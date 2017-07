Silverstone-Besitzer drohen mit F-1-Ausstieg

Erlebe

live Copa Sudamericana Mi 00:15 Huracan -

Libertad MLB Mi 02:00 All-Star Game: National League -

American League Hockey World League Mi 12:00 Pool B: Indien -

Chile (Damen) DAZN ONLY Golf Channel Mi 12:00 Golf Central Daily -

12. JULI Hockey World League Mi 14:00 Pool A: Irland -

Polen (Damen) Hockey World League Mi 16:00 Pool A: Japan -

England (Damen) Hockey World League Mi 18:00 Pool B: Südafrika -

Argentinien (Damen) Club Friendlies Mi 20:30 Sporting -

Fenerbahce Club Friendlies Mi 20:45 Tranmere Rovers -

Liverpool Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians DAZN ONLY Golf Channel Do 12:00 Golf Central Daily -

13. JULI Hockey World League Do 12:00 Pool B: Irland -

Ägypten (Herren) Hockey World League Do 14:00 Pool A: Japan -

Frankreich (Herren) Hockey World League Do 16:00 Pool A: Spanien -

Australien (Herren) Hockey World League Do 18:00 Pool B: Südafrika -

Deutschland (Herren) UEFA Europa League Do 19:00 Östersund -

Galatasaray US Darts Masters Do 21:00 US Masters: Tag 1 Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Copa Sudamericana Fr 02:45 Deportivo Cali -

Junior National Rugby League Fr 10:00 Warriors -

Panthers National Rugby League Fr 11:50 Raiders -

Dragons Hockey World League Fr 12:00 Pool A: Polen -

Japan (Damen) DAZN ONLY Golf Channel Fr 12:00 Golf Central Daily -

14. JULI Hockey World League Fr 14:00 Pool B: Chile -

Südafrika (Damen) Hockey World League Fr 16:00 Pool B: USA -

Argentinien (Damen) Hockey World League Fr 18:00 Pool A: Deutschland -

England (Damen) Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool US Darts Masters Fr 21:00 US Masters: Tag 2 MLB Sa 01:05 Oioles -

Cubs MLB Sa 02:10 Astros -

Twins MLB Sa 02:10 White Sox -

Mariners MLB Sa 02:15 Royals -

Rangers National Rugby League Sa 09:30 Knights -

Broncos National Rugby League Sa 11:30 Titans -

Sharks Hockey World League Sa 12:00 Pool A: Frankreich -

Spanien (Herren) CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Hockey World League Sa 14:00 Pool A: Neuseeland -

Australien (Herren) Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wiesbaden -

Mainz Hockey World League Sa 16:00 Pool B: Ägypten -

Südafrika (Herren) Hockey World League Sa 18:00 Pool B: Belgien -

Deutschland (Herren) Club Friendlies Sa 19:30 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce US Darts Masters Sa 21:00 US Masters: Tag 3 MLB Sa 22:05 Red Sox -

Yankees Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense MLB So 01:10 Marlins -

Dodgers MLB So 01:10 Astros -

Twins MLB So 01:10 White Sox -

Mariners Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg Hockey World League So 12:00 Pool A: Japan -

Deutschland (Damen) CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Hockey World League So 14:00 Pool A: England -

Irland (Damen) Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Hockey World League So 16:00 Pool B: Südafrika -

USA (Damen) Hockey World League So 18:00 Pool B: Argentinien -

Indien (Damen) Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland MLB So 19:10 Marlins -

Dodgers MLB So 19:35 Orioles -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Twins MLB So 20:10 White Sox -

Mariners Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense DAZN ONLY Golf Channel Mo 12:00 Golf Central Daily -

17. Juli Hockey World League Mo 12:00 Pool A: Australien -

Japan (Herren) Hockey World League Mo 14:00 Pool A: Spanien -

Neuseeland (Herren) Hockey World League Mo 16:00 Pool B: Deutschland -

Irland (Herren) Hockey World League Mo 18:00 Pool B: Südafrika -

Belgien (Herren) Club Friendlies Mo 20:00 Bilbao -

Fenerbahce MLB Di 01:10 Marlins -

Phillies MLB Di 01:10 Mets -

Cardinals MLB Di 02:10 Astros -

Mariners MLB Di 02:10 Twins -

Yankees International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund DAZN ONLY Golf Channel Di 16:00 The Golf Fix Weekly -

18.Juli Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau MLB Mi 01:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 02:10 White Sox -

Dodgers MLB Mi 02:10 Astros -

Mariners MLB Mi 02:10 Twins -

Yankees Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom DAZN ONLY Golf Channel Mi 14:00 Live from the US Open -

