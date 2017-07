Vettel im Training mit Cockpitschutz

Erlebe

deinen Sport

live National Rugby League Fr Live Raiders -

Dragons Hockey World League Fr Live Pool A: Polen -

Japan (Damen) Hockey World League Fr 14:00 Pool B: Chile -

Südafrika (Damen) Hockey World League Fr 16:00 Pool B: USA -

Argentinien (Damen) Hockey World League Fr 18:00 Pool A: Deutschland -

England (Damen) Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool US Darts Masters Fr 21:00 US Masters: Tag 2 MLB Sa 01:05 Orioles -

Cubs MLB Sa 02:10 Astros -

Twins MLB Sa 02:10 White Sox -

Mariners MLB Sa 02:15 Royals -

Rangers Glory Kickboxing Sa 04:00 Glory 43 National Rugby League Sa 09:30 Knights -

Broncos World Series of Boxing Sa 11:25 Kasachstan -

Kuba National Rugby League Sa 11:30 Titans -

Sharks DAZN ONLY Golf Channel Sa 12:00 Golf Central Daily -

15. JULI Hockey World League Sa 12:00 Pool A: Frankreich -

Spanien (Herren) CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Hockey World League Sa 14:00 Pool A: Neuseeland -

Australien (Herren) Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wehen Wiesbaden -

Mainz Hockey World League Sa 16:00 Pool B: Ägypten -

Südafrika (Herren) Hockey World League Sa 18:00 Pool B: Belgien -

Deutschland (Herren) Club Friendlies Sa 19:30 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Donezk -

Kiew 1. HNL Sa 21:00 Rijeka -

Slaven Belupo Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce US Darts Masters Sa 21:00 US Masters: Tag 3 MLB Sa 22:05 Red Sox -

Yankees Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense MLB So 01:10 Marlins -

Dodgers MLB So 01:10 Astros -

Twins MLB So 01:10 White Sox -

Mariners Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg DAZN ONLY Golf Channel So 12:00 Golf Central Daily -

16. JULI Hockey World League So 12:00 Pool A: Japan -

Deutschland (Damen) CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Hockey World League So 14:00 Pool A: England -

Irland (Damen) Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Hockey World League So 16:00 Pool B: Südafrika -

USA (Damen) Hockey World League So 18:00 Pool B: Argentinien -

Indien (Damen) Superliga So 18:00 Bröndby -

Midtjylland MLB So 19:10 Marlins -

Dodgers MLB So 19:35 Orioles -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Twins MLB So 20:10 White Sox -

Mariners Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo IndyCar Series So 21:30 Honda Indy Toronto: Rennen Serie A Mo 00:00 Coritiba -

Fluminense DAZN ONLY Golf Channel Mo 12:00 Golf Central Daily -

17. Juli Hockey World League Mo 12:00 Pool A: Australien -

Japan (Herren) Hockey World League Mo 14:00 Pool A: Spanien -

Neuseeland (Herren) Hockey World League Mo 16:00 Pool B: Deutschland -

Irland (Herren) Hockey World League Mo 18:00 Pool B: Südafrika -

Belgien (Herren) Club Friendlies Mo 20:00 Bilbao -

Fenerbahce MLB Di 01:10 Marlins -

Phillies MLB Di 01:10 Mets -

Cardinals MLB Di 02:10 Astros -

Mariners MLB Di 02:10 Twins -

Yankees International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund DAZN ONLY Golf Channel Di 16:00 The Golf Fix Weekly -

18.Juli Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau MLB Mi 01:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 02:10 White Sox -

Dodgers MLB Mi 02:10 Astros -

Mariners MLB Mi 02:10 Twins -

Yankees Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom DAZN ONLY Golf Channel Mi 14:00 Live from the US Open -

19. Juli Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace MLB Mi 18:10 Braves -

Cubs MLB Mi 18:10 Marlins -

Phillies Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce MLB Mi 19:10 Twins -

Yankees MLB Mi 20:10 Astros -

Mariners International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras National Rugby League Do 11:50 Broncos -

Bulldogs Bucharest Open Women Single Do 13:00 WTA Bukarest: Tag 4 DAZN ONLY Golf Channel Do 14:00 Live from the US Open -

20. Juli MLB Do 18:10 Mets -

Cardinals MLB Do 18:35 Reds -

Diamondbacks MLB Do 19:35 Red Sox -

Blue Jays Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City MLB Fr 04:10 Dodgers -

