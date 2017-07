"Hamilton siegt, Ferrari bricht zusammen"

Erlebe

deinen Sport

live Hockey World League Mo Live Pool A: Spanien -

Neuseeland (Herren) Hockey World League Mo 16:00 Pool B: Deutschland -

Irland (Herren) Hockey World League Mo 18:00 Pool B: Südafrika -

Belgien (Herren) Club Friendlies Mo 20:00 Bilbao -

Fenerbahce MLB Di 01:10 Marlins -

Phillies MLB Di 01:10 Mets -

Cardinals Club Friendlies Di 01:30 Columbus -

Eintracht Frankfurt MLB Di 02:10 Astros -

Mariners MLB Di 02:10 Twins -

Yankees International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Borussia Dortmund DAZN ONLY Golf Channel Di 14:00 Live from the Open -

18. Juli DAZN ONLY Golf Channel Di 16:00 The Golf Fix Weekly -

18.Juli Premier League Di 18:00 Poltawa -

Schachtjor Donezk Premier League Di 18:30 Dynamo Moskau -

Spartak Moskau MLB Mi 01:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 02:10 White Sox -

Dodgers MLB Mi 02:10 Astros -

Mariners MLB Mi 02:10 Twins -

Yankees Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Bromwich International Champions Cup Mi 13:20 FC Bayern München -

Arsenal Club Friendlies Mi 14:00 FC Schalke 04 -

Besiktas DAZN ONLY Golf Channel Mi 14:00 Live from the Open -

19. Juli Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace MLB Mi 18:10 Braves -

Cubs MLB Mi 18:10 Marlins -

Phillies Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce MLB Mi 19:10 Twins -

Yankees MLB Mi 20:10 Astros -

Mariners International Champions Cup Do 02:00 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras National Rugby League Do 11:50 Broncos -

Bulldogs Bucharest Open Women Single Do 13:00 WTA Bukarest: Tag 4 DAZN ONLY Golf Channel Do 14:00 Live from the Open -

20. Juli MLB Do 18:10 Mets -

Cardinals MLB Do 18:35 Reds -

Diamondbacks UEFA Europa League Do 19:30 Galatasaray -

Östersund MLB Do 19:35 Red Sox -

Blue Jays Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 03:30 Man United -

Man City MLB Fr 04:10 Dodgers -

Braves National Rugby League Fr 10:00 Roosters -

Knights National Rugby League Fr 11:50 Sharks -

Rabbitohs Bucharest Open Women Single Fr 13:00 WTA Bukarest: Viertelfinals Club Friendlies Fr 13:00 Inter Mailand -

FC Schalke 04 DAZN ONLY Golf Channel Fr 14:00 Live From The Open -

21. Juli Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals MLB Fr 20:20 Cubs -

Cardinals MLB Sa 01:10 Marlins at Reds MLB Sa 04:10 Dodgers -

Braves Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals International Champions Cup Sa 11:35 FC Bayern München -

AC Mailand CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande DAZN ONLY Golf Channel Sa 14:00 Live From The Open -

22. Juli ADAC TCR Germany Touring Car Championship Sa 15:15 Zandvoort Premier League Sa 16:30 Zenit St. Petersburg -

Rubin Kasan Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 18:00 ATP Newport: Halbfinals Club Friendlies Sa 18:00 SC Freiburg -

Feyenoord Super Liga Sa 19:00 Partizan -

Macva Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem MLB Sa 22:05 Cubs -

Cardinals International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus MLB So 01:10 Reds -

Marlins International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham National Rugby League So 06:00 Dragons -

Sea Eagles National Rugby League So 08:00 Tigers -

Eels Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale ADAC TCR Germany Touring Car Championship So 12:00 Zandvoort ADAC GT Masters So 13:00 Zandvoort CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan DAZN ONLY Golf Channel So 14:00 Live From The Open -

23. Juli Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest: Finale Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg Super Liga So 19:00 Roter Stern -

Radnicki MLB So 19:10 Rays -

Rangers MLB So 19:10 Reds -

Marlins MLB So 19:35 Orioles -

Astros Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Serie A So 21:00 Fluminense -

Corinthians International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United DAZN ONLY Golf Channel Mo 14:00 Live From The Open -