19. Juli Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace MLB Mi 18:10 Braves -

Cubs MLB Mi 18:10 Marlins -

Phillies Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce MLB Mi 19:10 Twins -

Yankees MLB Mi 20:10 Astros -

Mariners International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras National Rugby League Do 11:50 Broncos -

Bulldogs Bucharest Open Women Single Do 13:00 WTA Bukarest: Tag 4 DAZN ONLY Golf Channel Do 14:00 Live from the US Open -

20. Juli MLB Do 18:10 Mets -

Cardinals MLB Do 18:35 Reds -

Diamondbacks MLB Do 19:35 Red Sox -

Blue Jays Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City MLB Fr 04:10 Dodgers -

Braves National Rugby League Fr 10:00 Roosters -

Knights National Rugby League Fr 11:50 Sharks -

Rabbitohs Bucharest Open Women Single Fr 13:00 WTA Bukarest: Viertelfinals Club Friendlies Fr 13:35 Inter -

Schalke DAZN ONLY Golf Channel Fr 14:00 Live from the US Open -

21. Juli Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals MLB Fr 20:20 Cubs -

Cardinals MLB Sa 01:10 Reds -

Marlins MLB Sa 04:10 Dodgers -

Braves Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande DAZN ONLY Golf Channel Sa 14:00 Live from the US Open -

22. Juli ADAC TCR Germany Touring Car Championship Sa 15:15 Zandvoort Bucharest Open Women Single Sa 16:00 WTA Bukarest: Halbfinals Club Friendlies Sa 17:30 Freiburg -

Feyenoord Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 18:00 ATP Newport: Halbfinals Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem MLB Sa 22:05 Cubs -

Cardinals International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus MLB So 01:10 Reds -

Marlins International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham National Rugby League So 06:00 Dragons -

Sea Eagles National Rugby League So 08:00 Tigers -

Eels Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale ADAC TCR Germany Touring Car Championship So 12:00 Zandvoort ADAC GT Masters So 13:00 Zandvoort CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan DAZN ONLY Golf Channel So 14:00 Live from the US Open -

23. Juli Bucharest Open Women Single So 15:00 WTA Bukarest: Finale Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg MLB So 19:10 Rays -

Rangers MLB So 19:10 Reds -

Marlins MLB So 19:35 Orioles -

Astros Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United DAZN ONLY Golf Channel Mo 14:00 Live from the US Open -

24. Juli International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon MLB Mo 20:20 Cubs -

White Sox MLB Di 01:05 Philies -

Astros

Die Formel 1 könnte eine ihrer traditionsreichsten Rennstrecken verlieren.

Der Eigentümer des Silverstone Circuit, der British Racing Drivers' Club (BRDC), kündigte am Dienstag an, dass sie ab 2020 den Großen Preis von Großbritannien ohne eine Verbesserung des finanziellen Angebots des neuen Formel-1-Besitzers Liberty Media nicht mehr ausrichten würden. Vorsorglich kündigte der BRDC den noch bis 2026 laufenden Vertrag mittels einer Ausstiegsklausel schon zu 2019.

"Wir haben diese Entscheidung getroffen, weil es für uns finanziell nicht länger tragfähig ist, den Großen Preis von Großbritannien unter den aktuellen Vertragsbedingungen auszurichten", sagte BRDC-Vorsitzender John Grant vor dem Rennen in Silverstone am Wochenende: "Wir haben 2015 Verluste in Höhe von 2,8 Millionen Pfund (3,1 Millionen Euro/d.Red) gemacht, und wir erwarten dieses Jahr einen ähnlichen Betrag. Wir haben jetzt einen Wendepunkt erreicht, an dem wir unsere Leidenschaft für den Sport nicht länger unsere Entscheidungen bestimmen lassen können."

Grant hofft aber, dass "eine Einigung noch erreicht werden kann, damit wir für viele Jahre zu einer nachhaltigen und finanziell tragfähigen Zukunft für den Großen Preis von Großbritannien in Silverstone sorgen können".

Die Formel 1 beklagte, dass für die Bekanntgabe der Kündigung angesichts des anstehenden Rennens ein schlechter Zeitpunkt gewählt worden sei. "Eigentlich ist die Woche vor dem Rennen ein Fest für die Formel 1 und Silverstone", sagte ein Sprecher: "Stattdessen hat Silverstone diese Woche genutzt, um sich zu positionieren und die Auflösungsklausel zu ziehen, die in drei Jahren in Kraft treten wird."

In Silverstone fand 1950 das erste Formel-1-WM-Rennen überhaupt statt.