Braves National Rugby League Fr 10:00 Roosters -

Knights National Rugby League Fr 11:50 Sharks -

Rabbitohs Bucharest Open Women Single Fr 13:00 WTA Bukarest: Viertelfinals Club Friendlies Fr 13:00 Inter -

Schalke DAZN ONLY Golf Channel Fr 14:00 Live from the US Open -

21. Juli Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals MLB Fr 20:20 Cubs -

Cardinals MLB Sa 01:10 Marlins at Reds MLB Sa 04:10 Dodgers -

Braves Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande DAZN ONLY Golf Channel Sa 14:00 Live from the US Open -

22. Juli Bucharest Open Women Single Sa 14:00 WTA Bukarest: Halbfinals ADAC TCR Germany Touring Car Championship Sa 15:15 Zandvoort Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 18:00 ATP Newport: Halbfinals Club Friendlies Sa 18:00 Freiburg -

Feyenoord Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem MLB Sa 22:05 Cubs -

Cardinals International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus MLB So 01:10 Reds -

Marlins International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham National Rugby League So 06:00 Dragons -

Sea Eagles National Rugby League So 08:00 Tigers -

Eels Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale ADAC TCR Germany Touring Car Championship So 12:00 Zandvoort ADAC GT Masters So 13:00 Zandvoort CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan DAZN ONLY Golf Channel So 14:00 Live from the US Open -

23. Juli Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest: Finale Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg MLB So 19:10 Rays -

Rangers MLB So 19:10 Reds -

Marlins MLB So 19:35 Orioles -

Astros Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United DAZN ONLY Golf Channel Mo 14:00 Live from the US Open -

24. Juli International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon MLB Mo 20:20 Cubs -

White Sox MLB Di 01:05 Philies -

Astros MLB Di 03:40 Diamondbacks -

Braves MLB Di 04:10 Dodgers -

Twins Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Di 12:00 Golf Central Daily -

25. Juli International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

Bayern DAZN ONLY Golf Channel Di 14:00 The Golf Fix Weekly -

25.Juli Club Friendlies Di 19:00 Hannover -

Wolfsberger AC MLB Di 20:20 Cubs -

White Sox Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia MLB Mi 01:05 Philllies -

Astros International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom MLB Mi 04:10 Mariners -

Red Sox MLB Mi 04:10 Dodgers -

Twins Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Mi 12:00 Golf Central Daily -

26. Juli MLB Mi 19:05 Yankees -

Reds MLB Mi 21:40 Mariners -

Red Sox MLB Do 01:05 Phillies -

Astros International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United MLB Do 02:10 White Sox -

Cubs Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 National Rugby League Do 11:50 Panthers -

Bulldogs DAZN ONLY Golf Channel Do 12:00 Golf Central Daily -

27. Juli International Champions Cup Do 13:35 Bayern -

Inter Mailand DAZN ONLY Golf Channel Do 14:00 World Long Drive Tour -

2017 Mile High Showdown MLB Do 18:05 Nationals -

Brewers Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife MLB Fr 01:10 Marlins -

Reds MLB Fr 01:15 Cardinals -

Diamondbacks

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel hat am Freitag als erster Formel-1-Fahrer den neuen Cockpitschutz Shield getestet.

Im ersten freien Training zum Großen Preis von Großbritannien ging der 30-Jährige von Beginn an mit der Neuentwicklung an seinem Ferrari in Silverstone auf die Strecke. In den kommenden Sessions und dem Rennen am Sonntag (14.00 Uhr im LIVETICKER) kommt Shield nicht zum Einsatz.

Das System aus transparentem Polycarbonat (Kunststoff) soll zum einen Schutz vor herumfliegenden Gegenständen bieten, zum anderen aber die Sicht der Fahrer nicht beeinträchtigen. Am vergangenen Samstag wurde ein erster Entwurf an einem Boliden von Williams präsentiert. Noch ist aber nicht klar, wie der Cockpitschutz final aussehen soll. Umfangreichere Tests folgen im September im italienischen Monza.

Shield soll der Nachfolger für den ungeliebten Halo-Cockpitschutz sein und ab 2018 für mehr Sicherheit sorgen. Das System ist optisch ansprechender als Halo und ist an den von Red Bull entwickelten und getesteten Aeroscreen angelehnt.