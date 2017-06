Ron Dennis hört bei McLaren auf

Erlebe

deinen Sport

live Boodles Challenge Fr Live The Boodles: Tag 4 MLB Sa 01:10 Reds -

Cubs MLB Sa 02:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 02:15 Royals -

Twins MLB Sa 04:07 Angels -

Mariners DAZN ONLY Golf Channel Sa 12:00 Golf Central Daily -

01. Juli J1 League Sa 12:00 Urawa -

Hiroshima J1 League Sa 12:00 Kawasaki -

Kobe AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale Boodles Challenge Sa 13:30 The Boodles: Tag 5 CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG MLB Sa 20:10 White Sox -

Rangers Serie A Sa 21:00 Palmeiras -

Gremio MLB Sa 22:10 Reds -

Cubs MLB Sa 22:10 Brewers -

Marlins Serie A So 00:00 Atletico Goianiense -

Santos MLB So 04:07 Angels -

Mariners National Rugby League So 08:00 Rabbitohs -

Panthers DAZN ONLY Golf Channel So 12:00 Golf Central Daily -

02. JULI CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande MLB So 19:10 Reds -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Yankees MLB So 20:10 White Sox -

Rangers MLB So 20:10 Brewers -

Marlins Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Vasco Da Gama MLB Di 00:05 Nationals -

Mets Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense MLB Di 01:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 01:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 02:10 Twins -

Angels MLB Di 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 20:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 20:20 Cubs -

Bay Rays J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa MLB Mi 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Do 01:35 Braves -

Astros MLB Do 02:15 Cardinals -

Marlins MLB Do 04:10 Mariners -

Royals Shanghai Darts Masters Do 12:30 Shanghai Darts Masters -

Tag 1 MLB Do 19:45 Cardinals -

Marlins MLB Fr 01:05 Nationals -

Braves MLB Fr 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Fr 02:10 Twins -

Orioles National Rugby League Fr 11:50 Roosters -

Rabbitohs Shanghai Darts Masters Fr 12:30 Shanghai Darts Masters -

Tag 2 MLB Sa 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Sa 04:10 Mariners -

Athletics MLB Sa 04:15 Giants -

Marlins National Rugby League Sa 09:30 Panthers -

Sea Eagles J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Hockey World League Sa 14:00 Pool A: Deutschland -

Polen (Damen) Hockey World League Sa 16:00 Pool B: USA -

Chile (Damen) MLB Sa 19:05 Yankees -

Brewers Serie A Sa 21:00 Vasco Da Gama -

Flamengo Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta MLB So 01:15 Cubs -

Pirates J1 League So 11:30 Urawa -

Nigata Hockey World League So 12:00 Pool A: Neuseeland -

Frankreich (Herren) CSL So 13:35 Tianjin -

Shandong Hockey World League So 14:00 Pool A: Spanien -

Japan (Herren) Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Hockey World League So 16:00 Pool B: Belgien -

Ägypten (Herren) Hockey World League So 18:00 Pool B: Südafrika -

Irland (Herren) MLB So 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 19:07 Blue Jays -

Astros Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras MLB So 21:05 Rangers -

Angels IndyCar Series So 23:30 Iowa Corn 300 Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Hockey World League Mo 12:00 Pool B: Argentinien -

Chile (Damen) Hockey World League Mo 14:00 Pool A: Deutschland -

Irland (Damen) Hockey World League Mo 16:00 Pool A: England -

Polen (Damen) Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad Hockey World League Di 12:00 Pool A: Neuseeland -

Japan (Herren) Hockey World League Di 14:00 Pool A: Australien -

Frankreich (Herren) Hockey World League Di 16:00 Pool B: Deutschland -

Ägypten (Herren) Hockey World League Di 18:00 Pool B: Belgien -

Irland (Herren) MLB Mi 02:00 All-Star Game: National League -

American League Hockey World League Mi 12:00 Pool B: Indien -

Chile (Damen) Hockey World League Mi 14:00 Pool A: Irland -

Polen (Damen) Hockey World League Mi 16:00 Pool A: Japan -

England (Damen) Hockey World League Mi 18:00 Pool B: Südafrika -

Argentinien (Damen) Club Friendlies Do 02:00 Sydney -

Arsenal Hockey World League Do 12:00 Pool B: Irland -

Ägypten (Herren) Hockey World League Do 14:00 Pool A: Japan -

Frankreich (Herren) Hockey World League Do 16:00 Pool A: Spanien -

Australien (Herren) Hockey World League Do 18:00 Pool B: Südafrika -

Deutschland (Herren) US Darts Masters Do 21:00 US Masters -

Tag 1 Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio

Der langjährige McLaren-Teamchef Ron Dennis (70) verkauft seine Anteile an der McLaren-Gruppe und scheidet damit endgültig aus dem britischen Traditionsrennstall aus. Das bestätigte das Unternehmen, zu dem auch das Formel-1-Team gehört, am Freitag.

Wie der britische TV-Sender Sky berichtet, bekommt Mitbesitzer Dennis für seine 25 Prozent Anteile angeblich insgesamt etwa 313 Millionen Euro (275 Millionen Pfund) ausgezahlt.

"Ich bin sehr froh darüber, dass ich mich mit den anderen Anteilseignern einigen konnte. Es ist das passende Ende meiner Zeit bei McLaren und es ermöglicht mir, mich auf andere Dinge zu konzentrieren", sagte Dennis, der bereits im vergangenen November als Geschäftsführer des Formel-1-Teams abgesetzt worden war: "Ich habe immer gesagt, dass meine 37 Jahre in Woking (Sitz des Rennstalls, d. Red.) als eigenes Kapitel im Buch von McLaren betrachtet werden sollten."

Dennis verkaufte seine Anteile an der McLaren Technology Group und McLaren Automotive. Zudem wird der Brite in beiden Unternehmen als Vorsitzender zurücktreten. In einer Pressemitteilung hieß es, dass Dennis seine Karriere als Berater und Unternehmer fortsetzen werde. Darüber hinaus will er sich sozialen Projekten widmen.

158 Grand-Prix-Siege und 17 WM-Titel

Dennis arbeitete seit 1980 für McLaren und führte den Rennstall zu 158 Grand-Prix-Siegen und 17 WM-Titeln. Dabei betreute er einige der größten Fahrer der Geschichte, darunter Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Lewis Hamilton und Mika Häkkinen. Sie alle wurden auch dank seiner Hilfe Weltmeister. "Ich wünsche McLaren nur das Beste und bedanke mich bei allen meinen Kollegen", sagte Dennis.

Die McLaren-Gruppe gehörte bislang zu 50 Prozent dem bahrainischen Staatsfonds Mumtalakat und damit der Königsfamilie des Inselstaats, sowie je zu 25 Prozent der Saudi/TAG-Gruppe von Mansour Ojjeh und Dennis. Der Wert der Gruppe beläuft sich aktuell geschätzt auf 2,7 Milliarden Euro (2,4 Milliarden Pfund), mehr als 3400 Angestellte sind in allen Unternehmen beschäftigt.