24. Juli International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon MLB Mo 20:20 Cubs -

White Sox MLB Di 01:05 Philies -

Astros MLB Di 03:40 Diamondbacks -

Braves MLB Di 04:10 Dodgers -

Twins Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Di 12:00 Golf Central Daily -

25. Juli International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

FC Bayern München DAZN ONLY Golf Channel Di 14:00 The Golf Fix Weekly -

25.Juli Club Friendlies Di 19:00 Hannover 96 -

Wolfsberger AC MLB Di 20:20 Cubs -

White Sox Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia MLB Mi 01:05 Philllies -

Astros International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom MLB Mi 04:10 Mariners -

Red Sox MLB Mi 04:10 Dodgers -

Twins Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Mi 12:00 Golf Central Daily -

26. Juli MLB Mi 19:05 Yankees -

Reds MLB Mi 21:40 Mariners -

Red Sox MLB Do 01:05 Phillies -

Astros International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United MLB Do 02:10 White Sox -

Cubs Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 National Rugby League Do 11:50 Panthers -

Bulldogs DAZN ONLY Golf Channel Do 12:00 Golf Central Daily -

27. Juli International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand DAZN ONLY Golf Channel Do 14:00 World Long Drive Tour -

2017 Mile High Showdown MLB Do 18:05 Nationals -

Brewers Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife MLB Fr 01:10 Marlins -

Reds MLB Fr 01:15 Cardinals -

Diamondbacks Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio MLB Fr 03:10 Padres -

Mets Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals National Rugby League Fr 11:50 Eels -

Broncos DAZN ONLY Golf Channel Fr 12:00 Golf Central Daily -

28. Juli First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht MLB Sa 01:10 Marlins -

Reds MLB Sa 01:10 Tigers -

Astors MLB Sa 04:10 Dodgers -

Giants National Rugby League Sa 07:00 Knights -

Dragons Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya DAZN ONLY Golf Channel Sa 12:00 Golf Central Daily -

29. Juni Swedish Open Women Single Sa 13:00 WTA Bastad: Halbfinals International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge MLB Sa 22:10 Mariners -

Mets Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham MLB So 00:10 Tigers -

Astros IndyCar Series So 01:00 Honda Indy 200: Rennen International Champions Cup So 02:05 Real Madrid -

Barcelona National Rugby League So 06:00 Storm -

Sea Eagles Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale DAZN ONLY Golf Channel So 12:00 Golf Central Daily -

30. Juli CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale First Division A So 14:30 Mechelen -

Lüttich First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby MLB So 19:05 Yankees -

Rays MLB So 19:10 Tigers -

Astros MLB So 20:10 Brewers -

Cubs Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo MLB So 21:05 Rangers -

Orioles International Champions Cup So 22:05 AS Rom -

Juventus Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos

Während des Reifendramas von Sebastian Vettel gewann Lewis Hamilton mühelos den Großen Preis von Großbritannien. Es herrschen Sorgen bei Ferrari und die Medien reden von der schlimmsten Niederlage in dieser Saison.

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Ferrari muss eine schmerzhafte Niederlage hinnehmen, die schlimmste in dieser Saison. Ferrari kehrt mit einer besorgniserregenden Bilanz und einigen Zweifeln nach Hause zurück: Der Grand Prix in Großbritannien könnte eine Kehrtwende zugunsten des Rivalen Mercedes gewesen sein. Schon in den vergangenen drei Rennen hatte man eine Trendwende geahnt, doch Ferrari hatte sich aufraffen können. Jetzt sind die Sorgen größer."

Corriere dello Sport: "Ein Reifen genügt, um Ferraris Vorsprung, den Optimismus des Teams und den Jubel der Tifosi zu löschen. Ferrari durchlebt keine gute Phase. Mercedes erobert die Übermacht der Vergangenheit zurück, während Ferraris Leistungen allmählich schwächer werden. Maranello muss wieder bei null starten."

Tuttosport: "Das Pech verfolgt Vettel. In Silverstone zählt nur Hamilton. Er verspricht Wunder und vollbringt sie auch. Der Kampf um den WM-Titel ist noch offen, doch für Vettel wird das Duell hürdenreicher."

Repubblica: "Hamilton siegt, Ferrari bricht zusammen. Das Gleichgewicht in dieser WM verschwindet. Silverstone ist einfach Hamiltons Reich. Ferrari muss jetzt zittern. Ferrari kehrt mit dem schmerzhaften Eindruck zurück, wieder alles von vorne beginnen zu müssen."

