Osaka J1 League Kobe -

Kashima DAZN ONLY Golf Channel Live From The PGA Championships -

09. August Premier League Ural Yekaterinburg -

Zenit MLB Rangers @ Mets League Cup Colchester -

Aston Villa MLB Cubs @ Giants Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz MLB Marlins @ Nationals Club Friendlies Sevilla -

AS Rom MLB Dodgers at Diamondbacks CSL Hebei CFFC -

Shanghai SIPG DAZN ONLY Golf Channel Live From The PGA Championships -

10. August Copa Libertadores Botafogo -

Nacional MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Mariners at Angels National Rugby League Broncos -

Sharks DAZN ONLY Golf Channel Live From The PGA Championships -

11. August Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Viertelfinale Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte Waregem -

Club Brügge Premiership Patrick Thistle -

Celtic MLB Red Sox at Yankees MLB Rockies at Marlins MLB Cubs at Diamondbacks MLB Angels at Mariners CSL Shandong -

Shanghai Shenhua DAZN ONLY Golf Channel Live From The PGA Championships -

12. August Championship Brentford -

Notthingham Premier League ZSKA Moskau -

Spartak Moskau Ligue 1 Nantes -

Marseille Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) MLB Red Sox at Yankees MLB Rockies at Marlins MLB Angels at Mariners MLB Padres at Dodgers Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Tag 3 J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Jiangsu -

Tianjin DAZN ONLY Golf Channel Live From The PGA Championships -

13. August Premier League Newcastle -

Tottenham Club Friendlies Zwickau -

Dortmund Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht MLB Rockies at Marlins Super Cup Juventus -

Lazio Ligue 1 Guingamp -

PSG MLB Padres at Dodgers MLB Angels at Mariners MLB Red Sox at Yankees DAZN ONLY Golf Channel Live From The PGA Championships -

14. August MLB Mets at Yankees MLB Giants at Marlins

DTM-Pilot Lucas Auer (Österreich) hat bei seinem ersten Auftritt in einem Formel-1-Boliden durchaus überzeugt. Bei den Testfahrten der Königsklasse in Budapest drehte der 22-Jährige für Force India am Dienstagnachmittag 54 Runden und erreichte unter zwölf Piloten den neunten Rang. Für seine schnellste Runde benötigte der für Mercedes in der DTM startende Auer 1:20,563 Minuten.



Die Bestzeit auf dem Hungaroring drehte der Formel-2-Meisterschaftsspitzenreiter Charles Leclerc (Monaco) für Ferrari in 1:17.746 Minuten. Abgesehen von Valtteri Bottas (Finnland/Mercedes), der mit 155 Runden der aktivste Fahrer war, setzten die Teams am Dienstag vorwiegend ihre jungen Stammfahrer oder Ersatzpiloten ein.

Mit Spannung erwartet wird der Auftritt von Robert Kubica am Mittwoch für Renault. Der 32-jährige Pole steht sechs Jahre nach einem schweren Rallye-Unfall, seit dem die Beweglichkeit seines rechten Arms eingeschränkt ist, auf dem Prüfstand für ein mögliches Comeback in der Königsklasse.

"Nach diesem Test werden wir die gesammelten Informationen sorgfältig auswerten, um herauszufinden, unter welchen Umständen eine Rückkehr in den Wettbewerb für Robert in den kommenden Jahren möglich wäre", hatte Renault-Sportchef Cyril Abiteboul zuvor erklärt.

Der hochtalentierte Kubica hatte seine Formel-1-Karriere 2006 begonnen und entwickelte sich zu Polens großer Motorsport-Hoffnung. Bei 76 Starts für BMW Sauber und Renault holte er einen Sieg, zwölf Podestplätze und 273 Punkte. 2008 wurde er WM-Vierter.

Am Mittwoch sitzt auch WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel (Ferrari/Heppenheim) in Budapest hinter dem Lenkrad. Auer erhält am Mittwochvormittag eine weitere Chance, sich zu zeigen.