Corriere della Sera: "Wenn Hamilton auf Topniveau fährt, versinkt Vettel im Schatten. Sebastian hat in Silverstone nie geglänzt. Lewis Hamilton ist Englands König. Ferrari ist am Ende explodiert. Nicht einmal die Pessimisten unter den Maranello-Fans hätten mit einer derartigen Serie von Misserfolgen gerechnet. Keine Panik - doch in Maranello ist jetzt vieles zu überdenken."

ENGLAND

Telegraph: "Lewis Hamilton bringt seine Kritiker zum Schweigen. Seine Beziehung zu den britischen Fans war belastet, nachdem er unter der Woche die Formel-1-Show in London für einen Kurzurlaub geschwänzt hatte - doch von nun an darf Hamilton die Zeit vor den Rennen wohl in Disneyland, auf den Malediven oder in den Hängenden Gärten von Babylon verbringen. So lange er Leistungen dieses Kalibers vollbringt, wird ihm das Mercedes-Team vertrauen."

Daily Mail: "Lewis Hamilton ist der Rockstar von Silverstone, nach seinem historischen Sieg in England war kein Lobgesang auf den Briten zu laut. Der Champagner für den Sieger schmeckte noch süßer durch den späten Reifenschaden seines Rivalen Sebastian Vettel."

The Guardian: "Lewis Hamilton gelingt mit seinem meisterhaften Sieg in vielfacher Hinsicht die Wende. Sein Kurzurlaub in der Rennwoche ist kein Thema mehr, Hamiltons Position wirkt stärker denn je. Zudem ist der WM-Kampf mit Vettel wieder so eng wie zuletzt zu Saisonbeginn. Der Ferrari-Pilot steht vor dem Rennen in Ungarn unter großem Druck."

Sun: "Lewis Hamilton wird vom Sünder zum Heiligen. Unter der Woche hatte er die Londoner Formel-1-Show für einen Urlaub in Griechenland sausen lassen, er wurde dafür heftig kritisiert - doch nach seinem spektakulären Sieg taugt er kaum noch für die Rolle als Bösewicht."

SPANIEN

Marca: "Hamilton ist wieder da, Ferrari versagt in Silverstone. Hamilton gewinnt im Parademarsch, nun liegt er nur einen Punkt hinter einem Vettel, dem die Luft ausging. Das Glück, das Vettel zuletzt begleitet hatte, verließ ihn diesmal."

As: "Hamilton, ein Mythos in Silverstone. In Großbritannien konnte, sollte und wusste nur Hamilton zu gewinnen. Der Engländer hat das beste Fahrzeug, und er konnte sich diese Chance zuhause nicht entgehen lassen. Ein Wunder, dass Vettel mit seinem Reifenplatzer am Ende noch als Siebter ins Ziel kam. Der Kampf um den WM-Titel wird ganz eng."

Sport: "Hamilton überstrahlt alle, Drama um Ferrari. Bei einem Punkt Abstand zwischen Hamilton und Vettel geht es nun wieder bei null los. Vettel spürt Hamiltons Atem im Nacken."

El Mundo Deportivo: "Hamilton regiert, Ferrari patzt. Hamilton haut mit seinem überlegenen Sieg auf den Tisch, der Engländer dominierte von Anfang bis Ende. Meine Damen und Herren, die WM ist in vollem Gange, und genau das wollen die Fans. Von Langeweile keine Spur."

SCHWEIZ

Neue Zürcher Zeitung: "Halbzeit in der Formel-1-Saison - und alles beginnt wieder von vorne. Vom Start weg fuhr Lewis Hamilton dem Feld davon. Da war sie wieder, die 'Hammer-Time', wenn Mensch und Maschine eins werden. Lässt sich die technische und mentale Form von Silverstone konservieren, steht diese Saison wohl tatsächlich vor der Wende."

FRANKREICH

L'Equipe: "Nichts und niemand konnte Lewis Hamilton beim Heimspiel stoppen, er flog der Konkurrenz davon. Die Reifenschäden bei Vettel und Räikkönen gingen wohl nicht auf das Konto von Ferrari, doch die Roten müssen das Versagen von Pirelli ausbaden."